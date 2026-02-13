Canarias: El Archipiélago Abandonado

El 9 de Diciembre de 1900, se reunían en torno al escritor Benito Pérez Galdós, más de cincuenta comensales, canarios casi en su totalidad, para celebrar la salida del tomo de “Las bodas reales”, el último de la tercera serie de Los Episodios Nacionales.

Las Canarias habían pasado por el peligro de la guerra con los Estados Unidos; y las grandes potencias trataban de obtener bases estratégicas, y el archipiélago era un objetivo de gran valía.

En algún periódico de Madrid se comentó, el bajo patriotismo insular y se llegó a especular, sobre la posibilidad de venta o de arriendo de las islas a una potencia extranjera.

El homenaje a Galdós, era una réplica contundente de la colonia canaria en Madrid a las cábalas periodísticas, como recogía La Fé Nacional.

Respecto a la cartografía del archipiélago hay que significar que la mayoría de los escolares españoles crecen pensando que el archipiélago se encuentra en el Mediterráneo, rodeado por un gran muro imposible de traspasar. Los mapas lo suelen mostrar debajo de las Islas Baleares, al abrigo de un recuadro.

Fig. 1. Mapa Geológico de España a escala 1:100.000 (año 1994). Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Tampoco se aprecian las distancias con Europa (1500 k) y África, de cuyo continente, Fuerteventura (punto más próximo) está a tan sólo 95 kilómetros.

En ocasiones las islas son borradas directamente del mapa, como cuando por un real decreto de julio de 1900 de Francisco Silvela, dejó a Canarias fuera del huso horario por el que se regirían los organismos públicos de España y eso que en 1915, el puerto de Las Palmas era el segundo del mundo en tráfico de mercancías, por detrás sólo de Nueva York.

Canarias ya no es solo una plataforma turística: es una frontera avanzada y debe de ser pieza clave en la defensa de los intereses geopolíticos y económicos de España.

Solo la insistencia de la Armada británica logró que por un real decreto de Alfonso XIII de 1922, Canarias adoptase la hora del Reino Unido.

Dejar de situar al archipiélago de forma artificial es fundamental para entender el pulso de Marruecos con España por el control de las aguas próximas a Canarias, y por tanto, de la explotación de los recursos de sus fondos, como el monte submarino Tropic, situado a 500 kilómetros de la isla de El Hierro, donde supuestamente se encuentra el mayor yacimiento de telurio del mundo.

Un archipiélago en venta

Tras 50 años de la salida de España de FosBucraa, en Mayo del 2023, la compañía estatal marroquí Oficina Jerifiana de Fosfatos OCP, uno de los líderes mundiales en el sector, adquirióel 50 % del capital de la empresa española GlobalFeed.

A primeros del Febrero del 2026, Marsa Maroc, la principal empresa operadora de terminales portuarias de Marruecos, compró el 45% de Boluda MaritimeTerminals, que presta servicios de estiba y desestiba en varios puertos españoles.

El Cabildo de Gran Canaria solicitó al gobierno central, que bloquease esa compra, al suponer una vulnerabilidad para la seguridad del Archipiélago.

El buque marroquí Hassan Al Marrakchiutilizado en las labores de exploración y búsqueda de tierras raras en el Monte Tropic, permaneció, a finales de Enero, varado en seco en uno de los astilleros del Puerto de Las Palmas para ser objeto de una profunda revisión y ser sometido a los ajustes necesarios para que pueda continuar con sus labores, entre las que se encuentra la exploración en aguas al sur de Canarias para la localización de tierras raras.

Por otro lado los intereses de Turquía sobre Canarias se multiplican. La empresa Global Ports se ha propuesto gestionar los cruceros de turistas, donde está el potente negocio del tránsito a aeropuertos de pasajeros, residuos y el handling portuario, con una inversión 40 millones de euros para la construcción y explotación de terminales en los puertos de Las Palmas de Gran Canaria; Puerto Naos (La Palma); Los Mármoles (Lanzarote), y Puerto del Rosario (Fuerteventura).

Canarias como eje y el Sáhara Occidental como telón de fondo, se ha convertido desde 2021 en el escenario de maniobras militares entre España y Marruecos, incluidas fuerzas de la OTAN.

El gigante logístico DP World, (Dubai Ports) propiedad de Estado de Dubai, y relacionada con la agencia nuclear rusa Rosatom, a través de una empresa conjunta para desarrollar el transporte de contenedores a través del Ártico, pues bien, DP World, manda desde Noviembre del 2023, el tomate directamente a Londres y Amberes, lo que supone un duro golpe para el tomate canario.

Y en el ámbito de la construcción y reparaciones navales, el papel del Archipielago, se ve cada vez más amenazado con la llegada de Marruecos al negocio de las reparaciones navales con empresas de Corea del Sur en Casablanca.

En Las Palmas el mayor operador, Astican, es de propiedad griega. Es decir: la cuota de negocio española por así decirlo es mínima.

Las reclamaciones de aguas marroquíes

España presentó en 2014 ante las Naciones Unidas (NNUU) para aumentar los límites de la plataforma continental española al oeste de las Islas Canarias. Son 296.500 kilómetros cuadrados en el Atlántico (Fig.2). En la zona disputada entre España y Marruecos hay metales de gran valor para la industria tecnológica como telurio o cobalto, entre otros.

Marruecos ya aprobó unilateralmente en 2020 leyes para extender su Zona Económica Exclusiva e incorporar aguas saharauis, un movimiento contestado internacionalmente y sin valor jurídico alguno, pero ejecutado de facto.

Fig. 2. Solapamientos entre las zonas de extensión de la plataforma continental de España y de la plataforma continental del Sahara Occidental, cuya soberanía reclama Marruecos. (ABC. Foto blogspot.com)

A ello hay que añadir el hecho de que hasta ahora el control aéreo del Sahara Occidental corresponde a España a través del FIR ( Flight Information Region) de las Palmas. Si se atribuye la soberanía del Sahara Occidental a Marruecos, este control pasaría a manos marroquíes, así como las aguas anejas a este territorio.

Aumento de las maniobras militares

El Atlántico oriental, con Canarias como eje y el Sáhara Occidental como telón de fondo, se ha convertido desde 2021 en el escenario de maniobras militares entre España y Marruecos, incluidas fuerzas de la OTAN.

Ambos países han intensificado sus maniobras en tierra, mar y aire. El resultado es una acumulación de más de 560 días de ejercicios militares en el entorno del archipiélago canario, según datos y fuentes oficiales analizadas hasta junio de 2025.

Pero mientras las Fuerzas Armadas españolas han desarrollado ejercicios de alta intensidad durante 77 días, Marruecos ha desplegado operaciones sostenidas que alcanzan los 485 días.

Así, en Abril del 2024, y como contestación a la recomendación del TJUE de anular el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, porque consideraba que no se respetan los intereses del pueblo saharaui, Marruecos inició cerca de la costa del Sáhara occidental, unas maniobras militares de tres meses de duración, durante los cuales los pesqueros españoles no pudieron faenar por esa zona.

Es necesario reconocer que da la sensación de que el archipiélago está abandonado a su suerte y desde hace años y tendrá más dificultades si se asigna la soberanía del Sahara Occidental al Reino de Marruecos.

A nivel aéreo, Marruecos ha mantenido operaciones con drones armados de forma continuada entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. La MINURSO registró al menos 14 ataques en la zona este de la berma del Sáhara.

La continuidad de estas acciones confirma una estrategia de presencia operativa encubierta. Sobre el terreno, se han identificado al menos cinco ejercicios nacionales en zonas como Tan Tan, Agadir y Tarfaya centradas en artillería, guerra antisubmarina y defensa costera.

Aunque no existen cifras oficiales detalladas, analistas internacionales estiman entre 6.000 y 7.000 militares movilizados en estos ejercicios durante 2023 y 2024.

Con el conflicto saharaui sin resolver y en plenas negociaciones en Madrid entre representantes Saharahuis, marroquíes, argelinos y bajo la batuta de los EEUU, en pleno auge del interés internacional por el subsuelo marino, Canarias ya no es solo una plataforma turística: es una frontera avanzada y debe de ser pieza clave en la defensa de los intereses geopolíticos y económicos de España.

Abandonado a su suerte

Con independencia del resultado de las negociaciones celebradas en Madrid el pasado fin de semana, y sin noticias tampoco de la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos celebrada en el Palacio de la Moncloa el 4 de diciembre de 2025, que destacó por la ausencia del Sáhara en el orden del día y una notable opacidad informativa, es necesario reconocer que da la sensación de que el archipiélago está abandonado a su suerte y desde hace años y tendrá más dificultades si se asigna la soberanía del Sahara Occidental al Reino de Marruecos.

Se debe potenciar su economía tradicional e inventar nuevas fuentes de riqueza, para tratar de mantener una economía pujante, e impedir que sus sectores estratégicos caigan en manos de capital privado y estatal extranjero.

En el ámbito de la Defensa se debe potenciar la capacidad defensiva de Canarias con la construcción de una base aeronaval en Gando y aumentar de forma significativa los efectivos de los Ejércitos y la Armada en todas las islas del Archipiélago, así como implementar una robusta arquitectura de defensa A2AD, que incluya sistemas de defensa aérea y misiles anti-buques en todas las islas, incluidos medios móviles.

*** Juan Lopez Diaz es coronel de Infanteria (Ret.) y miembro de Eurodefence España