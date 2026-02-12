El submarino S-81 'Isaac Peral' de la Armada se suma a una operación de "alta intensidad" de la OTAN en el Mediterráneo

Las claves nuevo Generado con IA El submarino S-81 'Isaac Peral', el más avanzado de la Armada española, se integra en la operación Noble Shield de la OTAN en el Mediterráneo. La misión es considerada de "alta intensidad" y busca reforzar la disuasión y defensa colectiva en una zona estratégica para la Alianza Atlántica y España. El S-81 ha superado un exigente periodo de adiestramiento, con instrucción avanzada de la dotación y ejercicios tácticos complejos, garantizando su preparación para operar en escenarios multinacionales. El submarino destaca por su avanzada tecnología, discreción acústica y capacidad de obtención de inteligencia, y su tripulación de 55 personas es considerada el principal motor de la nave.

El submarino S-81 'Isaac Peral', el más avanzado de la Armada y primera unidad de la serie S-80, ha zarpado este jueves desde el arsenal de Cartagena (Murcia) para integrarse en la operación Noble Shield, una misión de la OTAN orientada a reforzar la disuasión y la defensa colectiva en el área del Mediterráneo.

Este despliegue, considerado de "alta intensidad", se desarrolla en un entorno marítimo de gran interés estratégico para la Alianza Atlántica y para los intereses de seguridad de España, según ha subrayado la fuerza naval a través de un comunicado.

Tras concluir su anterior operación en noviembre de 2025, el 'Isaac Peral' ha completado un exigente periodo de adiestramiento que ha incluido instrucción avanzada para la dotación, evaluación de sistemas y ejecución de ejercicios tácticos complejos.

Este proceso ha permitido mantener y ampliar el nivel de preparación del submarino, garantizando su capacidad para operar en un escenario multinacional y bajo la estructura de mando de la OTAN.

La operación Noble Shield permitirá al S-81 operar plenamente integrado con unidades aliadas, favoreciendo la interoperabilidad y la validación de procedimientos conjuntos.

El comandante del submarino, capitán de corbeta Fernando Clavijo Rey-Stolle, ha destacado que el 'Isaac Peral' "aporta capacidades mejoradas de obtención de inteligencia respecto a la serie anterior, junto con equipos tecnológicamente avanzados que nos permiten cooperar con otras unidades a mayor distancia y con mayor precisión en la información".

El oficial de la Armada ha hecho hincapié en que estas prestaciones "favorecen la integración y la interoperabilidad con el resto de unidades participantes en la misión".

El capitán de corbeta Fernando Clavijo se convertirá, el próximo 25 de junio, en el comandante del submarino S-81 'Isaac Peral'. Alfonso Durán E. E.

Asimismo, Clavijo ha señalado la preparación integral de la tripulación, compuesta por 55 hombres y mujeres altamente entrenados. "La dotación es el principal motor de este submarino", ha afirmado.

"Los ejercicios avanzados en simuladores nos han permitido entrenar situaciones que encontraremos durante el despliegue, alcanzando un alto grado de preparación operativa", ha explicado.

Además, el comandante de la embarcación fabricada por Navantia ha insistido en que el factor humano es clave en operaciones submarinas, donde la convivencia y la disciplina son esenciales: "Vivimos y trabajamos en un espacio reducido, aislados del exterior. La confianza mutua, el respeto y la cohesión son imprescindibles. Sin ese equilibrio humano, la tecnología por sí sola no funciona".

Desde el punto de vista estratégico, este despliegue consolida la implicación de España en la seguridad colectiva y en la defensa aliada en el Mediterráneo. "Un submarino permite vigilar y disuadir amenazas sin ser detectado, ayudando a prevenir conflictos antes de que se produzcan. Esa capacidad de anticipación y vigilancia discreta refuerza la seguridad nacional y contribuye a la estabilidad tanto de España como de la OTAN a largo plazo", ha afirmado el militar.

El S-81 'Isaac Peral' destaca por su elevada discreción acústica, su moderno sistema de combate y sensores, y su versatilidad para desarrollar misiones de vigilancia, disuasión, proyección de fuerza y apoyo a operaciones conjuntas.

Su incorporación a Noble Shield marca su segundo despliegue integrado en fuerzas OTAN, consolidando su papel dentro del entorno operativo de la Alianza Atlántica y reafirmando el compromiso de España con la seguridad marítima internacional.