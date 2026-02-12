Santa Bárbara Sistemas integra las suspensiones de la española Piedrafita para los VCI 'Hunter' de Letonia

Las claves nuevo Generado con IA Santa Bárbara Sistemas ha elegido a Piedrafita para proveer los sistemas de amortiguación de los vehículos de combate Hunter destinados a Letonia. Las primeras unidades del sistema de suspensión ya están siendo integradas en la planta de Trubia, donde se ensamblan los VCI Hunter. El programa Hunter prevé entregar los primeros blindados a Letonia en primavera, un año después de la adjudicación del contrato para 84 vehículos. La colaboración entre Santa Bárbara Sistemas, Piedrafita y Asturfeito fortalece la industria nacional, aportando soluciones tecnológicas competitivas para contratos internacionales.

La compañía española Piedrafita será la encargada del sistema de amortiguación de los vehículos de infantería de cadenas (VCI) pertenecientes al programa Hunter.

Santa Bárbara Sistemas, como contratista principal, ha sido la encargada de elegir a Piedrafita como proveedor para uno de los proyectos más importantes que se desarrollan entre las instalaciones de Trubia y Alcalá de Guadaíra.

Las primeras unidades del sistema de amortiguación ya han sido entregadas y se encuentran en proceso de integración en la planta asturiana, donde el Hunter será ensamblado y puesto a punto como parte del programa internacional, explican desde SBS.

Los primeros VCI Hunter tienen previsto llegar a Letonia esta misma primavera, "un año tras la contratación del primer lote por parte del Ministerio de Defensa" del país.

Se trata de un blindado basado en la plataforma ASCOD, que incorporará el sistema de amortiguación de Piedrafita como una "solución desarrollada por la industria nacional y adaptada a los exigentes requisitos operativos del programa", afirman desde SBS.

La colaboración entre ambas compañías dio sus primeros frutos con el Pizarro Fase 1 y "se ha extendido durante más de una década a contratos internacionales", con contrataciones que superan más de 15 millones de euros.

Además de Piedrafita, el pasado verano se anunció que la compañía asturiana Asturfeito es la encargada del diseño, fabricación y suministro de los depósitos de combustible para los VCI del programa Hunter.

Junto a estas colaboraciones industriales, la planta de Alcalá de Guadaíra de Santa Bárbara Sistemas será la encargada de proporcionar soporte de ciclo de vida a los vehículos del mismo programa.

Letonia encargó a SBS un total de 84 blindados en abril del año pasado tras un proceso de selección en el que participaron otras plataformas.

La relación entre SBS y Piedrafita "refleja la confianza mutua entre ambas compañías y la capacidad de la industria española para aportar soluciones competitivas en programas de alta exigencia tecnológica", aseguran.

De esta forma, Santa Bárbara Sistemas se comporta como "una empresa tractora" del tejido industrial de la defensa en España y contribuye "al fortalecimiento de la soberanía tecnológica".