Palantir y Airbus extienden su colaboración plurianual para seguir impulsando la plataforma Skywise

Un A400M siendo ensamblado en la planta de Airbus en Sevilla Airbus

La estadounidense Palantir y la europea Airbus acaban de anunciar una extensión de su acuerdo de colaboración plurianual, confirmando "una relación que ha impulsado la innovación en la industria aeroespacial durante más de una década".

Tal y como señalan en un comunicado conjunto, con este contrato renovado, Airbus seguirá confiando en Palantir para Skywise, su plataforma de datos abiertos con aplicaciones tanto en la rama civil como en la militar de la compañía aeronáutica.

La plataforma Skywise "mejora los diseños de aeronaves y equipos y permite una mayor eficiencia, seguridad y sostenibilidad en la producción de aeronaves".

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, esta herramienta se encuentra presente en las plantas de Airbus de Getafe y Sevilla, donde la utilizan más de 7.000 personas.

La tecnología también mejora el rendimiento de las operaciones de las aerolíneas que utilizan aviones de la compañía "al combinar la ingeniería en vuelo y los datos operativos en un entorno analítico rico que permite a las compañías aéreas abordar sus principales desafíos".

Este compromiso renovado, señalan, llega en un momento crucial para el sector, que se enfrenta a la necesidad de innovación, agilidad y competitividad.

Con la colaboración de Palantir, Airbus contará para sí misma y proporcionará a sus clientes "acceso continuo a tecnología de vanguardia y escalable, manteniendo al mismo tiempo los más altos estándares de seguridad, confidencialidad y gobernanza de datos".

El principal campo en el que trabaja Skywise es el tratamiento de datos generados por los usuarios de los aviones en su operativa diaria, combinando los extraídos durante el vuelo, en la parte de ingeniería y en operaciones.

Toda esa información tratada y analizada permite a los operadores mejorar de forma notable aspectos clave como la disponibilidad de la aeronave o la gestión de los tiempos de mantenimiento, entre otras.

En línea con los requisitos de Airbus, esta asociación permite una migración fluida a entornos de nube soberana, lo que proporciona a la compañía europea "la flexibilidad necesaria para cumplir con los requisitos regulatorios y operativos cambiantes".

Desde 2015, el equipo de Palantir en Francia ha trabajado junto a Airbus para entregar y desarrollar la plataforma Skywise, que "respalda la planificación, la gestión de la cadena de suministro, las operaciones de las aerolíneas y la producción de aeronaves".

Actualmente, según datos proporcionados por ambas empresas, hay más de 50.000 usuarios que emplean Skywise en sus operaciones diarias.

"Esta prórroga plurianual demuestra la audaz visión que compartimos con Airbus: reimaginar el papel de la tecnología en la aviación civil", ha explicado Josh Harris, vicepresidente ejecutivo de Palantir.

"Juntos, seguiremos ofreciendo capacidades seguras basadas en IA con múltiples grandes modelos de lenguaje (LLM) que mejoran el rendimiento operativo, desde la fabricación y la cadena de suministro hasta el mantenimiento y las operaciones de vuelo".