Irán señala que todavía hay munición de EEUU sin explotar en sus instalaciones nucleares tras el bombardeo de junio

Irán afirma que todavía hay munición estadounidense sin detonar en sus instalaciones nucleares tras el bombardeo de junio. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha solicitado al OIEA establecer un protocolo de visita por motivos de seguridad. Irán advierte que las inspecciones solo deben realizarse tras un acuerdo de seguridad y mantiene contactos con la agencia internacional. La tensión entre Irán y Estados Unidos e Israel aumentó tras varios ataques a infraestructuras críticas y la operación Martillo de Medianoche.

La operación Martillo de Medianoche ejecutada por Estados Unidos sobre Irán marcó un punto de inflexión en el tablero geoestratégico mundial.

También permitió evaluar la capacidad de proyección de poder militar del Pentágono, empleando las aeronaves más avanzadas de su flota y munición muy específica para desbaratar el programa nuclear de Teherán.

Casi 8 meses después, Irán ha anunciado que todavía hay bombas sin explotar en las instalaciones nucleares del país.

Así lo ha hecho constar Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores iraní, quien instó al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, a establecer un protocolo de visita a las instalaciones nucleares por los "problemas de seguridad existentes".

El ministro también añadió que las inspecciones solo deberían realizarse tras alcanzar un acuerdo sobre estos temas, al tiempo que confirma que "Irán se mantiene en contacto con la agencia [OIEA] al respecto".

Junto con Estados Unidos, Israel también realizó varios ataques con misiles y drones a infraestructuras críticas iraníes durante el pasado junio en una escalada que finalizó con la operación Martillo de Medianoche.

Araghchi dijo durante su intervención que Irán no confía en Estados Unidos y agregó que el resultado de las negociaciones actuales entre ambas partes sigue siendo incierto.

Bomba antibúnker MOP GBU-57 Boeing

"Lo intentaron todo y fracasaron, y ahora han vuelto a la mesa de negociaciones, pero no está claro a dónde conducirán estas conversaciones", apuntó.

También señaló que existe la "posibilidad de que recurran al engaño" y que todas las instituciones en Irán deben seguir cumpliendo con sus funciones de forma independiente a los acontecimientos actuales.

La relación entre Irán y Estados Unidos experimentó una escalada de tensiones muy importante pocos días después de la captura de Maduro en Venezuela por parte de las tropas de Washington.

De hecho, las capacidades militares en la región no han hecho más que reforzarse desde entonces con movimientos importantes de portaviones, submarinos, medios aéreos y terrestres.

Las conversaciones entre Teherán y Washington se reanudaron el viernes pasado en Omán tras uno de los periodos más sangrientos que se recuerdan en el país de los ayatolás.

Según algunos organismos internacionales, el régimen teocrático de Alí Jamenei decidió sofocar las revueltas internas en buena parte del país dejando un reguero de más de 3.000 fallecidos, lo que motivó la presión internacional —incluida la de EEUU— y la movilización de efectivos militares de países aliados de Washington.