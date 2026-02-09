Palladyne AI prueba con éxito su sistema de enjambre autónomo en vuelo real junto a drones de Red Cat

Las claves nuevo Generado con IA Palladyne AI completó con éxito el primer vuelo operativo de IntelliSwarm, su sistema de enjambre autónomo, integrado con el ordenador BRAIN X2 y drones de Red Cat. La prueba demostró la capacidad de operar múltiples drones de diferentes fabricantes de forma autónoma y coordinada, incluso en entornos sin GPS o comunicaciones. IntelliSwarm integra percepción, toma de decisiones y control de vuelo, permitiendo una arquitectura descentralizada que mejora la resiliencia y la interoperabilidad. Palladyne AI anunció un nuevo contrato con un importante contratista de defensa de EE.UU., reforzando su posición en la industria de sistemas no tripulados.

La carrera por la autonomía militar ha dado estos días un paso relevante. Palladyne AI Corp. anunció que ha completado con éxito el primer vuelo operativo de IntelliSwarm, su pila de autonomía para operaciones en enjambre, integrada con el ordenador de guiado, navegación y control BRAIN X2.

La prueba se llevó a cabo sobre la plataforma Banshee, una munición merodeadora desarrollada por Palladyne Defense, que operó de forma autónoma y coordinada con drones de Red Cat, sistemas diseñados principalmente para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) en el ámbito militar y de seguridad.

El ensayo supone la primera demostración completa de IntelliSwarm en un escenario real con múltiples vehículos y plataformas heterogéneas.

Hasta ahora, la compañía había validado su software SwarmOS en drones de terceros; el vuelo marca, según la empresa, la consolidación de una solución de IA en el borde (edge AI) integrada y resistente a manipulaciones, pensada para entornos operativos exigentes.

“IntelliSwarm es una tecnología probada en vuelo hoy, no un concepto de futuro”, afirmó Ben Wolff, presidente y consejero delegado de Palladyne AI. En su opinión, la integración lograda “cambia de forma fundamental lo que es posible y económicamente viable en los sistemas no tripulados habilitados por IA”.

Wolff subrayó que la prueba en la plataforma Banshee, en colaboración con drones de Red Cat, pone de relieve la capacidad de integración vertical y la velocidad de ejecución de la compañía.

“Para los clientes de defensa y los fabricantes de UAV, IntelliSwarm proporciona la capa de autonomía fundamental para acelerar el desarrollo de enjambres de nueva generación, reducir costes, acortar los plazos de despliegue y permitir un rendimiento decisivo en el borde, incluso en dominios denegados”, añadió.

Autonomía en entornos sin GPS

IntelliSwarm ha sido desarrollado en apenas tres semanas de integración, combinando el software patentado SwarmOS con la aviónica BRAIN X2, compatible con la normativa estadounidense NDAA.

El sistema unificado incorpora percepción, toma de decisiones, control de vuelo y comportamiento coordinado directamente en la plataforma, lo que permite operaciones en tiempo real incluso en entornos sin GPS o comunicaciones.

A diferencia de los sistemas de mando centralizados, IntelliSwarm permite que plataformas de distintos fabricantes, con misiones y cargas útiles diferentes, operen como pares autónomos dentro de una red mallada segura.

Esta arquitectura descentralizada mejora la resiliencia de la misión, facilita una degradación progresiva controlada y mantiene la supervisión del operador humano, en línea con los requisitos de sistemas abiertos del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

“Al integrar de forma nativa SwarmOS con BRAIN X2 hemos creado una pila fluida para inteligencia incorporada, control de vuelo preciso y coordinación heterogénea”, explicó Denis Garagić, director tecnológico de Palladyne AI.

“Esto permite que plataformas de cualquier diseño, misión u origen funcionen como una fuerza unificada y adaptativa, alcanzando niveles de interoperabilidad y resiliencia que hasta ahora estaban fuera de alcance”.

Banshee: el salto hacia los programas del futuro

La plataforma Banshee se concibe como un UAV reutilizable de bajo coste, diseñado para entornos de guerra disputados y con un fuerte énfasis en la autonomía y la resiliencia.

Palladyne AI anticipa que IntelliSwarm se convertirá en un bloque central de futuros programas de sistemas no tripulados y que, una vez completadas las pruebas y la fase de comercialización, se ofrecerá también a otros fabricantes.

En paralelo, la compañía anunció un nuevo contrato con un importante contratista de defensa estadounidense, valorado en cerca de un millón de dólares, los cuales se reconocerán íntegramente en 2026.

El acuerdo refuerza la estrategia de Palladyne AI de integrarse en la base industrial de defensa de EEUU con soluciones nacionales destinadas a mejorar la resiliencia y la preparación operativa.