Indra mejora el alcance y la eficacia de los misiles Meteor con los que operan los cazas Eurofighter, Rafale y Gripen

Indra ha dado un nuevo paso adelante en la mejora del misil aire-aire Meteor, considerado uno de los más avanzados del mundo y en servicio en cazas de primera línea como el Eurofighter, el Rafale y el Gripen.

La multinacional española ha perfeccionado el datalink del sistema, el enlace de datos que conecta el misil con la plataforma lanzadora, con el objetivo de incrementar su alcance, cobertura y resistencia frente a contramedidas de esta arma estratégica. Este avance refuerza la capacidad del Meteor para hacer frente a amenazas cada vez más complejas y a escenarios operativos más exigentes.

El datalink es un elemento crítico, ya que se encarga del guiado y el control del misil durante el vuelo, permitiendo actualizar la información del blanco y optimizar la trayectoria hasta el impacto.

Indra ha presentado a la francesa MBDA, fabricante del misil, y a la oficina conjunta de las naciones del programa Meteor (IJPO) el rediseño de este sistema, validando técnicamente que responde a los nuevos requisitos operativos, según ha detallado este lunes la compañía a través de un comunicado.

La obtención de la Revisión Preliminar de Diseño (PDR) autoriza a la compañía a iniciar el desarrollo e integración del nuevo datalink en el sistema, consolidando su posición como referente en el diseño de enlaces de datos para misiles.

Indra trabaja desde hace 25 años en el Meteor, participando en su desarrollo y evolución y aportando algunos de sus subsistemas más importantes. En total, diseña y fabrica seis subsistemas, lo que equivale al 20% de la electrónica del misil, del que ya se han entregado más de 2.300 unidades en todo el mundo. Actualmente, la empresa participa en las actividades de media vida (Mid Life Activities) del arma para seguir mejorando sus prestaciones.

Los Eurofighter españoles emplean este misil, capaz de alcanzar velocidades superiores a Mach 4 y de recorrer 100 kilómetros en aproximadamente un minuto y medio, proporcionando una capacidad de ataque contra blancos más allá del alcance visual que resulta clave para la superioridad aérea.

Misil Meteor

El Meteor fue concebido gracias a la colaboración entre seis países europeos: Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, España y Suecia, en cuyas fuerzas aéreas ya se encuentra en servicio.

El elemento diferencial del Meteor, tal como señalan desde MBDA, es su innovador motor ramjet de combustible sólido y flujo regulable, diseñado para proporcionar empuje continuo hasta el momento de la interceptación. Al mantener energía hasta el final de su trayectoria, el misil incrementa de forma decisiva su capacidad de alcanzar blancos incluso maniobrando o intentando evadir el ataque.

Misil Meteor MBDA

Esta tecnología le otorga la mayor zona sin escape de cualquier misil aire-aire disponible en el mundo, superando notablemente las prestaciones de los proyectiles de medio-largo alcance (MRAAM) de generaciones anteriores.

La efectividad del Meteor se ve reforzada por una ojiva de fragmentación por explosión, equipada con fusibles tanto de impacto como de proximidad. Esta combinación maximiza la letalidad y asegura que la destrucción del objetivo se produzca en cualquier circunstancia de enfrentamiento.

El Meteor ha sido diseñado para ser eficaz en todos los entornos de combate. Su guiado mediante un buscador de radar activo avanzado garantiza funcionamiento en cualquier condición meteorológica y frente a una gran variedad de objetivos. Además, incorpora capacidades de guerra en red gracias a su enlace de datos, lo que le permite recibir información de designación de blancos desde fuentes externas.

Esto convierte al misil en un sistema extremadamente versátil, capaz de adaptarse a operaciones colaborativas y a los métodos de combate más modernos. La combinación de su motor ramjet, su buscador avanzado y su ojiva de alto rendimiento sitúa al Meteor como un arma que redefine el equilibrio aéreo en escenarios de alta exigencia.

En cuanto a integración, el misil ya está operativo en aeronaves como el Eurofighter, el Rafale y el Gripen, con un desempeño plenamente probado. Asimismo, se encuentra en proceso de adaptación para su uso en el F-35 (versiones A y B) y en el KF-21.