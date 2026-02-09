Grupo Oesía y la compañía turca SDT firman un MoU para el desarrollo conjunto de sistemas de defensa y seguridad

La alianza busca potenciar la competitividad y autonomía estratégica de ambos países en mercados nacionales e internacionales de defensa.

El acuerdo abarca también el desarrollo conjunto de sistemas de simulación y subsistemas críticos de misiles, combinando las fortalezas tecnológicas de ambas compañías.

La colaboración se centrará en sistemas de guerra electrónica, antidrones, vehículos aéreos no tripulados y soluciones de navegación sin GPS.

Grupo Oesía y la turca SDT firman un acuerdo de cooperación estratégica para desarrollar sistemas de defensa y seguridad.

La compañía española Grupo Oesía y SDT (Space & Defense Technologies) han formado en el World Defence Show de Riad un memorando de entendimiento (MoU) con el que establecen un marco de cooperación estratégica en los mercados de defensa y seguridad tanto nacionales como internacionales.

Esta rúbrica, según han explicado, sienta las bases para que ambas compañías "exploren el desarrollo, producción y comercialización conjunta de productos y sistemas de defensa, combinando sus capacidades tecnológicas complementarias".

La colaboración se centrará en sistemas de guerra electrónica —con especial interés en tecnologías basadas en fotónica—, sistemas antidron —basados en tecnologías de infrarrojos y electromagnéticas— o vehículos aéreos no tripulados —especialmente en soluciones de navegación en entornos sin sistemas de geoposicionamiento satelital—.

El memorando de entendimiento también recoge el desarrollo conjunto de sistemas de simulación, incluidos pods ACMI (Air Combat Maneuvering Instrumentation) y sistemas de entrenamiento embebido.

Por último, este acuerdo firmado entre las dos compañías contará con colaboración en el ramo de los subsistemas críticos de misiles, como enlaces de datos, sistemas de navegación y espoletas.

"Esta colaboración combinará las fortalezas de Grupo Oesía en visión inteligente de vanguardia, simulación y comunicaciones tácticas seguras, junto con tecnología de navegación para UAV".

Contará, por tanto, con "la experiencia de SDT en sistemas de entrenamiento y simulación, procesamiento de imagen y datos, aviónica y mecatrónica, así como subsistemas de misiles".

Tal y como apuntan, ambas empresas "también cuentan con capacidades en tecnologías espaciales", aunque no detallan en qué aspectos trabajarán conjuntamente en esta categoría.

El MoU permitirá aprovechar las "fortalezas" conjuntas para "facilitar una cooperación estrecha en el desarrollo, producción y comercialización conjunta de productos para los mercados de seguridad y defensa, creando un porfolio altamente competitivo para la exportación".

Gökhan Uçar, vicepresidente de la Agencia de Industria de Defensa de Turquía, asistió también a la ceremonia de firma durante la World Defense Show en Riad, Arabia Saudí.

Por otra parte, el memorando de entendimiento para la alianza estratégica fue firmado por el presidente y CEO de Oesía, Luis Furnells Abaunz, y el presidente de SDT, Mehmet Dora.

“Este acuerdo con una compañía de referencia como SDT está perfectamente alineado con nuestra estrategia empresarial, basada en la hiperespecialización, la búsqueda de tecnologías disruptivas y las alianzas estratégicas con líderes de la industria”, afirmó Luis Furnells, presidente ejecutivo de Grupo Oesía

"Al combinar nuestras fortalezas, no solo impulsamos la competitividad de nuestra industria para apoyar la autonomía estratégica, sino que también generamos soluciones más robustas y avanzadas para afrontar los complejos desafíos del actual panorama global", aseguró Furnells.

Mehmet Dora, presidente de SDT, declaró: “En el contexto del programa Hürjet, la asociación internacional entre España y Turquía se ha consolidado aún más. Sobre esta base, se espera que una mayor colaboración entre ambas industrias de defensa apoye el programa y abra nuevas oportunidades conjuntas de mercado".