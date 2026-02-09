Alemania y Suecia dotarán más de 300 blindados Patria 6x6 con la torreta Protector RS4 de Kongsberg por 140 millones

Las claves nuevo Generado con IA Alemania y Suecia equiparán más de 300 blindados Patria 6x6 con la estación de armas remota Protector RS4 de Kongsberg, en un contrato valorado en 140 millones de euros. El acuerdo forma parte del programa multinacional Common Armoured Vehicle System (CAVS), que busca fortalecer la cooperación y la autonomía industrial de defensa europea. Las entregas e integración de los sistemas RS4 se realizarán entre 2026 y 2030, con participación de socios industriales alemanes en el montaje. La estación Protector RS4 destaca por su versatilidad, alta fiabilidad y capacidad para integrarse con múltiples sistemas de armas, sensores y defensas, demostrando eficacia en escenarios de combate reales.

Alemania y Suecia reforzarán sus capacidades de defensa terrestre a través de la adquisición de la estación de armas remota Protector RS4, de la empresa noruega Kongsberg, con la que planean equipar más de 300 vehículos blindados Patria 6x6.

El contrato, firmado recientemente entre la finesa Patria y Kongsberg, está valorado en aproximadamente 140 millones de euros y forma parte del programa multinacional en el marco del programa multinacional Common Armoured Vehicle System (CAVS), que impulsa la cooperación en materia de defensa entre varios países europeos.

El acuerdo incluye tanto un pedido adicional para Suecia como la integración de subsistemas RS4 en las variantes del Patria 6x6 que Alemania encargó a finales de 2025. Según el cronograma establecido, el montaje en los vehículos se llevará a cabo en estrecha cooperación con socios industriales locales alemanes, y las entregas están previstas entre 2026 y 2030.

Esta estrategia de producción conjunta busca fortalecer la autonomía industrial europea en materia de defensa y mantener una cadena de suministro sólida y diversificada dentro del continente.

Jussi Järvinen, vicepresidente ejecutivo del área de Movilidad Protegida de Patria, ha subrayado la importancia del acuerdo dentro del marco CAVS, señalando que permite a los países miembros "actuar con rapidez, comprar con inteligencia y garantizar la sostenibilidad local".

En este sentido, Järvinen ha destacado que el objetivo del programa es ofrecer una capacidad militar coherente e interoperable entre los socios europeos, al tiempo que refuerza la resiliencia de la base industrial de defensa en Europa.

Por su parte, Kjetil Reiten Myhra, vicepresidente ejecutivo de Kongsberg Defence & Aerospace, ha asegurado que este contrato consolida a la Protector RS4 como la estación de armas estándar para la flota multinacional del programa CAVS.

Estación de armas Protector RS4 Kongsberg

"Nos complace ampliar nuestra cooperación con las fuerzas armadas suecas y alemanas", ha afirmado. "Este acuerdo confirma la posición de Kongsberg como proveedor líder de estaciones de armas remotas y refleja el creciente interés de los países que participan o aspiran a unirse al programa".

El programa CAVS reúne actualmente a siete países: Finlandia, Letonia, Suecia, Alemania, Dinamarca, Reino Unido y Noruega. Los vehículos también están operativos en Ucrania, lo que demuestra su versatilidad y capacidad de adaptación a diferentes entornos operativos.

Hasta la fecha, Patria ha cerrado la venta de cerca de 2.000 vehículos 6x6, incluidas las opciones, y ha entregado más de 300 unidades a diferentes usuarios. El proyecto CAVS está abierto a la incorporación de nuevos países, siempre que cuenten con requisitos de equipamiento similares y se cuente con el consentimiento de los actuales miembros del programa.

Protector RS4

La estación de armas remota Protector RS4 de Kongsberg se presenta como uno de los sistemas más desplegados y fiables del mundo, con más de 24.000 unidades de la familia Protector entregadas globalmente y más de dos décadas de experiencia operativa en combate.

Desarrollada a partir de 30 años de uso operacional y ensayos rigurosos, la RS4 ofrece un producto maduro pero a la vez de última generación, diseñado para mantener altos niveles de seguridad y eficacia en todo tipo de condiciones. El sistema alcanza una tasa de disponibilidad operativa del 99%, subrayando su énfasis en la fiabilidad y la calidad industrial.

Vehículo no tripulado equipado con una torreta Protector RS4 Kongsberg

En el plano tecnológico, la Protector RS4 potencia la conciencia situacional y está preparada para operar en escenarios de campo de batalla tripulados y no tripulados mediante su sistema de Collaborative Fire Control. Puede integrarse con sistemas de gestión de combate (BMS), otros sistemas de armas con capacidad de slew-to-cue bidireccional, sensores, sistemas defensivos como protección activa o alertadores láser, así como con vehículos no tripulados terrestres y aéreos.

Equipada con capacidades CUAS y conectividad ethernet, puede trabajar junto a radares para ofrecer una solución muy precisa contra drones pequeños y medianos, capacidad ya probada en operaciones en Ucrania.​

La RS4 destaca también por su gran versatilidad de integración y armamento. Admite un amplio abanico de armas, desde ametralladoras de 5,56 mm a 12,7 mm, lanzagranadas automáticos de 40 mm, Minigun de 7,62 mm y misiles contracarro Javelin y Spike, así como lanzafumígenos y kits de protección balística.

El sistema puede montarse en vehículos terrestres, plataformas navales e instalaciones fijas, con operación incluso inalámbrica, e incorpora estabilización en punto y vector, visor diurno VIS-95D Max, visor térmico de doble campo de visión, telémetro láser Batram G3 y giro en azimut 360° con elevación de -20° a +60°.