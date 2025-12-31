Lituania refuerza su defensa aérea con un nuevo pedido de misiles Saab RBS 70 Bolide por 260 millones de euros

Los misiles pueden ser empleados en configuraciones portátiles, montados en trípode o integrados en vehículos, facilitando su despliegue en defensa de infraestructuras y unidades en movimiento.

Lituania ha encargado a la compañía sueca Saab un nuevo lote de misiles RBS 70 Bolide, por un valor de 260 millones de euros, con entregas previstas entre 2028 y 2032.

El contrato se formaliza bajo el acuerdo marco para el sistema RBS 70 NG, suscrito entre Saab, la Administración de Material de Defensa de Suecia (FMV) y el Gobierno lituano, y refuerza la apuesta del país báltico por consolidar su defensa antiaérea de corto alcance.

La decisión llega en un momento clave para el flanco este de la OTAN, donde Lituania continúa incrementando su capacidad de disuasión y protección ante amenazas aéreas como helicópteros, aeronaves de ala fija, UAV, municiones merodeadoras y misiles de crucero en vuelo a baja cota.

El nuevo lote contribuirá a aumentar la disponibilidad operativa de un sistema que Vilna emplea desde 2004, y que ya integra en su solución MSHORAD montada sobre vehículos para dar cobertura a unidades en movimiento.

"Con este pedido, Saab reafirma su compromiso de apoyar a las Fuerzas Armadas lituanas con sus misiles RBS 70, líderes mundiales, que son clave para la defensa antiaérea del país y la seguridad de su espacio aéreo", destacó Görgen Johansson, director del área de negocio Dynamics de Saab

Resiliencia y precisión

El RBS 70 NG, junto con el misil Bolide, se caracteriza por su guiado por haz láser, una tecnología que lo hace altamente resistente a contramedidas electrónicas y reduce el riesgo de interferencia o desvío del proyectil.

Su alcance efectivo alcanza aproximadamente los 9 km y su techo operativo ronda los 5.000 metros, permitiendo interceptar blancos rápidos y maniobrables.

El misil vuela a velocidad supersónica y monta una cabeza de guerra optimizada para la fragmentación, ideal para neutralizar drones y aeronaves ligeras.

El sistema es todo tiempo, operable día y noche gracias a la cámara térmica y visor avanzado que incorpora la versión NG.

Además, puede emplearse en configuraciones portátiles, montadas en trípode o integradas en plataformas móviles, lo que facilita su despliegue en defensa de infraestructuras críticas o como elemento de protección de columnas mecanizadas.