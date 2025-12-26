El Wi-Fi del portaaviones 'Harry S. Truman' detrás de serios incidentes con cazas F-18 desplegados en Oriente Medio

Aunque el Wi-Fi ha sido visto como un avance positivo para la moral, el caso del Harry S. Truman evidencia riesgos asociados a la dependencia de dispositivos conectados en entornos operativos.

Se detectó una baja motivación y abandono de la formación entre parte del personal técnico, especialmente en el sistema de cables de frenado, cuyo mal mantenimiento provocó la pérdida de un caza.

El informe señala fatiga, estrés operativo, falta de personal y una cultura de cumplir la misión a cualquier precio como causas adicionales de los incidentes.

La investigación sobre incidentes con cazas F/A‑18 en el portaaviones Harry S. Truman apunta a la distracción causada por el uso de Wi-Fi y teléfonos móviles a bordo como un factor relevante.

Las pesquisas internas sobre la pérdida de tres cazas F/A‑18 Super Hornet y una colisión con un mercante durante su último despliegue en Oriente Medio han desatado preocupación en la US Navy por fallos de adiestramiento y distracciones entre las tripulaciones del portaaviones Harry S. Truman, por varios factores, entre ellos el uso del Wi-Fi.

Fatiga, estrés operativo, falta de personal y una cultura de “cumplir la misión a cualquier precio” aparecen como causas recurrentes. Sin embargo, uno de los documentos introduce un elemento novedoso: la distracción asociada al uso de teléfonos móviles gracias a la conectividad a bordo.

Aunque el informe abarca múltiples causas, el documento —de 56 páginas— apunta a un posible factor común: la desmotivación de parte del personal técnico del portaaviones Harry S. Truman, según indica MilitaryTimes.

La investigación identifica una “erosión de los estándares” y un “fracaso absoluto” en el mantenimiento del sistema de cables de frenado, tras la pérdida de un caza F/A‑18 Super Hornet el pasado 6 de mayo, cuando uno de los cables se partió durante el aterrizaje.

Según el texto, varios marines abandonaron la formación necesaria para obtener sus cualificaciones, y algunos testigos atribuyen esa falta de compromiso al creciente uso del Wi‑Fi a bordo.

“Muchos marines dedican su tiempo libre al teléfono en lugar de estudiar”, advierte el documento, que también señala la escasa iniciativa para formarse fuera del turno y la ausencia de un plan de adiestramiento sólido.

Visión positiva

La conclusión contrasta con la visión positiva que la US Navy ha venido defendiendo en los últimos años sobre la conectividad a bordo, posible en parte gracias a la red satelital Starlink, de la empresa SpaceX, liderada por Elon Musk.

En general, hasta ahora, siempre había sido recibida como una herramienta positiva para modernizar los despliegues, elevar la moral y mantener a los marineros conectados con sus familias.

A finales de 2024, el capitán Chris Hill, comandante del Dwight D. Eisenhower, han destacado que el Wi-Fi mejora la moral y permite a los marineros mantener el contacto con sus familias durante despliegues prolongados, como el del mar Rojo.

No obstante, el caso del Harry S. Truman revela el lado más problemático de esa modernización.

Igualmente, un informe publicado en enero por The War Zone también señaló beneficios en la moral gracias al Wi-Fi en el portaaviones Abraham Lincoln, aunque apuntó a preocupaciones sobre la dependencia de los dispositivos conectados.

“La nueva generación de marines ha crecido con un teléfono móvil en la mano y se siente incómoda sin él”, declaró su comandante, el capitán Pete “Repete” Riebe. “No me gusta necesariamente, pero es la realidad, y si queremos competir por los mejores talentos que ingresan en la Marina, debemos ofrecerles conectividad en el mar”.

Falta de motivación

No obstante, la investigación sobre el portaaviones *Harry S. Truman* revela que la motivación para obtener certificaciones en el sistema de cables de frenado era especialmente baja.

De los 22 marines del Truman con rangos E-6 o inferiores asignados a ese sistema, solo 14 superaron el nivel de familiarización básica.

Tres marines no obtuvieron ninguna cualificación durante el despliegue, en parte por la falta de impulso de los mandos.

El informe también señala que el suboficial jefe responsable del sistema en el momento del incidente tenía un nivel de conocimiento bajo sobre su funcionamiento.

Aunque estaba intentando obtener más cualificaciones, un superior trató de frenar su progreso para que pudiera utilizar esa formación más adelante en su desarrollo profesional.