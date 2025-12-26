España recibirá cuatro baterías Patriot en 2030 tras gastar 1.445 millones, pero no sabe cuándo llegarán los misiles para usarlas

Actualmente, España cuenta con tres baterías Patriot, una de las cuales está desplegada en Turquía en el marco de una misión de la OTAN.

El contrato incluye 51 misiles PAC-3 MSE, radares y estaciones de control, además de la participación de empresas españolas como Sener y Grupo Oesía en su desarrollo.

El retraso en la entrega de los misiles se debe a la saturación de la industria de defensa estadounidense, priorizando envíos a Ucrania por la guerra con Rusia.

España recibirá en 2030 cuatro baterías Patriot por 1.445 millones de euros, pero aún no hay fecha para la llegada de los misiles necesarios para operarlas.

Ni siquiera la industria de defensa de Estados Unidos, la más grande y poderosa del mundo, estaba preparada para hacer frente a la creciente demanda de armamento, no solo motivada por el rearme impulsado desde la Unión Europea sino también por las guerras en Ucrania y Gaza.

La lluvia de encargos provenientes del viejo continente, junto a los pedidos de la propia administración de Donald Trump, han desbordado las capacidades del sector militar estadounidense, que se ha visto obligado a extender los plazos de entrega a sus clientes.

Uno de los más afectados por esta situación es Lockheed Martin, empresa responsable, por ejemplo, de fabricar los cazas F-35 y los misiles PAC-3 que utiliza el sistema antiáereo Patriot. España es uno de los países perjudicados por las limitaciones de producción del gigante armamentístico.

Según han confirmado fuentes del Ministerio de Defensa, las cuatro baterías Patriot adquiridas a Washington, a través del programa FMS, no serán recepcionadas por el Ejército de Tierra hasta 2030. Este martes, la compañía Raytheon ha anunciado la formalización del acuerdo.

Sin embargo, las baterías -que han supuesto una inversión de 1.445 millones de euros- llegarán sin los misiles incluidos en el contrato. De acuerdo a las mismas fuentes, que no han podido concretar cuándo se recibirán finalmente los proyectiles, esta incertidumbre se debe, precisamente, a la incapacidad industrial de Lockheed Martin.

España no es el único país europeo que ha adquirido este sistema de defensa aérea. Alemania, Países Bajos y Rumanía también han negociado su compra este 2025.

Una de las razones de que los miembros de la Unión Europea no puedan contar con misiles Patriot en sus propios arsenales se debe a que la prioridad la tiene Ucrania, que emplea este armamento para defenderse de los bombardeos que efectúa Rusia, los cuales se han intensificado en los últimos meses.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante una visita a Alemania junto a baterias antiaéreas Patriot. Europa Press

De hecho, el Consejo de Ministros ha dado luz verde esta semana al desembolso de 100 millones de euros en beneficio de Kiev para la compra de materias estadounidense. Según detalló Volodímir Zelenski durante su visita a Madrid, a mediados del pasado noviembre, este dinero se destinará a la adquisición de misiles Patriot.

Esta contribución se materializará a través del mecanismo PURL, ideado por la OTAN para canalizar las compras urgentes de armamento a Estados Unidos por parte de los países europeos para su uso en el frente de batalla ucraniano.

51 misiles PAC-3 MSE

En 2024, el Gobierno aprobó, con un techo de gasto de 2.400 millones de euros, la compra de cuatro baterías Patriot en la configuración 3+ con 24 estaciones de lanzamiento M903. Estos últimos tiene la capacidad para lanzar todo tipo de misiles Patriot.

Además, el proyecto abarca la incorporación de un total de 51 misiles PAC 3 MSE, cuatro radares AN/MPQ-65, cuatro estaciones de control AN/MSQ-132, dos centrales de coordinación e información y cuatro plantas de suministro de energía.

Ese mismo año, el departamento que lidera Margarita Robles contrató con Raytheon y la francesa MBDA misiles GEM-T PAC-2, por 400 millones de euros; y, a su vez, encargó a Lockheed Martin un número indeterminado de proyectiles PAC-3 MSE.

Por su parte, la industria española participa en el desarrollo de ambos misiles. Sener produce el sistema de control electromagnético del PAC-2 y actuadores del PAC-3; mientras que Grupo Oesía elabora componentes de este último.

Imagen ilustrativa de un misil PAC-3 del sistema Patriot Lockheed Martin

Los PAC-3 MSE incorporan un buscador activo que permite iluminar al blanco y la tecnología denominada Hit to Kill, por la que la destrucción del objetivo se da por el choque directo del misil en lugar de explotar en las proximidades y proyectar metralla.

Asimismo, la configuración 3+ del sistema Patriot encargada por España incluye modificaciones en los componentes electrónicos para incrementar su rendimiento, incluso en malas condiciones climáticas. Por su parte, el radar aumenta el rango de exploración de los 90 a los 120 grados y perfecciona la clasificación, discriminación e identificación de las amenazas.

Actualmente, el Ejército de Tierra posee tres baterías Patriot, con seis lanzadores cada una, capaces de disparar de forma simultánea 20 misiles (cuatro por lanzador), adscritas al Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73 con base en Marines (Valencia).

Las tres fueron compradas de segunda mano a Alemania, la primera en 2004 y las dos restantes, diez años después, en 2014. Desde 2015, una de ellas se encuentra desplegada de forma permanente en Turquía bajo bandera de la OTAN, en el marco de la misión Active Fence, con el fin de proteger a la ciudad de Adana de posibles misiles balísticos procedentes de Siria.