EEUU incrementa su poder militar ante una Venezuela inmóvil: cazas F-35, el 'Grinch' y aviones de reabastecimiento

En medio de un escenario cada vez más tenso en el mar Caribe, con aviones de guerra estadounidenses volando dentro de espacio aéreo venezolano, desde el Pentágono han iniciado una nueva oleada de despliegue de efectivos aéreos en la zona.

El Comando Sur de Estados Unidos, encargado de las actividades militares del país en las regiones caribeña y latinoamericana, mantiene un perfil bajo en cuanto a la comunicación de unidades desplegadas, pero lo compensa volando y aparcando sus aviones a ojos de todos.

Uno de los principales refuerzos son los aviones cisterna. Según algunas imágenes publicadas en fuentes abiertas, Estados Unidos cuenta actualmente con una decena de KC-135 en República Dominicana.

La isla, en el núcleo del Caribe, ha sido la elegida por la Fuerza Aérea comandada por Trump para ubicar sus tankers con el propósito de reabastecer de combustible al resto de aeronaves en la región.

Uno de los modelos que puede recibir combustible de los KC-135 es el E-3 Sentry. Este modelo es una aeronave de alerta temprana que incorpora un radar elevado sobre la parte superior del fuselaje.

Avión cisterna KC-135 Wendy Kuhn / USAF

En esta ocasión, la identificación de la aeronave se ha llevado a cabo a través de la aplicación para seguimiento de aviones Flightradar24.

Si bien es probable que algunas unidades del Sentry ya se encontraban desplegadas en la región Caribeña con anterioridad, no ha sido hasta ahora cuando se ha podido confirmar.

Y desde luego que su aparición en Flightradar24 no ha sido un error en absoluto.

Los aviones militares, por motivos de seguridad, pueden mostrarse en ese tipo de webs abiertas a su elección.

El hecho de exponerse ante los ojos de todo el mundo es una estrategia que está siguiendo Estados Unidos en las últimas semanas, fundamentalmente cuando ejecutan vuelos muy cerca de las costas de Venezuela.

Aviones de guerra comandados desde Washington llevan rompiendo el espacio aéreo venezolano de forma repetida sin que la Fuerza Armada Bolivariana ejecute respuesta alguna.

Este tipo de vuelos, utilizados como globos sonda para poner a prueba los sistemas de detección e interceptación, están sirviendo a Estados Unidos para conocer al detalle las capacidades de Venezuela en esta rama.

La tercera novedad en el Caribe es el despliegue de aviones caza F-35A de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

F-35A Lightning lls with the “Green Mountain Boys” of the Vermont Air National Guard’s 134th Fighter Squadron, 158th Fighter Wing, seen on the tarmac at Roosevelt Roads Naval Station in Eastern Puerto Rico, after arriving earlier today from the Mainland United States.



Hasta ahora, el Pentágono mantenía un número reducido de aparatos —del modelo F-35B— en Puerto Rico pertenecientes a los Marines. Se trata de una versión algo recortada en su capacidad para llevar armamento, ya que cuenta con sistemas específicos más pesados para poder despegar y aterrizar verticalmente.

Ahora, con la llegada de cazas F-35A a la misma base portorriqueña, Estados Unidos consigue incrementar de forma notable la presión sobre Venezuela.

Estos F-35 han demostrado su capacidad en operaciones militares de muy alto riesgo, demostrando su capacidad de pasar totalmente desapercibido a los radares enemigos gracias a su cualidad furtiva.

Por ejemplo, estos modelos de caza acompañaron a los bombarderos B-2 Spirit en la operación llevada a cabo en Irán para la destrucción de las infraestructuras de enriquecimiento de material radiactivo para el desarrollo de armamento nuclear.

El Grinch, tankers y cazas

Un detalle curioso del despliegue del E-3 Sentry, el avión de alerta temprana estadounidense, es que utiliza el indicativo 'Grinch' durante sus vuelos frente a las costas de Venezuela.

Este guiño al personaje de la película dirigida por Ron Howard se convierte, teniendo en cuenta todo el contexto, en toda una declaración de intenciones en estas fechas navideñas.

E-3 Sentry volando con el indicativo Grinch frente a las costas de Venezuela Flightradar24

Declaración, pero de guerra, es la que parecía que iba a anunciar Trump durante su último mensaje a la nación, tal y como afirmó Tucker Carlson, periodista afín a la administración actual, pero finalmente no fue así.

No haberse cumplido el pronóstico de Carlson tampoco significa que Donald Trump haya descartado definitivamente ejecutar una operación militar en territorio venezolano.

Desde Estados Unidos llevan manteniendo un relato abiertamente belicista desde agosto y con el foco puesto en Nicolás Maduro como líder del Cártel de los Soles.

De regreso al plano aéreo, el despliegue del Sentry se une a otras aeronaves de alerta temprana de menor capacidad que ya han realizado varias incursiones dentro de espacio aéreo controlado por Venezuela acompañados de cazas.

Desde el punto de vista estratégico, los aviones cisterna —conocidos como tankers en la jerga aeronáutica militar— proporcionan una capacidad de persistencia clave para el resto de aeronaves desplegadas.

Gracias a ellos, las plataformas aéreas estadounidenses podrían efectuar misiones virtualmente sin límite de autonomía, tanto en la rama de ataque como en la de recopilación de información.

Llegado a este punto, algunos analistas apuntan a la presencia —todavía no revelada públicamente— de aviones Rivet Joint especializados en inteligencia de señales y espionaje con el objetivo de captar las comunicaciones de la Fuerza Armada Bolivariana y, de esta forma, conocer sus intenciones y la posición de los efectivos.

Precisamente, para esto último, Estados Unidos ha mostrado en Flightradar24 el vuelo en espacio aéreo venezolano de cazas F-18 Growler especializados en guerra electrónica con indicativo Grizzly.

Estas aeronaves han estado acompañadas por F/A-18 convencionales de la Navy durante sus incursiones, protegiéndolos de cualquier potencial interceptación por parte de la Fuerza Aérea de Maduro, algo que no ha ocurrido.

F-18 Growler despegando de la cubierta de un portaviones Cesar Zavala Cordova / US Navy

Ahora, con el despliegue de los F-35A, las posibilidades de operación furtiva se han incrementado de forma muy notable. Los radares venezolanos serán incapaces de detectar con la suficiente antelación la presencia de este modelo de caza.

A esto se une la colaboración de Puerto Rico como base operativa de los efectivos aéreos estadounidenses para la zona central y de Trinidad y Tobago, para la región más oriental de Venezuela.

También en la región, aunque en ubicaciones no desveladas, se encuentran desplegados buques de guerra estadounidenses como el Gerald R. Ford, el portaviones más importante de EEUU, junto a su grupo de ataque.

También se cree que hay varios submarinos en la región y otras embarcaciones como el buque de operaciones especiales MV Ocean Trader.