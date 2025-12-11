La OTAN selecciona a 6 compañías españolas para que formen parte de su aceleradora DIANA a partir de 2026

Las empresas recibirán financiación y acceso a una red de 16 aceleradores y más de 200 centros de prueba en los 32 países miembros de la OTAN.

Las compañías españolas seleccionadas abordarán desafíos críticos de defensa como comunicaciones avanzadas, autonomía, energía, biotecnología e infraestructuras.

DIANA conecta a empresas con usuarios militares, mentores e inversores, acelerando la innovación y adopción de nuevas tecnologías de defensa.

La OTAN ha seleccionado a seis compañías españolas para participar en su aceleradora DIANA a partir de 2026.

La iniciativa de la OTAN denominada Acelerador de Innovación en Defensa para el Atlántico Norte, más conocida por sus siglas en inglés DIANA, acaba de anunciar la lista de compañías seleccionadas para su programa de 2026.

De las 150 elegidas, un total de 6 compañías son españolas, según han comunicado. Estas son: FOSSA Systems, VIG-SEC DRONE, XRF, ATOM H2 y Kreios Space.

Según explican desde la OTAN, DIANA conecta empresas con usuarios finales militares, mentores e inversores, acelerando el desarrollo, la validación y la adopción de sus innovaciones.

El objetivo de este programa es "ayudar a la OTAN a afrontar desafíos operativos urgentes y mantener una ventaja decisiva en tecnología de defensa".

Las compañías seleccionadas participarán en DIANA para "desarrollar sus tecnologías de doble uso para abordar diez desafíos críticos de defensa y seguridad".

En esos desafíos se incluyen las comunicaciones avanzadas y entornos electromagnéticos disputados, autonomía y sistemas no tripulados, energía y potencia, biotecnología y resiliencia humana, e infraestructuras críticas y logística.

A partir del próximo mes de enero, las empresas seleccionadas recibirán financiación contractual y obtendrán acceso a la red en expansión de DIANA de 16 aceleradores y más de 200 centros de prueba en las 32 naciones que componen la OTAN.

"La misión de DIANA es encontrar las empresas más innovadoras, ayudarlas a mejorar sus soluciones y hacer crecer su negocio, y poner las tecnologías que necesitamos en manos de los operadores de la OTAN", ha explicado James Appathurai, director general interino de DIANA.

El programa "ofrece a los innovadores una combinación única de oportunidades de prueba, mentoría con expertos y conocimiento operativo", aseguran.

Proporciona, además, "una validación en el mundo real y abre vías de adopción rápida y comercial en todas las naciones de la OTAN, en apoyo de la misión de la Alianza de salvaguardar la libertad y la seguridad de sus mil millones de ciudadanos".