Kongsberg y Helsing desplegarán una constelación satelital para inteligencia y vigilancia en Europa en 2029

Las claves nuevo Generado con IA Kongsberg y Helsing firman un acuerdo para desplegar una constelación satelital europea de inteligencia y vigilancia en 2029. El proyecto busca fortalecer la autonomía europea en capacidades espaciales críticas, reduciendo la dependencia de servicios extranjeros. La constelación combinará satélites de Kongsberg con software de IA de Helsing para fusionar datos de radar, ópticos y radiofrecuencia. Isar Aerospace será responsable del lanzamiento de los satélites desde Noruega, contribuyendo a la iniciativa conjunta entre Noruega y Alemania.

El espacio, como cuarto dominio de la guerra desde hace ya más de cinco décadas, se ha establecido como una prioridad galopante para los países europeos.Tradicionalmente alejados de este escenario, el abaratamiento en el acceso a la órbita está propiciando una edad de oro en el Viejo Continente.

Como fruto de esta nueva realidad, la noruega Kongsberg y la alemana Helsing acaban de firmar un acuerdo de colaboración para acelerar la realización de capacidades espaciales europeas críticas y, de esta forma, depender menos de servicios prestados por terceros.

Tal y como han publicado, ambas empresas tienen como objetivo "desplegar una constelación de inteligencia, vigilancia y orientación soberana basada en el espacio con una capa de comunicaciones interconectada para Europa", con el horizonte puesto en 2029.

Esta iniciativa a caballo entre Noruega y Alemania "responde directamente a la necesidad de Europa de una mayor disuasión y aborda la importancia estratégica de la inteligencia espacial, una lección clave de los recientes acontecimientos geopolíticos".

Asimismo, tal y como explican, la colaboración entre ambas compañías se "alinea con la importante iniciativa espacial de defensa de Alemania y se basa en la larga trayectoria de cooperación en materia de defensa entre las dos naciones".

Kongsberg se encargará de la parte de los satélites que se combinarán con las capacidades de software impulsadas por IA de Helsing "para fusionar múltiples modalidades de datos como el radar de apertura sintética, electroóptico y radiofrecuencia para el análisis de imágenes satelitales".

En la parte de lanzadores, la compañía espacial europea Isar Aerospace será la responsable de poner los satélites en órbita desde su complejo de lanzamiento en Noruega.

Isar Aerospace ejecutó a finales del pasado marzo su primer lanzamiento del cohete Spectrum, pero el vuelo fracasó y el vehículo cayó tras poco más de 10 segundos en el aire.

"La vigilancia, la inteligencia, la selección de objetivos soberanos son fundamentales para una disuasión creíble", ha afirmado Eirik Lie, presidente de Kongsberg Defence & Aerospace.

Por otro lado, "la comunicación, la supervisión y la conectividad son fundamentales para operar eficazmente los activos de defensa, y Europa necesita un control total sobre estas capacidades".

"La guerra en Ucrania demuestra que la selección de objetivos más fiable comienza en el espacio", ha asegurado Gundbert Scherf, codirector general y cofundador de Helsing.

Scherf destaca que el ISR especial "es la fuente más fiable y duradera de inteligencia persistente, como hemos demostrado con nuestros algoritmos de análisis de datos satelitales que ya se utilizan en Ucrania".