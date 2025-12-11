Javier Moreno, comandante de la 14ª Escuadrilla de la Armada: "El NH90 es un helicóptero de Champions League"

Ser los primeros en operar un helicóptero no es tarea sencilla. Eso lo saben bien en la Decimocuarta Escuadrilla, la unidad encargada de integrar el NH90 en la Flotilla de Aeronaves de la Armada (FLOAN).

La aeronave desarrollada por Airbus es un sistema completamente novedoso para la FLOAN. De hecho, hasta la llegada del H135, en octubre de 2023, la rama aérea de la Armada jamás había operado helicópteros construidos por el gigante aeroespacial europeo.

De esta manera, la responsabilidad de adaptar el NH90 a los requerimientos de la FLOAN ha recaído sobre el capitán de fragata Javier Moreno y los 80 militares a su mando. "Es un proceso ilusionante", ha destacado a EL ESPAÑOL el comandante de la Decimocuarta Escuadrilla. "Es un orgullo que la Armada nos haya elegido para este proyecto, que esperamos llevarlo a cabo de la mejor manera posible".

Si bien los dos primeros Sable -nombre con el que se designa al NH90 en la Armada- arribaron a la base de Rota (Cádiz) el pasado julio, el equipo liderado por Moreno comenzó con los preparativos para su recepción en agosto de 2024, tan solo tres meses después de que el Boletín Oficial del Estado reflejara la creación oficial de la Escuadrilla.

"Hemos estado un año trabajando para estar listos para recibir estas unidades. Hemos adiestrado a los pilotos, dotaciones, mecánicos y aviónicos. Ahora, tras estos seis meses de operación, estamos muy contentos. Tenemos un helicóptero de Champions League".

El próximo 18 diciembre, Moreno y parte de su unidad se trasladarán a las instalaciones que Airbus Helicopters posee en Albacete para recepcionar la tercera aeronave y así finalizar 2025 con una flota compuesta por tres aparatos. El siguiente año, será el turno de los cuatro helicópteros restantes.

La principal meta para 2026 es alcanzar la capacidad operativa inicial (IOC, por sus siglas en inglés) de la aeronave, algo previsto para noviembre o diciembre. "Para llegar a ese objetivo hemos diseñado un plan con siete hitos con los que, de manera progresiva, pondremos a prueba las capacidades de la máquina, aprendiendo de ella y gestionando desde la Escuadrilla el modo de trabajar con el helicóptero", ha explicado Moreno.

Los dos primeros NH90 Sable Armada

Actualmente, se encuentran atravesando el segundo de estos hitos, que está relacionado con operaciones en tierra. De acuerdo con el cronograma que manejan en la FLOAN, el próximo marzo está programado llevar a cabo el tercer hito: aterrizar en un buque.

"Es lo que por esencia hacemos los pilotos navales. En la Armada no se entiende a un helicóptero sin su barco ni a un barco sin su helicóptero. Ese es uno de nuestros principales objetivos: poder operar en y desde los barcos", ha subrayado el comandante. En la Escuadrilla esperan lograr la capacidad operativa plena (FOC) en el verano de 2028.

Hacerse al nuevo helicóptero

Acostumbrados a operar con aeronaves de origen estadounidense, la incorporación de un sistema desarrollado por la industria europea supone todo un cambio de paradigma -y un reto- para la Armada, especialmente en lo que respecta al soporte del helicóptero.

"El NH90 requiere unos mantenimientos muy detallados y debe seguirse un plan bastante intenso al que nosotros tenemos que adaptarnos porque son mandatorios para la seguridad de la aeronave y su tripulación", ha afirmado el jefe de la Decimocuarta Escuadrilla.

Este procedimiento exhaustivo está vinculado a lo avanzada de la tecnología del helicóptero, que, por ejemplo, en su cabina integra hasta seis pantallas. "Es un helicóptero muy capaz, que proporciona muchísima información y seguridad tanto al piloto como al personal que va dentro de él. Pero hay que saber sacarle ese máximo rendimiento y para eso estamos trabajando actualmente".

Asimismo, la FLOAN está acometiendo ciertas obras de infraestructura para albergar a los NH90. En concreto, se está construyendo un nuevo hangar para las aeronaves y el edificio en el que se alojará el simulador con el que se entrenarán los futuros pilotos, el cual arribará a la base de Rota a finales de 2026.

Antes, el próximo verano, la Decimocuarta Escuadrilla asumirá por completo la responsabilidad de adiestrar a su personal. "Hasta ahora nos hemos apoyado tanto en el Ejército de Tierra como en el del Aire y en el propio Airbus para entrenar al núcleo inicial que llegamos en 2024. Nuestra intención es esa desconexión progresiva para ser autosuficientes en el adiestramiento tanto de nuestros pilotos como de nuestros mecánicos y aviónicos", ha detallado Moreno.

En la Escuadrilla también tienen previsto ir creciendo paulatinamente en el número de personal. De esta manera, a lo largo de los próximos años se pretende pasar de los 81 militares actuales -16 de ellos pilotos- a los 145. Este crecimiento irá ligado también al incremento de la flota, con más helicópteros ya encargados por el Ministerio de Defensa en el marco de la Fase 3 del programa NH90, que se espera se incorporen a inicios de la próxima década.