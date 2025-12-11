El cazaminas 'Sella' finaliza su misión con la OTAN tras más de tres meses de despliegue en el Mediterráneo y el Atlántico

Las claves nuevo Generado con IA El cazaminas 'Sella' de la Armada española finalizó su misión tras más de tres meses desplegado con la OTAN en el Mediterráneo y el Atlántico. Durante su participación en la SNMCMG-2, el 'Sella' realizó operaciones y ejercicios internacionales, incluyendo Noble Shield y Sea Guardian, para reforzar la seguridad marítima aliada. El buque operó junto a embarcaciones de Italia, Grecia y Turquía, demostrando la cooperación multinacional de la OTAN en la protección de rutas estratégicas. Las capacidades del 'Sella' permitieron mantener despejadas rutas marítimas, asegurando la libre navegación y contribuyendo a la estabilidad económica y la defensa colectiva aliada.

Tras más de tres meses de intensa actividad en aguas del Atlántico y el Mediterráneo, el cazaminas 'Sella' de la Armada ha concluido su participación en la Agrupación Permanente de Medidas Contra Minas Número 2 de la OTAN (SNMCMG-2).

El buque ha iniciado su tránsito de regreso al Arsenal Militar de Cartagena, donde tiene prevista su llegada el próximo 15 de diciembre, poniendo fin a una activación que ha reforzado la presencia naval española en el marco aliado.

Durante los 93 días de navegación conjunta, el 'Sella', bajo el mando del capitán de corbeta Íñigo Cordero de la Puente, ha recorrido miles de millas náuticas participando en operaciones y ejercicios internacionales de gran relevancia.

Entre las más destacadas figuran las operaciones Noble Shield y Sea Guardian, destinadas a garantizar la seguridad marítima y la vigilancia de los espacios de interés estratégico para la OTAN, así como los ejercicios Dynamic Messenger 25, Nusret 25 y Dogu Akdeniz, dedicados al perfeccionamiento táctico y la interoperabilidad entre las marinas aliadas.

El cazaminas español ha compartido agrupación con buques de otras armadas europeas, como el 'Thaon di Revel' (Italia), que ha ejercido de buque de mando, junto con los cazaminas ‘Crotone’ (Italia), ‘Evropi’ (Grecia) y ‘Akcakoca’ (Turquía).

Esta composición multinacional refleja el carácter cooperativo y solidario de las fuerzas navales permanentes de la OTAN, siempre disponibles para enfrentar amenazas comunes y salvaguardar la libertad de navegación en zonas estratégicas.

El comandante Cordero de la Puente ha subrayado el esfuerzo y la profesionalidad de la dotación del ‘Sella’ durante esta misión, destacando que "la tripulación ha vuelto a poner de manifiesto el firme compromiso de España con la Alianza y ha evidenciado un elevado nivel de adiestramiento y dedicación".

España y la seguridad marítima

Las Fuerzas Navales Permanentes de la OTAN, bajo control del Mando Marítimo Aliado (MARCOM), integran distintos grupos operativos, entre ellos los Grupos Marítimos Permanentes 1 y 2 y los Grupos de Contramedidas contra Minas 1 y 2.

Estas fuerzas multinacionales constituyen un componente esencial de la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF), siempre listas para participar en misiones y ejercicios que garanticen la estabilidad en el entorno marítimo.

Dentro de este marco, la SNMCMG-2 desempeña un papel fundamental. Su objetivo es proteger la libertad de navegación y reforzar la disuasión y defensa colectivas, asegurando la seguridad marítima y fortaleciendo los vínculos entre los países aliados.

En este contexto, las capacidades del ‘Sella’ —especializado en detección, localización, identificación y neutralización de minas y artefactos explosivos flotantes— han sido especialmente valiosas.

Gracias a su tecnología y la pericia de su dotación, el ‘Sella’ ha contribuido a mantener despejadas las rutas marítimas y garantizar la libre circulación del tráfico naval, elemento esencial para el comercio global y la cadena de suministros que sustentan la economía mundial y, por extensión, el bienestar de España.