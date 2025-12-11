Arquimea desplegará un telepuerto de comunicaciones satelitales en Tenerife

De izquierda a derecha, Rubén Criado, director de nuevas tecnologías de Arquimea; Rosa Dávila, presidenta del cabildo de Tenerife; Antonio Abad, director general de CanarySat; y Juan José Martínez, consejero de innovación del cabildo de Tenerife Arquimea

El Cabildo de Tenerife, a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), y la empresa Arquimea han anunciado la construcción de un telepuerto para comunicaciones satelitales en la isla.

Esta infraestructura, que aprovechará la privilegiada ubicación geográfica de Tenerife y su gran conectividad submarina, refuerza la apuesta del archipiélago por convertirse en un referente internacional en innovación y tecnología espacial.

El proyecto será cofinanciado con fondos de la Unión Europea y gestionado por la empresa CanarySat Teleport Services. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha destacado que esta iniciativa representa "un ejemplo de colaboración público-privada que impulsará la economía insular".

Dávila ha subrayado que el telepuerto permitirá diversificar el tejido económico de Tenerife, atraer inversión extranjera y posicionar la isla “en la vanguardia de las comunicaciones del futuro”.

Por su parte, Antonio Abad, director general de CanarySat, ha asegurado que "este proyecto es una gran oportunidad para convertir las Islas Canarias en un hub de comunicaciones por satélite seguras, resilientes y soberanas", capaces de responder a una creciente demanda global.

El telepuerto de Tenerife será una de las piezas clave del proyecto CanarySat, que contempla dos grandes componentes: la construcción y operación de esta infraestructura terrestre, y el despliegue de una constelación de satélites de órbita baja (LEO) desarrollada también por Arquimea.

Esta combinación permitirá prestar servicios avanzados de conectividad en banda ancha a nivel global. El director general de Nuevas Tecnologías de Arquimea, Rubén Criado, ha destacado que participar en iniciativas como ésta "forma parte de la esencia de la empresa" y refuerza su compromiso con el avance tecnológico y la proyección internacional de las Islas.

Presentación del futuro telepuerto de Tenerife Arquimea

Por su parte, el consejero insular de Innovación, Juan José Martínez, ha apuntado que la iniciativa generará alrededor de 100 nuevos empleos directos e indirectos de alta cualificación. Además, el telepuerto atraerá a empresas de sectores estratégicos como la telemedicina, la ciberseguridad, la banca o la gestión de datos en tiempo real.

Martínez resaltó también las ventajas competitivas de Tenerife: la infraestructura del centro de datos D-ALiX, la alta conectividad submarina a través del operador neutral Canalink, y los incentivos fiscales derivados de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC). Todos estos factores han sido determinantes para seleccionar la isla como sede del proyecto.

El desarrollo del telepuerto se ejecutará en dos fases. La primera comprende su construcción, prevista para comenzar en 2026, con puesta en marcha operativa en 2028. En la segunda fase, Arquimea lanzará su propia constelación satelital y empezará la comercialización de servicios de comunicaciones en banda ancha.

Una vez completado, el complejo incluirá un Centro de Control y Operaciones de Satélites y Redes, situado en las instalaciones del ITER, y una infraestructura de antenas que, además de atender la constelación de CanarySat, podrá dar soporte a satélites de terceros, incluyendo proyectos de observación terrestre impulsados por el Cabildo y el Instituto de Astrofísica de Canarias.