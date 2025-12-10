TEDAE reconoce Javier Benedicto, Eduardo Chamorro y a la asociación Envera en la V edición de sus galardones

En la imagen, de izquierda a derecha: Aina Calvo, secretaria de Estado de Seguridad; Javier Benedicto, galardón a la Trayectoria; Mª Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa; Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo; Enrique Grande, director general de Envera y premio TEDAE al Compromiso Social; Ricardo Martí Fluxá, presidente de TEDAE; Virginia Ródenas, directora de comunicación, RSC y relaciones internacionales de Envera; Eduardo Chamorro, premio TEDAE a la Excelencia Profesional; y Esperanza Casteleiro, directora del CNI. TEDAE

Las claves nuevo Generado con IA TEDAE celebró la quinta edición de sus premios anuales, reconociendo el talento y la innovación en los sectores de defensa, aeronáutica y espacio. Javier Benedicto recibió el Premio a la Trayectoria por su labor en la Agencia Espacial Europea y su papel clave en el desarrollo del sistema Galileo. Eduardo Chamorro fue galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional por sus avances en sistemas aeronáuticos y su contribución a grandes proyectos científicos. La asociación Envera obtuvo el Premio al Compromiso Social por su apoyo a personas con discapacidad intelectual y la gestión de empleo protegido.

La Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) celebró este martes la quinta edición de sus premios anuales, una cita destinada a poner en valor el talento y la innovación que impulsan sectores estratégicos para España y Europa.

En esta edición, el Premio a la Trayectoria ha recaído en Javier Benedicto, el Premio a la Excelencia Profesional se le ha concedido a Eduardo Chamorro y el galardón al Compromiso Social se ha entregado a la asociación Envera.

Con estos galardones, la patronal reconoce a personas e instituciones que, desde diferentes áreas, contribuyen de manera destacada al avance técnico, industrial y social de los sectores de la Defensa, la Seguridad, la Aeronáutica y el Espacio, con una especial atención a la excelencia profesional, la innovación, el impacto social y el desarrollo tecnológico.

Este año, Javier Benedicto, uno de los nombres clave del sector espacial europeo, ha sido premiado con el galardón a la Trayectoria por dedicar más de cuatro décadas a la Agencia Espacial Europea (ESA), donde ha dirigido el diseño, despliegue y operación de Galileo, el mayor proyecto espacial europeo de la historia.

Bajo su liderazgo, Europa ha lanzado más de 30 satélites y consolidado una infraestructura esencial para los servicios de navegación del continente.

Actualmente, es director de Navegación de la ESA, papel desde el que ha contribuido de manera decisiva a garantizar que Europa disponga de sistemas propios, seguros y competitivos.

El Premio a la Excelencia Profesional fue para Eduardo Chamorro, ingeniero aeronáutico y matemático con una amplia trayectoria en la Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos (CESA).

Imagen de los premiados con los V galardones de TEDAE TEDAE

Desde allí impulsó avances en sistemas hidráulicos, neumáticos y electromecánicos para aeronaves, situando a la industria española entre los referentes internacionales en componentes de alta precisión.

Chamorro también ha participado en grandes proyectos científicos, como el Gran Telescopio de Canarias o el European Extremely Large Telescope, y en 2020 se convirtió en el único español galardonado con la Medalla de la Academia del Aire y del Espacio de Francia.

En la actualidad, continúa vinculado al sector como consultor y consejero.

Por último, el Premio al Compromiso Social reconoció la labor de Envera, la Asociación de Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad, una entidad con casi medio siglo de historia que atiende cada año a más de 5.000 personas con discapacidad intelectual y a sus familias.

La organización gestiona 1.200 puestos de empleo protegido —más de 950 ocupados por personas con discapacidad— y ofrece acompañamiento vital desde la atención temprana y el apoyo educativo hasta la integración laboral y social.

Ricardo Martí Fluxá, presidente de TEDAE. TEDAE

Ricardo Martí Fluxá, presidente de TEDAE, fue el encargado de abrir la ceremonia de estos galardones destacando: “Lo que hoy celebramos es mucho más que el reconocimiento a unas trayectorias excepcionales: es la afirmación de que España y Europa cuentan con hombres, mujeres e instituciones capaces de mirar lejos, de trabajar juntos y de afrontar con serenidad los desafíos de nuestro tiempo”.

Y añadió: “Los sectores que representa TEDAE expresan esta vocación de servicio al bien común”.

Por su parte, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, insistió en la relevancia de estas áreas para el desarrollo del país: “Las industrias de TEDAE han sido fundamentales, pero ahora son cuatro ámbitos absolutamente críticos que nos toca desarrollar y defender”.

Asimismo, subrayó el papel del Gobierno en esta tarea: “El cometido de nuestro ministerio, en estrecha colaboración con el Ministerio de Defensa, es maximizar el retorno industrial de este esfuerzo nacional que hacemos como país y que seguiremos desarrollando a lo largo de los próximos años”.

El cierre de la gala corrió a cargo de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, quien puso en valor el esfuerzo inversor del sector: “Las empresas aquí representadas han invertido algo más de 1.400 millones de euros en I+D+i".

Y señaló que "Una muestra del compromiso con la innovación, con la transformación tecnológica, que marca un claro incremento respecto a lo que veíamos en años anteriores y desde luego ya es una tendencia”.

La edición de este año reafirma la apuesta de TEDAE por reconocer el talento que impulsa la capacidad tecnológica de España y su proyección en el ámbito internacional.