KPMG refuerza su presencia en el sector de defensa con un nuevo equipo multidisciplinar de unos 20 socios y expertos

KPMG trabajará con empresas y administraciones en la transformación de procesos, optimización de contratación y creación de consorcios estratégicos.

La firma busca impulsar la modernización del sector mediante alianzas tecnológicas, colaboración público-privada y apoyo a la captación de fondos públicos y europeos.

El grupo integrará talento interno y externo para aportar una visión estratégica y operativa en un contexto de aumento global del gasto en defensa.

KPMG ha creado un equipo multidisciplinar de unos 20 socios y expertos para reforzar su presencia en el sector de defensa.

KPMG ha lanzado una nueva estrategia para consolidar su posición en el sector de defensa mediante la creación de un equipo multidisciplinar que integra todas sus áreas de especialización.

El grupo, formado por cerca de una veintena de socios y expertos externos, busca responder a las crecientes necesidades de las empresas y de la administración pública en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas y el aumento global del gasto en defensa, según informó la firma en un comunicado.

El equipo estará dirigido por varios socios de referencia de KPMG, entre ellos Fernando Cuñado (Mercados), Jorge Sainz (Industria y Defensa) y Marc Martínez (Ciberseguridad).

Le acompañarán Cándido Pérez Serrano (Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad), Natán Díaz (Sectors Business Consulting), Miguel Ángel Faura (Auditoría para Industria) y Ana Sabiote (Regulatorio, Administrativo y Cumplimiento). También contará con la colaboración externa de Arantxa Tapia.

Asimismo, el grupo incorporará la experiencia del actual director de Ciberseguridad de KPMG, Joaquín Castellón, quien anteriormente ocupó cargos de responsabilidad en Navantia y en el Departamento de Seguridad Nacional.

Visión estratégica y operativa

Fernando Cuñado subrayó que "la combinación de talento interno y externo permite aportar una visión estratégica y operativa de primer nivel para un sector de defensa que atraviesa un momento decisivo y que requiere un enfoque más coordinado y adaptado a las necesidades actuales".

En la misma línea, Jorge Sainz destacó que “la creación de este equipo es fundamental para afrontar los desafíos a los que se enfrentan tanto las empresas como las administraciones públicas en el ámbito de la defensa”.

Su objetivo, añadió, es “contribuir a la evolución y modernización del sector, aportando conocimiento, experiencia y una visión integral”.

La consultora remarcó que este refuerzo supone un nuevo impulso a su “compromiso con la evolución del sector defensa”, en un escenario donde la tecnología, la ciberseguridad y la gestión del talento serán “más críticas que nunca”.

Para ello, la firma potenciará alianzas con proveedores tecnológicos y compañías del sector con el fin de ofrecer una propuesta de valor “diferencial”.

Respuestas más integrales

La iniciativa se integra en la nueva estrategia de Mercados de la firma, orientada a ofrecer respuestas más integrales y coordinadas a los retos de los clientes, movilizando el conocimiento y la experiencia de todas las líneas de servicio de KPMG.

La firma en España forma parte, además, de un grupo internacional de trabajo sobre defensa en el que participan varios países europeos.

KPMG explicó que uno de los ejes de este nuevo enfoque es la definición y el acompañamiento de los procesos de transformación de las compañías del sector.

En el caso de las empresas españolas, apuntó que afrontan el “reto” de reforzar sus procesos productivos y operativos —desde las cadenas de suministro hasta la capacidad industrial— y de avanzar en los procesos de consolidación, con el fin de ganar escala y aprovechar las oportunidades derivadas del aumento del gasto en defensa en Europa y a escala global.

En este contexto, la consultora insistió en que la colaboración entre el sector público y el privado será “clave” para impulsar la modernización y transformación del sector.

Asimismo, trabaja actualmente con empresas y administraciones en el diseño y ejecución de proyectos conjuntos, la optimización de los procesos de contratación y licitación, y la articulación de alianzas estratégicas y consorcios.

Además, la firma apoyará la captación y gestión de fondos públicos y europeos, así como la evaluación y mejora de políticas públicas, contribuyendo a maximizar el impacto de la inversión en defensa y a fortalecer el tejido industrial nacional.