La industria espacial española consolida su papel estratégico en el nuevo escenario geopolítico europeo

Expertos en el sector aeroespacial ponen de manifiesto la imperiosa necesidad de fortalecer las comunicaciones seguras en un escenario geopolítico global cada vez más complejo y volátil.

Así lo expresaron durante la jornada sobre comunicaciones seguras en el espacio en el contexto geopolítico actual, organizada por el Small Satellites & Services International Forum (SSSIF), en la sede de Atrevia.

Durante la primera mesa, titulada “Comunicaciones seguras en el espacio: un nuevo escenario geopolítico”, moderada por Miguel Ángel Vázquez, cofundador y codirector del SSSIF, participaron Jorge Potti, vicepresidente de TEDAE, y Álvaro Giménez, asesor científico de la Agencia Espacial Española (AEE).

El debate se centró en cómo Europa, y en particular España, está afrontando los retos que plantea la creciente inversión de superpotencias como China y Estados Unidos en el sector espacial.

Los ponentes coincidieron en señalar que el actual contexto marca un momento decisivo para la industria espacial y la seguridad, tanto a escala nacional como europea. Iniciativas como la misión SpainSat NG, en el ámbito español, y el programa IRIS2, a nivel europeo, fueron citadas como ejemplos de este impulso estratégico.

Además, entidades públicas y privadas españolas han destacado el posicionamiento y la relevancia de España y su industria, en el sector espacial a escala global.

Participantes de la primera mesa, titulada “Comunicaciones seguras en el espacio: un nuevo escenario geopolítico” Yolanda Rodríguez

Potti subrayó que "el escenario geopolítico en el que estamos hoy, yo no lo he visto nunca". Según explicó, "es un escenario donde lo que se observa es que hay una inversión muy brutal por parte de las dos grandes superpotencias del mundo hoy, China y Estados Unidos, y donde Europa tiene que reaccionar".

Como ejemplo, señaló la irrupción de los "billonarios" como Elon Musk, capaces de lanzar cerca de 10.000 satélites, un símbolo del cambio de paradigma que vive el sector.

Por su parte, Álvaro Giménez destacó que, en materia de comunicaciones seguras, "ahora también tenemos que hablar de la inclusión de la transmisión de información cuántica".

Añadió que "tenemos que trabajar para atraer a los científicos y convencerlos de la necesidad de aterrizar esa tecnología". Recordó, además, que "esa comunicación cuántica no es trivial, pero se puede hacer; se ha probado ya en algunos satélites y se puede intentar poner muy pronto en fase operativa".

Los expertos coincidieron en que la conciencia europea sobre seguridad y defensa ha despertado ante los actuales conflictos y tensiones internacionales, lo que ha impulsado programas como IRIS², diseñados para reforzar la autonomía en las comunicaciones por satélite.

También destacaron el papel pionero de España, gracias a iniciativas como SpainSat, que han permitido a la industria nacional desarrollar capacidades tecnológicas avanzadas y posicionarse como referente en el ámbito de las comunicaciones gubernamentales.

Vázquez, cofundador y codirector del SSSIF, insistió en que “debemos dotar a España de un marco sólido que proteja al país en y desde el espacio. La apuesta por la autonomía estratégica, la regulación avanzada y la soberanía tecnológica será clave para afrontar los nuevos retos del entorno espacial”.

Segunda mesa: “Seguridad en el sector espacial: nuevos escenarios, nuevos retos” Yolanda Rodríguez

Mirando hacia el futuro, la discusión abordó la relevancia estratégica de las comunicaciones ópticas para la transmisión de grandes volúmenes de datos y la comunicación interplanetaria, así como la trascendencia de las comunicaciones cuánticas para garantizar una protección de datos sin precedentes.

Sin embargo, los participantes subrayaron el desafío que afronta Europa para convertir su sólida base científica en aplicaciones tecnológicas tangibles, un paso crucial para no quedarse rezagada en la carrera espacial de alta tecnología.

Posteriormente, se celebró la mesa titulada “Ciberseguridad en el sector espacial: nuevos escenarios, nuevos retos”, moderada por Vicente Díaz, cofundador y codirector del SSSIF. En ella participaron Enrique Fraga, director general de Sistemas Espaciales EST en GMV; Javier Izquierdo, director de Estrategia de Hispasat; y Fernando Gómez-Carpintero, CEO de Airbus Crisa.

Vicente Díaz, cofundador y codirector Small Satellites & Services (SSSIF) detalló que “actualmente nos encontramos en un punto crítico en el ámbito de la seguridad, con amenazas cada vez más sofisticadas que ya afectan a sectores esenciales como la energía, el transporte o la sanidad. En este contexto, proteger los satélites y los sistemas de comunicaciones es un reto estratégico que exige reforzar la gestión en momentos de crisis y la cadena de suministro”.

Javier Izquierdo destacó que "Hispasat ha trabajado muy duro para estar en las posiciones en las que está en Iris2". “En Europa desperdiciamos mucha innovación que se queda en un cajón; necesitamos inversión pública coordinada para aterrizarla en programas piloto".

“Tenemos que coordinar Comisión Europea, Agencia Espacial Española y ESA para maximizar proyectos de innovación”, señaló.

Por su parte, Fraga, subrayó que “en Europa hacemos mucha innovación que luego se queda en un cajón; necesitamos inversión pública coordinada para convertirla en programas piloto y tecnología real”.

El CEO de Airbus Crisa señaló que “No haríamos bien copiando modelos que no son los nuestros: si quieres ir rápido, ve solo; si quieres ir lejos, ve acompañado.” Y puso como un ejemplo de éxito el Artemis II, "que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna con el Módulo de Servicio Europeo; España participa con unidades de control".

Los ponentes subrayaron la dificultad para atraer y retener a los egresados, un desafío marcado por el elevado coste de vida y la dinámica del mercado laboral, pese a que las universidades españolas mantienen un alto nivel de excelencia en el contexto europeo.

También coincidieron en la necesidad de ofrecer al talento joven proyectos técnicamente avanzados —en campos como la computación cuántica, las comunicaciones ópticas, las radios definidas por software o la microelectrónica— y mecanismos ágiles de transferencia hacia la industria.

Durante el encuentro se puso en valor el papel de España como referente en la industria de los pequeños satélites y se analizó el horizonte que enfrenta el sector aeroespacial nacional.

El debate abordó además la relevancia estratégica de esta industria en el actual contexto geopolítico y los retos que afronta, resaltando la creciente influencia de sus actores públicos y privados en la seguridad europea.

7.ª Edición del SSSIF

En el acto se ha presentado también la 7.ª edición del Small Satellites & Services International Forum (SSSIF), que en esta ocasión tendrá como tema principal las comunicaciones seguras en el espacio y se desarrollará bajo el título ‘Secure Communications & Other Duals Technologies’.

Un foro que volverá a Málaga entre el 17 y 19 de febrero de 2026, y reunirá a cientos de investigadores y expertos del sector, compañías líderes, centros de investigación y agencias espaciales de más de 20 países.

Presentación de la 7ª edición del Small Satellites & Services Internacional Forum (SSSIF)

Se tratarán aspectos esenciales sobre las capacidades tecnológicas e industriales que requieren desarrollarse en España y en Europa para afrontar los retos que imponen la actualidad geopolítica.

El programa IRIS2 y la industria y las instituciones europeas que lo lideran y lo financian serán también unos de los temas que se llevarán a debate.

Además, el foro buscará intensificar la relación entre Estados Unidos y Europa desarrollando una misión inversa de empresas e instituciones americanas que participarán activamente en el evento.