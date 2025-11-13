La CNMC autoriza sin condiciones la compra del 89,68% de Hispasat por parte de Indra por 725 millones de euros

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado la compra del 89,68% de Hispasat por parte de Indra a Redeia por 725 millones de euros. Tal como se esperaba, la CNMC ha autorizado la operación en primera fase y sin la imposición de ningún tipo de condición, por lo que el regulador ha tardado menos de un mes en resolver el expediente, desde que el pasado 17 de octubre se produjese la notificación de la transacción.

De este modo, y según el escenario previsto, Indra celebrará el próximo 28 de noviembre una junta extraordinaria en la que se someterá la operación al escrutinio de sus accionistas. Una vez superado este trámite, se espera que la operación también obtenga antes de que acabe el año el beneplácito del Gobierno, que deberá autorizarla en el Consejo de Ministros.

No obstante, esta aprobación se da por descontado, dado que el Estado es el principal accionista de Indra con un 28% del capital social a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Cabe señalar que la operación también incluye la toma del control de Hisdesat por parte de Indra.

En una entrevista reciente con EL ESPAÑOL, el CEO de Hisdesat aseguró que esta transacción será beneficiosa para su compañía. "Lo he hablado con el propio Ángel Escribano y ellos no tienen previsto hacer algo diferente a lo que se ha venido haciendo hasta ahora en Hisdesat. Al revés, su idea es apoyarlo, desarrollarlo y empujarlo más desde la posición de Indra", señaló.

Por otro lado, en la junta extraordinaria de finales de este mes también se someterá a la votación de los accionistas una renovación parcial del consejo de administración de Indra. Sobre ello, la compañía busca conformar un consejo de administración acorde a los objetivos de la empresa y que allane la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la otra gran operación en la que trabaja la empresa.