La Armada española fortalece la colaboración marítima con países del Indo-Pacífico, claves para la seguridad marítima

El almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante General Antonio Piñeiro Sánchez realiza estos días una visita oficial a Indonesia y Australia, dos países clave en la región del Indo-Pacífico, con el objetivo de reforzar la cooperación naval y promover la seguridad marítima internacional.

El Indo-Pacífico se ha consolidado como una zona clave para la seguridad marítima y las cadenas logísticas globales. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), esta región concentra más del 60 % del PIB mundial, la Organización Mundial del Comercio (OMC) estima que alrededor del 40 % del comercio de la Unión Europea transita por sus aguas, especialmente a través del Mar de China Meridional.

Además, el 25% del comercio marítimo mundial pasa por el estrecho de Malaca —según la Organización Marítima Internacional (OMI)—, lo que convierte a esta ruta en un punto estratégico para el suministro energético y el tránsito de mercancías hacia Europa.

Desde la Armada se subraya que “en este contexto, la presencia de España en la región responde a un interés estratégico propio y compartido con nuestros socios europeos, tal y como recogen la Estrategia de Acción Exterior 2025-2028, la Brújula Estratégica de la Unión Europea, la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional 2024 y la Visión Armada 2050”.

Estos documentos reconocen la importancia del Indo-Pacífico como área prioritaria para la acción exterior y la cooperación internacional de España.

“La estabilidad de la región es esencial para la prosperidad de Europa y de España, así como para el bienestar de los ciudadanos españoles, ya que gran parte de los productos, componentes industriales y energía que llegan a nuestro país dependen de la libertad y la seguridad en esas rutas marítimas”, añade el comunicado de la Armada.

Con esta visita, la Armada reafirma su compromiso con la seguridad marítima global y “refuerza el papel de España como socio fiable y tecnológicamente avanzado en un entorno cada vez más interconectado”.

La presencia del AJEMA, “contribuye a estrechar los lazos institucionales y de defensa con dos socios esenciales en la región”.

Visitas al sector industrial

La visita oficial, que se desarrolla entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre, incluye una amplia agenda institucional y estratégica. El itinerario contempla reuniones con los jefes de las Armadas de ambos países, encuentros bilaterales con representantes de la industria de defensa y la participación en la Indo-Pacific Sea Power Conference 2025, organizada por la Royal Australian Navy en Sídney.

Indonesia acoge por primera vez la visita de un Jefe de Estado Mayor de la Armada de España. En Yakarta, el almirante jefe mantendrá reuniones con su homólogo indonesio y con el embajador español, además de recorrer las instalaciones del Cuartel General de la Marina indonesia.

En Australia, la agenda incluye encuentros con autoridades navales locales y con responsables de marinas de toda la región indo-pacífica que asisten a la conferencia bajo el lema “Strength at Sea. Security and Prosperity at Home”. España participará en este foro internacional junto a más de cuarenta armadas de todo el mundo.

El programa se completa con visitas a instalaciones industriales y tecnológicas del sector naval, entre ellas Navantia Australia, BAE Systems, Kongsberg y Lockheed Martin, con el objetivo de analizar futuras oportunidades de colaboración y desarrollo conjunto en el ámbito de la innovación y las capacidades marítimas autónomas.