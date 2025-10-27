Un helicóptero Seahawk y un caza F-18 del portaviones Nimitz de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional

Las claves nuevo Generado con IA Dos aeronaves del portaaviones USS Nimitz de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional sin dejar víctimas mortales. Un helicóptero MH-60R Seahawk y un caza F/A-18F Super Hornet se precipitaron al mar durante maniobras rutinarias. Todos los tripulantes y pilotos involucrados fueron rescatados a tiempo y se encuentran en condición estable. El presidente Donald Trump, en Asia, sugiere que los accidentes podrían deberse a "combustible defectuoso" y China ofrece ayuda humanitaria.

La Flota del Pacífico de Estados Unidos ha informado este lunes sobre dos accidentes independientes ocurridos la víspera en el Mar de China Meridional, en los que dos aeronaves se precipitaron al agua sin dejar víctimas mortales. Según comunicó la Flota a través de X, ambas situaciones “se encuentran bajo investigación”.

El primero de los incidentes ocurrió a primera hora de la tarde del domingo, cuando un helicóptero MH-60R Sea Hawk de la US Navy cayó al mar durante maniobras rutinarias realizadas desde el portaaviones USS Nimitz. Los equipos de emergencia pudieron rescatar a los tres tripulantes a bordo.

Posteriormente, un caza F/A-18F Super Hornet, también asignado al USS Nimitz, se estrelló en circunstancias similares mientras efectuaba operaciones de rutina, aproximadamente media hora después del primer suceso.

"Ambos pilotos se eyectaron a tiempo y fueron rescatados en buen estado", ha detallado la Flota del Pacífico, que agregó que los cinco militares involucrados permanecen en condición estable.

El mar de China Meridional es un punto estratégico por donde circula cerca del 30% del comercio marítimo mundial y donde existen abundantes recursos pesqueros y posibles reservas energéticas. Pekín reclama la mayor parte de esa zona, lo que genera tensiones con países como Filipinas, Vietnam y Malasia.

Aunque Estados Unidos no formula reclamaciones territoriales en el área, respalda la libre navegación y mantiene un tratado de defensa mutua con Manila, lo que podría implicar su participación en caso de un enfrentamiento directo con China.

Los incidentes han tenido lugar en el inicio de la gira por Asia del presidente Donald Trump. El mandatario ya se encuentra en Tokio y concluirá su viaje con una cumbre con el presidente chino Xi Jinping este jueves.



En declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One, Trump ha dicho este lunes que los accidentes eran inusuales y que podrían deberse a "combustible defectuoso", y añadió que probablemente pronto se sabría qué los había causado.



El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha ofrecido ayuda humanitaria a Estados Unidos tras los accidentes, según ha declarado el portavoz Guo Jiakun en una rueda de prensa el lunes.