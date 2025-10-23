La defensa espacial: el auge de un sector estratégico

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Los Leones de EL ESPAÑOL
Bonoloto, hoy
Cupón Diario ONCE, hoy
Madrid rechaza 30 de 124 menas
Exmarido alcaldesa Almassora
Sumar dimisión Ministra Vivienda
Fiscal ve "determinante" Leire Díez
Dueño de un negocio de máquinas expendedoras
Joven español en Tailandia
Selu Marín, carpintero
Falta relevo generacional yesero
Experto en finanzas
Merakio, autónomo argentino
Un jubilado de 74 años, sobre su negocio
Victoria, propietaria de 31 años
Mauricio, jubilado de 36 años
Dueño de una carnicería
Gisela Turazzini, economista
Almudena, madre trabajadora
Incendio proveedor Mercadona
Alquiler por menos de 700 euros
Carnet de conducir a los 17 años
Pago pensiones octubre
Empresaria factura millones de euros
Sueldo mecánico Fórmula 1
Luis Zahera albañil
Albañil de 63 años
Médico español deterioro sistema
Marc Urgell nuevas generaciones
Jubilada de 67 años
Venta coches segunda mano
Rentabilidad despacho de lotería
Mejores barrios para comprar vivienda
Español en Andorra
Iñaki Arcocha, exbanquero
Experto inmobiliario
Jubilada Imserso
Rosalía joven bocadillo
Fernando Tejero patrimonio
Experta en desarrollo personal
Tania Llasera
Peluquera covid
Marina Rivers, casi abogada
Queja de autónomo
Mito coches eléctricos
Viviendas okupàdas
Calendario de adviento Nivea
Precios de la vivienda
Jóvenes en la construcción
Horóscopo martes 21 octubre
Inversor inmobiliario
Subida tasa de basuras
Dueño churrería
Carpintero sueldo
Experto en empleo
Yaiza Canosa, inversora de 32 años
Joven español en Dubái
Mansión de lujo Marbella
Daniel Guzmán 'La deuda' presupuesto
Carlos Latre sueldo
Dueña de una frutería
Experto en jubilaciones
Albañil
Alpargatería madrileña
Desempleado de 56 años
Dueña de una charcutería
Economista cuota de autónomos
Asesor financiero parejas
Herencia de criptomonedas
Horóscopo lunes
Stella del Carmen y Alex Gruszynski
Experto en desarrollo personal
Ingeniero español en EE.UU
Falta de trabajadores en la obra
Subida de tipos de interés
Bajada del precio de la vivienda
Ingeniero automoción España
Profesor decepcionado
José Carlos, autónomo
José Elías empresarios
Subida a los autónomos
Coches de segunda mano
Desparasitar a tu gato
Cuota de autónomos
Economista
Padre de familia deshauciado
Vivienda en España
Madre y empresaria
Madre soltera
Propietaria de 30 años
Joven vivienda
Autónoma Holanda
Fontanero trabajadores
Zara chaqueta
Horóscopo domingo 19
Frutero con 40 años de experiencia
Pensiones 2026
Mario Casas gimnasio correr
George Clooney patrimonio
Santiago Segura deuda Hacienda patrimonio
Falta de obreros
Economista
Empresario colombiano en España
Joven de Hawái
Christophe Pouchoy, gestor de renta variable temática internacional, La Financière de l’Echiquier (LFDE)

Christophe Pouchoy, gestor de renta variable temática internacional, La Financière de l’Echiquier (LFDE)

Observatorio de la Defensa

La defensa espacial: el auge de un sector estratégico

Un billón de dólares: así de lejos llegará en 2026 el presupuesto de defensa de EEUU, impulsado por la ambiciosa Cúpula Dorada. Se acelera la carrera entre defensa y espacio, transformando la industria aeroespacial y reavivando la competencia tecnológica.

Christophe Pouchoy
Publicada
Satélite SpainSat NG 2 en vertical dentro de la sala blanca

Un billón de dólares. Es el importe que podría alcanzar el presupuesto de defensa de EEUU en 2026. Emblemático y de gran envergadura, el proyecto de la Cúpula Dorada (escudo antimisiles estadounidense) se cifra él solo en 175 000 millones de dólares durante los próximos tres años.

El aumento del gasto militar —visible también en Europa— acelera y estimula sectores de actividad situados en el punto donde confluyen la defensa y el espacio. Esta tendencia constituye uno de los catalizadores del crecimiento estructural del ecosistema espacial.

El valor estimado del mercado de la defensa espacial de aquí a 2035 asciende a 250 000 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 9% anual, según el Foro Económico Mundial, en cifras de 2023 a 2035, con sectores que crecen aún más y van a acelerar a corto-medio plazo (+24 % en 2024, según NovaSpace).

El ambicioso proyecto de la Cúpula Dorada está dando impulso a todo el ecosistema aeroespacial y la principal innovación de este escudo aéreo reside en su capa espacial, que debería permitir detectar y destruir los misiles balísticos.

El aumento del gasto militar —visible también en Europa— acelera y estimula sectores de actividad situados en el punto donde confluyen la defensa y el espacio.

Así, BAE Systems acaba de adjudicarse un contrato de 1200 millones de dólares en EEUU para construir satélites capaces de seguir los misiles. Es un ejemplo de muchos y una tendencia que está en marcha a ambos lados de Atlántico.

Auge de una temática clave

Si bien las empresas espaciales cotizadas son estadounidenses en su mayoría en estos momentos, está emergiendo un grupo de campeones europeos. En 2025, la soberanía europea ha despuntado como una temática de inversión prometedora.

Los presupuestos de defensa de los estados miembros de la Unión Europea, que históricamente han servido como variables de ajuste, deberían pasar de unas cotas inferiores al 2-3 % del PIB al 5 % a medio plazo.

El acceso al espacio, su vigilancia y su protección se han convertido en retos de soberanía nacional. Valores como Thales, Safran, Avio o Leonardo ya están experimentando este cambio histórico y simbolizan actualmente el fortalecimiento de la industria europea de defensa y aeronáutica.

Estos grupos se posicionan también en la ciberseguridad, los drones y las tecnologías de doble uso civil y militar, unos segmentos que registran un crecimiento estructural. Con unas carteras de pedidos bien nutridas, estos buques insignia podrían convertirse en el nuevo motor bursátil de Europa.

Las transformaciones del ecosistema espacial

Son numerosos los actores de la industria de defensa que desarrollan importantes actividades espaciales, como BAE Systems o Avio, una empresa italiana especializada en vehículos espaciales de lanzamiento y actor clave de Arianespace que obtiene el 70 % de sus ingresos de la defensa.

Es el caso también de empresas cuyas actividades son eminentemente civiles, como Thales, que actualmente obtiene el 55 % de sus ingresos de las actividades de defensa.

Si bien las empresas espaciales cotizadas son estadounidenses en su mayoría en estos momentos, está emergiendo un grupo de campeones europeos

El ecosistema espacial se encuentra en plena transformación. Los actores de defensa ilustran el dinamismo de un sector en el que, junto a los fabricantes de vehículos de lanzamiento (como Rocket Lab y Avio), de satélites o de módulos lunares, encontramos también proveedores y usuarios de datos geoespaciales o incluso empresas tecnológicas que suministran los componentes y el software imprescindibles para que funcionen los cohetes y los satélites.

Las perspectivas de crecimiento del ecosistema espacial se sitúan entre el 9 y el 10% anual, con algunos segmentos llamados a expandirse aún más rápido. En definitiva, una temática de futuro con grandes oportunidades potenciales.

*** Christophe Pouchoy, es gestor de renta variable temática internacional, La Financière de l’Echiquier (LFDE)