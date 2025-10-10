Indra firma un acuerdo con la barcelonesa Sirt para incrementar sus capacidades de ciberdefensa y del espacio

De izquierda a derecha, Ángel Escribano, Oriol Oltra y José Vicente de los Mozos Indra

La compañía Indra Group ha firmado un acuerdo de intenciones con la catalana Sirt, empresa de ciberseguridad ubicada en Barcelona, con el objetivo de incrementar las capacidades y formar equipos multidisciplinares que colaboren en el desarrollo de sistemas avanzados dirigidos a los ámbitos de la ciberdefensa y del ciberespacio.

“Este acuerdo nos permite estar preparados para aumentar nuestra capacidad de desarrollar soluciones ciber", ha resaltado Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group. "En Indra Group ya conocíamos de primera mano a Sirt porque es uno de nuestros proveedores en Cataluña".

"Hemos trabajado juntos y vamos a impulsar soluciones en un contexto en el que las amenazas ciber están a la orden del día”, ha afirmado Escribano.

“Para Sirt representa el reconocimiento al trabajo bien hecho durante estos años y la posibilidad de seguir evolucionando nuestras capacidades acompañando a un grupo líder como Indra", ha apuntado en este caso Oriol Oltra, director de estrategia de Sirt.

"Nuestra intención es liderar juntos la ciberseguridad en España en un entorno exigente y retador como la ciberdefensa y el espacio".

En una nota conjunta publicada, señalan que los equipos multidisciplinares Indra y Sirt se centrarán en el desarrollo de productos avanzados para la gestión integral de soluciones de ciberseguridad y ciberdefensa.

Asimismo, colaborarán en proyectos para reforzar las capacidades de Indra Group para la conducción de operaciones militares en el ciberespacio, incluyendo el entrenamiento para las mismas.

La firma del Memorando de Entendimiento ha tenido lugar en la sede de Indra Group en Barcelona. Por parte de Indra Group ha asistido Ángel Escribano, el presidente ejecutivo; José Vicente de los Mozos, CEO; y Manuel Ausaverri, director de Estrategia y M&A. Por el lado de Sirt, firmó Oriol Oltra, director de Estrategia.

En la actualidad Indra Group cuenta con más de 3.500 trabajadores en Cataluña y planea crecer en todas las áreas de negocio.

En el caso concreto de la ciberdefensa, atendiendo al crecimiento del negocio, el objetivo es multiplicar por cuatro la plantilla actual en Cataluña dedicada a este ámbito. Indra Group trabaja con una red de cerca de 350 proveedores en el territorio, 130 de ellos ligados a defensa.