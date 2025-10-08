Instalaza obtiene un acuerdo de 4 millones de euros de Defensa para suministrar lanzacohetes de 100 mm

El Ministerio de Defensa ha adjudicado a la compañía aragonesa Instalaza un contrato de casi 4 millones de euros para el suministro de lanzacohetes de 100 milímetros (mm) de calibre. Así figura en el portal del contratación del Estado y recoge Europa Press.

Este contrato se publicó a finales del pasado mayo, el plazo de presentación de ofertas se cerró el 1 de agosto y no cuenta con financiación europea.

A mediados de septiembre, el Gobierno aprobó un acuerdo marco con la compañía, valorado en casi 65 millones de euros, para la compra de lanzacohetes de 100 milímetros de calibre, concretamente el modelo Alcotan-100 (M2).

"Las unidades del Ejército de Tierra tienen asignadas en plantilla sistemas lanzacohetes de 100 milímetros, con su dirección de tiro y municiones, que son empleados de forma regular durante la realización de los ejercicios incluidos en los planes generales de instrucción y adiestramiento en territorio nacional", detallaba el Ejecutivo en las referencias del Consejo de Ministros del 9 de septiembre en el que se autorizó el mencionado acuerdo marco.

El Gobierno recalca que estos lanzacohetes forman parte de los recursos que los soldados del Ejército de Tierra precisan para su instrucción, por lo que su consumo hace necesaria la reposición de los sistemas a fin de mantener las capacidades operativas dentro de "niveles adecuados".

En la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef), la compañía también presentó una versión mejorada de su lanzacohetes C90, bautizado como 'Hispano', diseñado siguiendo las necesidades de la Infantería de Marina española y que está siendo utilizado por los combatientes ucranianos.

Los conflictos actuales confirman la importancia del combatiente a pie y del armamento portátil con que este pueda enfrentarse con garantías a carros de combate u otras amenazas, de ahí que Instalaza tenga en marcha numerosos programas de suministro tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.