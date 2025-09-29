Los militares denuncian una "humillante" instrucción que exige un testigo visual en las analíticas de orina

Varios militares se suben a un helicóptero durante un ejercicio, a 21 de marzo de 2024, en Ceuta. Europa Press

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha iniciado un procedimiento administrativo y ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo contra una instrucción que exige que los militares proporcionen muestras de orina para analíticas bajo la observación visual directa de un testigo.

Según explican en un comunicado, esta "intromisión" no sólo es "humillante", sino que no tiene precedentes en otros cuerpos de empleados públicos en España.

En concreto, la Instrucción Técnica 01/2025, de 29 de julio, de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, reclama que el testigo "deberá estar presente durante la emisión de la orina, asegurándose la vista de la salida de la muestra del cuerpo de la persona que realiza la micción, sin ninguna obstrucción".

ATME afirma que ya presentó alegaciones al proyecto, pero que estas no fueron ni consideradas ni respondidas.

Además, califica la práctica de 'profundamente degradante, desproporcionada y contraria a los derechos fundamentales'.

Desde la asociación, argumentan que esta medida "vulnera principios recogidos en la Constitución", como "la dignidad de la persona y la prohibición de tratos degradantes", así como las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

Entienden que este tipo de medidas, además, suponen una "presunción de voluntad de deslealtad".

Asimismo, defienden que "ser militar no debe implicar la renuncia a los derechos fundamentales y, por ello, continuará luchando por la defensa de estos derechos en todos los frentes".

Trato discriminatorio

A diferencia del personal militar, otros cuerpos como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el personal penitenciario o el judicial, sometidos a regímenes de alta responsabilidad, no están obligados a someterse a este tipo de control.

"Este trato singularizado hacia los militares se considera discriminatorio y menoscaba su dignidad profesional y personal", ha zanjado ATME.