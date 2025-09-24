El Gobierno renovará los helicópteros de transporte VIP Cougar y Super Puma por modelos H175 de Airbus

Tras la aprobación ayer martes de la financiación directa a Airbus Helicopters España, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se han incluido todos los detalles del Programa Helicóptero Multipropósito (HACES) que tiene como objetivo la renovación de las aeronaves de transporte de personalidades.

El modelo elegido es el H175 y servirá para retirar a los HT.21A y HT.27 en servicio dentro del Ala 48. El nuevo helicóptero es una "plataforma actualizada" que integra las últimas tecnologías para "responder a los nuevos y próximos requerimientos regulatorios e incorpore el último estándar de seguridad".

Las denominaciones HT.21A y HT.27 son como se conocen a los Super Puma y a los Cougar, respectivamente. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, en la actualidad hay dos aeronaves de cada modelo en activo. Los Super Puma se incorporaron al servicio a mediados de los 90, mientras que los Cougar hicieron lo propio en 2004.

Pedro Sánchez, junto a un helicóptero Super Puma del 402 escuadrón. Moncloa

"Se busca reforzar la capacidad actual y poner a disposición de las fuerzas armadas españolas las últimas tecnologías para poder operarlas en escenarios actuales y futuros mediante la adquisición de una plataforma tecnológica fiable y de alta disponibilidad como es el H175", señala el BOE.

El programa incluye la adquisición de 6 helicópteros H175 por 100 millones de euros para su operación por parte del Ejército del Aire y del Espacio. Así como su calificación operativa para misiones reales en un corto periodo de tiempo, incluyendo la integración en la estructura logística responsable.

Tal y como recogen, esta adquisición también prevé la instalación de sistemas de comunicación y navegación seguros para su utilización dentro del entorno militar.

"El embarque de las últimas tecnologías para la operación en espacios aéreos internacionales de acuerdo a los últimos requerimientos y futuros programados", aseguran.

"Así como el incremento de soluciones operativas de refuerzo a la seguridad, el refuerzo de capacidades instrumentales y su capacidad para modos de vuelo de guiado satelital, piloto automático de nueva generación y nuevos estándares de interacción hombre-máquina"

El helicóptero es uno de los medios preferidos por el presidente Pedro Sánchez en sus desplazamientos de corto radio, como se ha podido comprobar en los últimos meses en la visita a los incendios forestales.

H175 Wikimedia

También es la aeronave preferida para sus trayectos entre el Palacio de la Moncloa y la madrileña Base Aérea de Torrejón, desde donde suele partir a bordo de cualquiera de los Falcon o de los Airbus A310 pertenecientes al 45 Grupo del Ejército del Aire en los que viaja por todo el mundo.

Los H175 servirán para sustituir a los AS332M y AS532UL, ambos empleados por el 402 Escuadrón en misiones de transporte de personalidades. El AS332M es el Super Puma, mientras que el AS532UL corresponde con el Cougar.

El 402 Escuadrón, encuadrado dentro del Ala 48 del Ejército del Aire y del Espacio, es la unidad encargada de llevar a cabo todos los transportes de altas personalidades del Estado, como son los miembros de la Casa Real, Presidencia del Gobierno o los distintos Ministerios.

Plan Nacional de Helicópteros

El Plan Nacional de Helicópteros se firmó entre Airbus y el Ministerio de Defensa el pasado mayo. "El objetivo de este acuerdo es reforzar la base Industrial y Tecnológica de Defensa de España e incrementar la autonomía industrial nacional en el sector de los helicópteros", según publicaron en un comunicado conjunto.

Además, el programa de renovación se enmarca en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, publicado por el Gobierno el pasado abril, que contempla más de 10.000 millones de euros de inversión en el tejido industrial nacional.

Dentro de la categoría de "Apoyo a la gestión de emergencias y catástrofes naturales" del mencionado Plan Industrial, el Gobierno recogió el "reemplazo de las aeronaves HT.21A y HT.27 con el fin de garantizar la capacidad de Transporte Aéreo en apoyo a la acción del Estado en helicóptero, así como la de Apoyo Logístico".