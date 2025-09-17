La UE busca estrechar la cooperación en Defensa con India, pero sus vínculos con Moscú lo "obstaculizan"

Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la CE, junto a Maroš Šefčovič, comisario de Comercio y Seguridad Económica. Comisión Europea

La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles la nueva agenda estratégica para impulsar la relación comercial y reforzar la cooperación en defensa entre la Unión Europea (UE) e India, con el objetivo de elevar los vínculos bilaterales a un nivel superior. Sin embargo, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, reconoció que la participación de Nueva Delhi en ejercicios militares rusos y la compra de energía a Moscú "obstaculizan" el fortalecimiento de la relación.

Esta iniciativa, anunciada por la presidenta Ursula von der Leyen en sus "Orientaciones Políticas para 2024-2029", tiene como objetivo profundizar, ampliar y coordinar mejor la cooperación bilateral, aumentar la prosperidad y la seguridad para ambos socios y ayudar a abordar los principales desafíos mundiales.

Para Von der Leyen "Europa ya es el mayor socio comercial de la India y estamos comprometidos a finalizar nuestro Acuerdo de Libre Comercio para finales de este año".

Según explicó Bruselas, la nueva agenda "aspira a profundizar, ampliar y coordinar mejor la cooperación bilateral, mejorar la prosperidad y seguridad de ambos socios y ayudar a afrontar grandes desafíos globales".

El documento, presentado tras la reunión semanal de los comisarios europeos por Kaja Kallas, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Maroš Šefčovič, comisario de Comercio y Seguridad Económica, se articula en torno a cinco apartados: prosperidad y sostenibilidad; tecnología e innovación; seguridad y defensa; conectividad; y cuestiones globales.

Concretamente, en materia de seguridad y defensa, la agenda impulsa la creación de una Asociación en Seguridad y Defensa entre la India y la UE, que "mejorará las consultas estratégicas e iniciativas conjuntas, también sobre gestión de crisis, seguridad marítima, ciberdefensa y lucha contra el terrorismo, y promoverá la cooperación industrial en defensa, centrándose en impulsar las capacidades productivas y tecnológicas, asegurar las cadenas de suministro e impulsar la innovación", según la CE.

Asimismo, propone iniciar negociaciones para un acuerdo de seguridad de la información que permita intercambiar datos clasificados y reforzar la cooperación en el Indo-Pacífico, amenazas híbridas, seguridad espacial y la respuesta europea a la guerra de Rusia contra Ucrania.

Cercanía con Moscú

No obstante, en la rueda de prensa posterior, la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, admitió que la cercanía de Nueva Delhi a Moscú sigue siendo un obstáculo para Bruselas.

La jefa de la diplomacia comunitaria subrayó que la participación de India en ejercicios militares rusos y la compra de energía a Moscú "obstaculizan" el fortalecimiento de la relación entre el país asiático y la UE.