La UE busca estrechar la cooperación en Defensa con India, pero sus vínculos con Moscú lo "obstaculizan"
Propone iniciar un acuerdo de seguridad de la información con el fin de intercambiar datos clasificados y fortalecer la cooperación en la región del Indo-Pacífico.
La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles la nueva agenda estratégica para impulsar la relación comercial y reforzar la cooperación en defensa entre la Unión Europea (UE) e India, con el objetivo de elevar los vínculos bilaterales a un nivel superior. Sin embargo, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, reconoció que la participación de Nueva Delhi en ejercicios militares rusos y la compra de energía a Moscú "obstaculizan" el fortalecimiento de la relación.
Esta iniciativa, anunciada por la presidenta Ursula von der Leyen en sus "Orientaciones Políticas para 2024-2029", tiene como objetivo profundizar, ampliar y coordinar mejor la cooperación bilateral, aumentar la prosperidad y la seguridad para ambos socios y ayudar a abordar los principales desafíos mundiales.
Para Von der Leyen "Europa ya es el mayor socio comercial de la India y estamos comprometidos a finalizar nuestro Acuerdo de Libre Comercio para finales de este año".
Según explicó Bruselas, la nueva agenda "aspira a profundizar, ampliar y coordinar mejor la cooperación bilateral, mejorar la prosperidad y seguridad de ambos socios y ayudar a afrontar grandes desafíos globales".
El documento, presentado tras la reunión semanal de los comisarios europeos por Kaja Kallas, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Maroš Šefčovič, comisario de Comercio y Seguridad Económica, se articula en torno a cinco apartados: prosperidad y sostenibilidad; tecnología e innovación; seguridad y defensa; conectividad; y cuestiones globales.
Concretamente, en materia de seguridad y defensa, la agenda impulsa la creación de una Asociación en Seguridad y Defensa entre la India y la UE, que "mejorará las consultas estratégicas e iniciativas conjuntas, también sobre gestión de crisis, seguridad marítima, ciberdefensa y lucha contra el terrorismo, y promoverá la cooperación industrial en defensa, centrándose en impulsar las capacidades productivas y tecnológicas, asegurar las cadenas de suministro e impulsar la innovación", según la CE.
Asimismo, propone iniciar negociaciones para un acuerdo de seguridad de la información que permita intercambiar datos clasificados y reforzar la cooperación en el Indo-Pacífico, amenazas híbridas, seguridad espacial y la respuesta europea a la guerra de Rusia contra Ucrania.
Cercanía con Moscú
No obstante, en la rueda de prensa posterior, la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, admitió que la cercanía de Nueva Delhi a Moscú sigue siendo un obstáculo para Bruselas.
La jefa de la diplomacia comunitaria subrayó que la participación de India en ejercicios militares rusos y la compra de energía a Moscú "obstaculizan" el fortalecimiento de la relación entre el país asiático y la UE.