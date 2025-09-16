Las Fuerzas Armadas blindan Canarias y otras zonas de interés nacional con los ejercicios Sinergia y Eagle Eye

Junto con el fortalecimiento coordinado del Flanco Este de la OTAN, las Fuerzas Armadas españolas se encuentran actualmente desplegadas para reforzar la "vigilancia en todos los espacios de interés nacional" como parte de los ejercicios Sinergia 25 y Eagle Eye 25-3, ambos con la participación de todas las ramas de la defensa.

"Sinergia 25 será una excelente oportunidad para realizar otras acciones propias de los distintos Mandos Operativos Terrestre, Marítimo, Aéreo, Ciberespacial y Espacial", señala el Estado Mayor de la Defensa. El ejercicio comenzó a ejecutarse este mismo lunes 15 de septiembre y concluirá el domingo 21.

"En este contexto, las distintas unidades de las Fuerzas Armadas que desarrollan permanentemente las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión, reforzarán la vigilancia en los espacios de interés nacional con la ejecución de operaciones sincronizadas y coordinadas por el Mando de Operaciones".

Lanzamiento de interceptor Mistral Ejército de Tierra

De forma paralela, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), del 15 al 18 de septiembre tendrá lugar la activación del Eagle Eye 25-03 en las Islas Canarias, liderada por el Mando Operativo Aéreo y bajo el control del Mando de Operaciones.

El objetivo del Eagle Eye "es integrar las capacidades del Ejército del Aire y del Espacio, el Ejército de Tierra y la Armada en el sistema de defensa aérea nacional, para mejorar la eficiencia en el desarrollo de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión".

Si bien ambos ejercicios forman parte de la programación normal del Ministerio de Defensa, cabe señalar que llegan en un momento crítico para la OTAN. Hace solo unos días, 19 drones rusos penetraron en espacio aéreo de Polonia sin permiso en una clara provocación al conjunto de la Alianza Atlántica por parte del Kremlin.

Desde ese momento, el conjunto de los países pertenecientes a la OTAN se ha coordinado para reforzar la presencia en los países fronterizos con Rusia, mientras que otras naciones han impulsado algunos programas de despliegue de sistemas antiaéreos.

Sinergia 25

Dentro del ámbito terrestre en el ejercicio Sinergia 25, se han desplegado unidades en Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares con misiones de vigilancia y presencia en los espacios de soberanía e interés, recalcan desde el EMAD.

Por su parte, el Mando Operativo Marítimo ha activado el Joint Shield en el que participa el Buque de Acción Marítima Tornado en Canarias y el Patrullero Centinela en el estrecho de Gibraltar.

BAM Tornado EMAD

También se ha desplegado la Unidad de Artillería de Costa, perteneciente al Ejército de Tierra, en la zona del Campo de Gibraltar.

"En este contexto de defensa integral, el Mando Operativo del Ciberespacio se dedicará a la vigilancia de las redes en su entorno, mientras que el Mando Operativo Espacial proporcionará productos relacionados con la precisión GPS y el sobrevuelo de satélites en beneficio de los otros mandos operativos".

Según explica el EMAD, estas misiones y ejercicios reflejan los valores fundamentales de las Fuerzas Armadas —trabajo en equipo, dedicación y espíritu de servicio—, "pero, sobre todo, el compromiso inquebrantable con la defensa y seguridad de España".

Eagle Eye

En cuanto al despliegue concentrado en Canarias, el Eagle Eye tendrá como protagonistas por parte del Ejército del Aire y del Espacio a media docena de cazas F-18 pertenecientes al Ala 12 de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Caza F-18 del Ala 12 EMAD

Llevarán a cabo misiones de Quick Reaction Alert (QRA o Alerta de Reacción Rápida) que aseguran la capacidad de estar en el aire en menos de 15 minutos desde la detección de una traza radar no identificada.

Para ello, el Ala 12 desplegará un total de 60 militares a la Base Aérea de Gando. "Toda la unidad afronta con ilusión y ambición el reto de garantizar la seguridad y la defensa aérea de España", según ha señalado Miguel Jiménez Barragán, comandante del Ala 12.

"Sin duda, es una gran oportunidad para la integración de los cazas F-18 con otros medios terrestres y navales en Canarias", ha asegurado el militar.

En el despliegue también estarán algunos sistemas contra drones de pequeño tamaño con la participación de medios del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, Ejército de Tierra, Armada y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo, aseguran desde el EMAD, el Grupo de Alerta y Control ubicado en la Base Aérea de Gran Canaria será el encargado de ejercer "la vigilancia del espacio aéreo con datos proporcionados por Escuadrones de Vigilancia Aérea, así como medios terrestres y navales.

A más de 1.000 kilómetros de distancia, el Centro de Operaciones Aéreas, ubicado en la Base de Torrejón de Ardoz, ejercerá el mando y control durante esta activación. También será el "encargado del control táctico para las operaciones de vigilancia, policía del aire y defensa del espacio aéreo de soberanía nacional".

En cuanto al Ejército de Tierra, la Unidad de Defensa Antiaérea Nº 73 se desplegará en los alrededores de la Base Aérea de Gando y proporcionará defensa antiaérea.

Esta unidad está formada por los sistemas de armas Hawk, Patriot, Mistral y cañones de diferente calibre. "Y será la encargada de complementar la vigilancia del espacio aéreo a través de sus sensores y proteger las zonas encomendadas con sus sistemas de armas terrestres ante cualquier amenaza aérea".

Fragata Colóno EMAD

Por parte de la Armada, la fragata F-105 Cristóbal Colón navegará por el Atlántico integrada en el sistema de defensa aérea, al que aportará notables capacidades adicionales de vigilancia y defensa antiaérea.

Este buque está equipado con tecnología de última generación, señalan desde el EMAD. También explican que podrá realizar misiones tanto de defensa aérea como de guerra antisubmarina.

"El Eagle Eye es una oportunidad para avanzar en la interoperabilidad con el resto de las Fuerzas Armadas", ha declarado el capitán de fragata Gabriel Pita da Veiga Subirats, comandante de la Cristóbal Colón.

"Además, estas integraciones nos permiten aumentar el conocimiento mutuo y la confianza para responder juntos ante las situaciones más exigentes".