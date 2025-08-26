El Consejo de Ministros aprueba la adquisición de munición para el 8x8 Dragón y simuladores para la UME

El primer Consejo de Ministros tras el parón veraniego ha resultado especialmente relevante para el Ministerio de Defensa, encabezado por Margarita Robles, quien ha comparecido esta misma tarde ante la comisión de Defensa en el Senado para evaluar la participación de las Fuerzas Armadas en los incendios forestales.

Entre las partidas más destacadas del Consejo se encuentra la aprobación del acuerdo marco para la adquisición de munición de 30x173 milímetros para el Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 Dragón.

Este blindado protagoniza uno de los programas armamentísticos más importantes de los últimos tiempos y ya acumula varios años de retrasos en las entregas. Que se conozca oficialmente, tan solo 11 unidades se han entregado a Defensa, aunque todavía no han sido transferidas al Ejército de Tierra, su usuario final.

Torreta Guardian 30 montada en un 8x8 Dragón Escribano

Asimismo, en el extracto del Consejo ministerial se apunta a la adquisición de esta munición tanto de ejercicio como de guerra, con un valor estimado de 83,4 millones de euros y una vigencia de cuatro años.

Contará "con diferentes efectos balísticos con el objeto de garantizar la instrucción y el adiestramiento de las unidades de maniobra del Ejército de Tierra y la Armada" previo a los posibles despliegues en los diferentes teatros de operaciones.

Dentro de la misma categoría, también se ha aprobado un acuerdo marco para la adquisición de munición de 105 milímetros contra carro. En particular, irán destinadas a las unidades de Caballería que cuentan con el blindado Centauro y cuyo valor estimado es de 86 millones de euros para los próximos cuatro años.

Por otro lado, para la Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha aprobado la celebración de un acuerdo marco para el suministro de sistemas de simulación para la instrucción y el adiestramiento táctico.

Militares de la UME operando un dron UME

"El uso de simuladores se considera fundamental para la formación operativa del personal", según se refleja en las referencias del Consejo de Ministros. "Ya que permite adquirir experiencia en el manejo de drones, vehículos, máquinas de ingenieros y salas de realidad inmersiva en un entorno controlado".

También apuntan a que estos simuladores contribuirán "significativamente a la reducción de riesgos y a mejorar la seguridad durante las operaciones reales". La duración de este acuerdo es de cinco años con un valor estimado de 22,6 millones de euros.

Comunicaciones y sensores

El acuerdo marco con el mayor valor económico es el dedicado a los servicios e infraestructuras de telecomunicaciones de la I3D (Información para la Defensa), que contará con un presupuesto de 258,4 millones de euros a ejecutar en los próximos tres años.

"Estos servicios e infraestructuras son necesarios para dotar a los emplazamientos y usuarios del Ministerio de Defensa [...] de una comunicación de calidad entre todos ellos, desde cualquier situación geográfica, en todo momento, de forma segura, garantizando la interoperabilidad y mayor eficiencia".

El Consejo de Ministros ha aprobado la celebración de otro acuerdo marco para el despliegue de sistemas clasificados en entornos sin condiciones Tempest por 19,8 millones de euros.

Según apuntan, "las estaciones a adquirir comprenden la disposición de un conjunto de equipos aptos para su puesta en servicio, así como servicios de transferencia de conocimiento".

Este equipamiento proporcionará a las Fuerzas Armadas una "infraestructura única con la capacidad necesaria para el despliegue e integración de servicios de los diversos sistemas que conforman el Sistema de Mando y Control Nacional".

Para la Armada y con un valor de 18,7 millones de euros, el Consejo de Ministros ha aprobado la adquisición de "tres sistemas de búsqueda y seguimiento por infrarrojos-director electroóptico para defensa de punto".

La adquisición, apuntan, "permitirá enfrentar con garantías las amenazas de la proliferación de los drones tanto aéreos como de superficie y de sistemas lanzacohetes en los buques de la Armada que participan en la operación Atalanta".

Por último, con un valor estimado de 36,3 millones de euros, se ha aprobado un contrato para la "potenciación de la ciberresiliencia de las capacidades militares de comunicaciones inalámbricas seguras y la comunicación por enlaces troposféricos de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa".

El objeto es la "adquisición de infraestructuras relativa a los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones para potenciar la ciberresiliencia y ciberseguridad de las capacidades militares de comunicaciones inalámbricas seguras".