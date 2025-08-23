Ucrania convierte aviones agrícolas en cazas ligeros: lanzarán misiles aire-aire para derribar drones rusos

La necesidad de cazas para emplearlos en la guerra contra Rusia está llevando a Ucrania a transformar aeronaves civiles en plataformas militares con misiles. Hace unos días, un grupo de analistas de inteligencia de fuente abierta identificó a un avión de agricultura modelo Zlin Z-137 especialmente modificado con armamento aire-aire.

Desde el comienzo de la guerra, a finales de febrero de 2022, Ucrania lleva adaptando sistemas civiles de todo tipo a la vida militar: desde camionetas con cohetes a drones, siendo estos últimos los más numerosos en la actualidad.

Esta capacidad de adaptación también se ha reflejado en otros programas para poder operar armamento occidental en cazas Mikoyán de origen ruso, que eran los únicos con los que contaban al comienzo de la invasión, antes de recibir los F-16.

El modelo A-137 que se puede ver en el vídeo que ya ha recorrido las redes sociales, es del fabricante checoeslovaco Zlin. La compañía presentó esta aeronave en los años 80 con el objetivo de servir en operaciones agrícolas como fumigaciones.

Este campo de aplicaciones requería una aeronave capaz de volar a baja velocidad y altitud, unas características que los ucranianos aprovechan en la actualidad para poder ejecutar ataques aire-aire a vehículos aéreos no tripulados.

Agrícola con misiles

Con el fin de retirarle cualquier rastro de su naturaleza agrícola, Ucrania ha pintado el fuselaje con un esquema militar cuyo color base es el gris junto a dos franjas blancas en la cola de la aeronave.

El armamento, al menos el que se ha podido identificar en el vídeo, lo componen misiles R-73, contando con una unidad bajo cada ala. Más pegado a la carlinga, también cuenta con un par de depósitos que algunos analistas apuntan a que se trata de sistemas heredados de su trabajo original. Aunque podrían haberse reconvertido para almacenar más combustible.

Este misil R-73, conocido en la OTAN por el sobrenombre de Archer, es una munición de corto alcance diseñada primitivamente para su lanzamiento desde aviones de combate como el MiG-29 o el Su-27.

Su producción continuada en Ucrania, con el paso de los meses tras el comienzo de la guerra, lo ha convertido en un arma multiplataforma. Aplicando algunas modificaciones, se han visto R-73 a bordo de helicópteros, sistemas terrestres antiaéreos e incluso como misil naval a bordo del dron marítimo SeaDragon.

Zlin Z-137 Agro Turbo convertido en caza

Asimismo, la conversión del Z-137 está alineada con la estrategia de Ucrania de convertir cualquier tipo de plataforma en una que sirva para la guerra y, si es posible, el empleo de la misma munición.

La elección de este camino responde a una necesidad imperiosa de reducir al máximo los costes y la huella logística, uno de los factores más determinantes y limitantes durante toda la guerra.

En cuanto a los costes, son notorios los problemas económicos por los que atraviesa el Ministerio de Defensa de Kiev. Además, esta guerra ha resaltado un nuevo problema en los campos de batalla por la gran diferencia que existe entre un dron y la munición que se emplea para derribarlo.

En algunas circunstancias, esta desigualdad se traduce en emplear un misil de varias decenas de miles de euros para interceptar un dron que difícilmente sobrepasa los 500 euros y está disponible ampliamente en el mercado.

Si se compara con los sistemas antidron más modernos, el método de avión fumigador reconvertido y equipado con misiles es más costoso por disparo, pero también más rápido de desplegar dadas las reservas de R-73 con las que cuenta Ucrania, tal y como indica Army Recognition.

El caso estadounidense

La conversión de un avión agrícola en uno de guerra no es algo en lo que Ucrania haya sido la pionera. Estados Unidos cuenta con el OA-1K Sky Guardian, un caza de ligero que se basa en el AirTractor AT-802.

OA-1K de EEUU basado en un avión agrícola USAF

El Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos adjudicó en 2022 un programa de unos 2.500 millones de euros para la adquisición de 75 aeronaves OA-1K. La compañía AirTractor, como fabricante de la aeronave, y L3Harris fueron los contratistas para llevar a cabo el programa.

Estados Unidos empleaba el AT-802 para labores de erradicación de cultivos de hoja de coca, para lo que ya habían modificado la aeronave incorporando blindaje balístico en el carenado del motor y la cabina de mandos.

El buen rendimiento para esas tareas propició, en buena parte, la elección del modelo de la aeronave. Cuenta con varios sistemas para realizar labores de inteligencia, vigilancia y espionaje, además de 10 anclajes bajo el fuselaje para llevar misiles Hellfire y bombas.

La primera unidad de la versión de caza ligero se puso en servicio en abril de este mismo año. La Fuerza Aérea de Estados Unidos espera concluir la recepción de los 75 aparatos en 2029.