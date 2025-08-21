Alemania destinará 355.000 millones de euros hasta 2041 para convertir a su ejército en "el más fuerte de Europa"

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, está decidido a proporcionar a la Bundeswehr (las Fuerzas Armadas germanas) todos los recursos financieros necesarios "para convertirse en el ejército más fuerte de Europa", tal como prometió ante el Parlamento alemán, el pasado mayo.

Con este objetivo, el Ministerio de Defensa alemán ha confeccionado un plan de adquisiciones de armamento de algo más de 355.000 millones de euros, según se refleja en el borrador del primer presupuesto federal presentado este lunes por el gobierno de Merz.

De acuerdo a este documento, Berlín ha diseñado un marco plurianual para la compra de diversos sistemas de defensa en beneficio de las tres ramas de la Bundeswehr, según recoge el medio alemán Hartpunkt.

Así, el proyecto de presupuestos prevé el desembolso de 8.200 millones de euros para proyectos militares en 2025, suma que casi se triplicará de cara al año próximo, hasta los 22.300 millones. De igual manera, el plan presentado autoriza compromisos de gasto a largo plazo, que se extenderán entre 2027 y 2041, valorados en aproximadamente 325.000 millones de euros.

Estos mecanismos permiten al Gobierno alemán firmar contratos para importantes programas de adquisición cuyas entregas siempre se prolongan a lo largo del tiempo, como es el caso de tanques, buques y aeronaves.

Además, el presupuesto presentado también abarca la financiación del fondo especial de defensa de las Fuerzas Armadas alemanas, el cual se extenderá por otros tres años. El gasto previsto, en este sentido, incluye 24.000 millones de euros en 2025, 25.500 millones en 2026 y 27.400 millones de cara a 2027, el último año de la asignación especial.

Las partidas más importantes de los créditos de compromiso incluyen equipos de telecomunicaciones (15.900 millones de euros), vehículos y accesorios (20.800 millones de euros), vehículos de combate (52.500 millones de euros) y munición (70.300 millones de euros).

Friedrich Merz en el Parlamento alemán Reuters

Asimismo, Alemania incorporará equipos de campaña y de intendencia (20.900 millones de euros), buques, embarcaciones y equipo naval (36.600 millones de euros), aeronaves y misiles (34.200 millones de euros) y comunicaciones por satélite para la Bundeswehr (13.300 millones de euros).

Cabe destacar que los créditos de compromiso más cuantiosos están previstos para 2029 y 2030, con un gasto previsto de más de 52.000 millones de euros en cada uno de estos años.

El 3,5% del PIB para 2029

El desembolso anunciado para los próximos 15 años responde también al objetivo de destinar el 3,5% de su Producto Interno Bruto (PIB) a la inversión en defensa de cara a 2029, es decir, casi 1,3 puntos porcentuales más que lo registrado en 2024 (2,12%), según los últimos datos de la OTAN.

Este compromiso fue asumido por el gobierno de Merz ante las presiones de Donald Trump para que los países europeos incrementasen exponencialmente su gasto militar. Así, antes de que termine la década, Berlín triplicará su presupuesto de defensa respecto al de cinco años antes, hasta los 153.000 millones de euros.

Con este incremento, Alemania se posiciona como uno de los países de la Alianza Atlántica que antes podría cumplir con la meta de invertir el 5% de su PIB en asuntos militares, fijada por los aliados durante la última cumbre celebrada en La Haya, el pasado junio.

Desde la administración alemana esperan que esta inversión sin precedentes en la historia reciente alemana modernice las capacidades de la Bundeswehr y reviertan décadas de presupuestos exiguos en el ámbito de la defensa.

Tras el final de la Guerra Fría, el gasto militar germano se desplomó fuertemente, pasando del 2,5% del PIB en 1989 -año en el que cayó el Muro de Berlín- al 1,3% en 2021, de acuerdo a datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Sin embargo, varias décadas antes el país ya había dado un giro cultural y político de rechazo al militarismo que lo había caracterizado en los periodos previos a las dos guerras mundiales.

De hecho, Berlín ha reconocido que el aumento de su presupuesto de defensa obligará al país a endeudarse, al punto de que el Parlamento aprobó, en marzo, eximir el gasto militar de las estrictas normas federales sobre la deuda nacional.

Pese a esta postura más laxa sobre el endeudamiento, nada asegura que el Parlamento no eche por tierra las cuentas presentadas por Ejecutivo e impida hacer realidad uno de los mayores anhelos de Merz: el liderazgo alemán en la nueva Europa de la defensa.

Más cazas y 8.500 blindados

Entre las prioridades de la Bundeswehr está el refuerzo en áreas tan importantes como la rama aérea, a través de la adquisición de 20 Eurofighter, y la terrestre, donde ya se habla de al menos 8.500 blindados.

El último pedido en firme de Eurofighter por parte de Alemania ocurrió en el 2020 por un total de 38 aeronaves -30 monoplaza y 8 biplaza- que cuyas entregas se prevé inicien antes de que finalice 2025.

Un caza Eurofighter durante unas maniobras EFE

Los 38 aviones de combate forman parte del programa Quadriga para la incorporación de unidades Tranche 4, la versión más avanzada del consorcio Eurofighter. Son, de hecho, aviones muy similares los que el Ejército del Aire español incorporará como parte de su programa Halcón.

El coste estimado para los 20 nuevos cazas se sitúa entre los 4.000 y 5.000 millones de euros, sin que se sepa, por el momento, la distribución entre las diferentes variantes ni del equipamiento que integrarán.

En cuanto a los programas de vehículos, el Gobierno alemán tiene la intención de incorporar 5.000 vehículos Boxer, fabricados por las compañías alemanas Rheinmetall y KNDS, y 3.500 unidades del AMV, de la finlandesa Patria.

El Boxer es un viejo conocido dentro de la Bundeswehr, ya que la primera orden de compra se efectuó en el año 2015 y recibió los primeros vehículos en 2020. En años posteriores, Alemania fue ampliando el número de la flota hasta alcanzar las 551 unidades.

Patria AMV Jorchr / Wikimedia

En cuanto al vehículo de Patria, Alemania se unió al programa CAVS a principios de año, sumándose a Finlandia, Letonia, Suecia y Dinamarca. Esta incorporación facilita a Berlín la adquisición en serie de vehículos CAVS basados en el Patria 6x6.

Uno de los principales ejes del CAVS es que se trata de una plataforma modular. "Permite adaptar el vehículo a diversas misiones, como transporte de tropas, evacuaciones médicas, apoyo logístico, reconocimiento y operaciones de combate", según han explicado desde Patria.