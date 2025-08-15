Foca, Alfa y Tango, los tres aviones que luchan contra los incendios: descargan hasta seis toneladas de agua

Los incendios forestales que azotan numerosas zonas del territorio español ya han obligado al despliegue de más de 3.000 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), quienes se encuentran distribuidos entre los principales focos activos, especialmente en el noroeste del país, donde las llamas están provocando los mayores daños.

Los militares se suman así a bomberos, brigadas forestales y personal de Protección Civil y empresas auxiliares que combaten al fuego sobre el terreno, hasta el punto de arriesgar sus vidas para conseguirlo.

Todos ellos cuentan, no obstante, con la ayuda de importantes aliados aéreos: la flota de aviones hidrantes de los que dispone el Ministerio de Transición Ecológica para extinguir las llamas desde las alturas.

Se trata de los Foca, la designación que reciben las 14 aeronaves anfibias de las que dispone el 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio. Si bien los aparatos son propiedad del departamento que lidera Sara Aagesen, mediante un acuerdo con el Ministerio de Defensa, las mismas son operadas por la fuerza aérea española.

En concreto, son dos los modelos que se conocen con este nombre: Canadair CL-215T y Bombardier CL-415, de los que se posee diez y cuatro unidades, respectivamente. Aunque dentro del 43 Grupo son conocidos con el apodo de "botijos".

Estos son idénticos a los dos sistemas que Fernando Grande-Marlaska ha solicitado a la Unión Europea. El ministro del Interior ha asegurado que, de momento, España no necesita de estos aviones extra, pero que los ha pedido por lo que pueda pasar de cara a la previsión meteorológica de los próximos días.

Estos aviones tienen su base en Torrejón de Ardoz (Madrid), pero entre el 1 de junio y el 31 de octubre se distribuyen estratégicamente por todo el territorio nacional, con el fin de que ninguno de ellos tarde más de una hora en llegar allí donde se los precise.

De esta manera, durante los meses de más calor, las aeronaves están presentes, además de en Madrid, en las bases de Lavacolla (A Coruña), Los Llanos (Albacete), Zaragoza, Pollensa (Illes Balears), Málaga, Talavera la Real (Badajoz) y Matacán (Salamanca).

Tanto el CL-215T como el CL-415 son aviones bimotor turbohélice diseñados específicamente para incendios forestales, ampliamente utilizado por países de ámbito Mediterráneo, según detallan desde Transición Ecológica.

Se caracterizan por su amplia maniobrabilidad, gracias a su elevada superficie alar, y su naturaleza anfibia le permite cargar en ríos, embalses o en el mar. Asimismo, disponen de un depósito para carga con capacidad entre los 5.500 y 6.000 litros, con la posibilidad de realizar descargas únicas o parciales, así como equipos de inyección de espumógeno.

Su velocidad de crucero se ubica alrededor de los 300 km/h y su autonomía de vuelo es de cuatro horas. Cada aparato presenta una altura de nueve metros, una longitud de 19,82 m y una envergadura de 28,6 m.

El Canadair del 43 Grupo trabaja sobre uno de los incendios Jorge Barreno

En 2024, el Gobierno español anunció la compra de siete aviones DHC 515, fabricados por la empresa canadiense De Havilland, que es el diseño superador de los modelos que integran la actual flota española. Dos de estas aeronaves estarán financiadas por la Comisión Europea.

El DHC-515 está equipado con una aviónica de última generación con pantallas digitales multifunción. Además, posee equipos de navegación 3D, visión nocturna y capacidad para descargar hasta 7.000 litros de agua.

Aviones privados

El Ministerio de Transición Ecológica también tiene diversos contratos con empresas privadas para el empleo de aeronaves más pequeñas que también se utilizan en la extinción de incendios. Se trata, por ejemplo, de las unidades anfibias Air Tractor AT-802FB, denominadas Alfa.

Estos aviones monomotor turbohélice disponen de un depósito integrado en su estructura el cual está diseñado para trabajar en la extinción de incendios forestales. La cabina de vuelo puede ser monoplaza o biplaza.



Avión Alfa MITECO

Tienen capacidad para descargar agua sola o mezclada con aditivos (espumas o retardantes). La capacidad mínima de los tanques es de 2.000 litros. Su velocidad de crucero sin carga es de 250 km/h.

Entre junio y noviembre, son cinco los Alfa contratados por el Gobierno español: uno está desplegado en Reus (Tarragona), dos en Requena (Valencia), uno en Rosinos (Zamora), uno en León y otro en Mirabel (Cáceres).

La otra aeronave privada de la que hace uso España es la denominada Tango. Al igual que los Foca, esta designación implica a dos modelos distintos: Air Tractor AT-802 y Thrush Commander S2R-T660.

A diferencia de los aviones anfibios, necesitan un aeródromo o aeropuerto para cargar agua. No obstante, son medios de gran eficacia en incendios por su capacidad para utilizar retardante de largo plazo, así como por su rapidez y maniobrabilidad.

Avión Tango MITECO

Estas unidades también son capaces de lanzar hasta dos toneladas de agua y tienen una autonomía en incendio que puede llegar a las tres horas. En total, el número de estos aviones asciende a seis y sus posiciones varían dependiendo de las necesidades, centrándose sobre todo en el norte del país.