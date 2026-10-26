Un cartel electoral del partido de Netanyahu en el que aparece con Trump bajo el lema de "Tenemos una oportunidad de ganar". Abir Sultan Efe

El jefe del Ejército israelí rechaza atacar Irán como le pide Netanyahu y avisa a EEUU: sería una interferencia electoral

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LO ESENCIAL Las claves El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, se niega a reanudar los bombardeos contra Irán antes de las elecciones legislativas pese a la petición de Benjamin Netanyahu. Zamir advirtió a EEUU de que atacar antes de las votaciones supondría una interferencia electoral y requeriría autorización legal firmada por el primer ministro. Donald Trump también se ha opuesto a retomar la campaña bélica conjunta antes de los comicios, posponiendo posibles acciones militares para después de las elecciones. Líderes de la oposición acusan a Netanyahu de usar la seguridad nacional por beneficio político y piden investigarlo penalmente por presunta traición.

Nuevo pulso entre la cúpula política y militar de Israel. El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, se ha negado a cumplir con la petición del primer ministro, Benjamin Netanyahu, de reanudar la campaña de bombardeos contra Irán antes de que se celebren las elecciones legislativas en el Estado judío, previstas para este martes.

El militar, que ya había manifestado su oposición a algunas órdenes del mandatario respecto a la invasión de Gaza, ha advertido además a su homólogo estadounidense, Dan Caine, de que reanudar los ataques contra la República Islámica antes de que los israelíes acudan a las urnas supondría una interferencia electoral, según informa la CNN.

El "enfrentamiento sin precedentes" entre Zamir y Netanyahu ha sido desvelado por el Canal 12 israelí. Según las fuentes militares citadas en la información, el jefe del Ejército ha rechazado en los últimos días llevar a cabo una acción militar no especificada bajo la premisa de que podría derivar en una nueva guerra con Irán.

El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, en una base militar la semana pasada. Amir Cohen Reuters

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel le habría requerido al primer ministro deliberaciones adicionales para llevar a cabo la operación militar así como documentación firmada por el propio Netanyahu para otorgarle autorización legal.

Las fuentes mencionadas por la cadena nacional israelí recogen una preocupación extendida en la cúpula militar ante la posibilidad de que Netanyahu y su Gobierno "utilicen la cuestión iraní para su beneficio político". El propio mandatario, en una entrevista en el Canal 14, ha asegurado que esa información "no tiene sentido" y ha negado cualquier "pelea" con Zamir.

Las tensiones entre ambos habrían acabado de explotar este domingo durante un encuentro en la base aérea de Palmahim. La semana pasada la prensa israelí ya había recogido la postura del jefe del Ejército, que defiende que no hay ninguna necesidad operacional para atacar Teherán antes de las elecciones, las primeras tras los atentados del 7-O.

En la recta final de la campaña se han intensificado los rumores de que Netanyahu podría estar buscando un nuevo choque bélico con Irán para mejorar sus perspectivas electorales -las encuestas apuntan a que podría perder el gobierno de Israel- o incluso para retrasar la votación.

Otra de las razones por las que no se ha reanudado la campaña de bombardeos es por la oposición de Donald Trump, sumido también en su propio desafío electoral en forma de midterms. Según fuentes de la Casa Blanca y de los servicios de seguridad israelíes citados por la CNN, Netanyahu ha tratado en las últimas semanas de convencer al presidente estadounidense de llevar a cabo un ataque conjunto, pero sin éxito.

El propio Eyal Zamir le habría confesado al jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos que ese movimiento supondría una interferencia electoral y podría provocar el aplazamiento de las elecciones a la Knéset.

El escenario más probable ahora mismo es que Washington y Tel Aviv, tras meses de incapacidad para llegar a un acuerdo con Teherán, retomen los bombardeos después de las dos citas electorales. La CNN informa que las tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Próximo estarían preparadas para atacar en "96 horas" una vez Trump haya dado luz verde.

Críticas de sus rivales

La filtración de los planes frustrados de Netanyahu ha suscitado un terremoto en el día previo a las elecciones. Su principal rival, Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor, ha cargado contra el primer ministro por "negarse a entender que la seguridad de Israel no es una herramienta de un juego político, que las vidas de los ciudadanos de Israel y las FDI no carecen de valor y que el Estado de Israel no es su propiedad privada".

Eisenkot ha reafirmado su apoyo a Eyal Zamir y ha prometido que no dejará que Netanyahu convierta al Ejército en "un juguete en su campaña de supervivencia".

נתניהו, העיניים שלי עליך. האיש שבמשמרת שלו התרחש האסון הגדול בתולדות המדינה מסרב להבין כי ביטחון ישראל אינו כלי משחק פוליטי, חיי אזרחי ישראל וחיילי צה״ל אינם הפקר, ומדינת ישראל אינה רכושו הפרטי. אני נותן אמון מלא ברמטכ״ל אייל זמיר ובמפקדי צה״ל הפועלים מתוך אחריות מקצועית ומחויבות מוחלטת לביטחון המדינה. לא נאפשר להפוך את צה״ל לכלי שרת בקמפיין ההישרדות של נתניהו. אני מזהיר את נתניהו: אל תעז להעמיד את האינטרסים הפוליטיים שלך מעל ביטחון המדינה. קיום הבחירות במועדן והשלמת ההליך הדמוקרטי זה רכיב מרכזי בחוסן הלאומי של ישראל, לא ניתן לך לסכן את עתיד ישראל כדי לשמר את שלטונך. בעוד יומיים אזרחי ישראל ישימו סוף לשלטון ההפקרות ויחזירו את האחריות, הממלכתיות וביטחון ישראל. אני מתחייב. — Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) October 25, 2026

Avigdor Liberman, líder de uno de los partidos que integran el bloque opositor, ha enviado una carta a la fiscal general del país para pedir la apertura de una investigación por la vía penal contra el primer ministro por "traición" al tratar de generar nuevas tensiones y enfrentamientos con Irán por rédito político.

"El intento de arrastrar a Israel a una guerra justo antes de unas elecciones y mostrar una voluntad de sacrificar soldados simplemente por miedo a perder los comicios son una clara traición al Estado, su seguridad y los propios militares del Ejército de Israel", ha expresado, según recoge The Times of Israel.