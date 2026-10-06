La hazaña de Flydubai se vuelve contra Netanyahu: la oposición le acusa de cometer los mismos errores que causaron el 7-O

Eisenkot, Bennett, Lieberman y Golan reclaman dimisiones y una comisión de investigación; apuntan a Netanyahu, la ministra Miri Regev y el Shin Bet por el fallo de seguridad.

El exdirector del Consejo de Seguridad Nacional Eyal Hulata denuncia que Transporte llevaba años sin controles adecuados en vuelos extranjeros y cuestiona que el organismo investigue su propia actuación.

La oposición acusa al primer ministro de eludir una investigación independiente y de repetir los errores de seguridad y falta de responsabilidad atribuidos al 7 de octubre.

Netanyahu encarga al Consejo de Seguridad Nacional investigar los fallos que permitieron al copiloto Hamam al-Hammami abordar el vuelo de Flydubai que intentó estrellar con 180 pasajeros.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, encargó este domingo al director del Consejo de Seguridad Nacional, Shmuel Ben Ezra, la tarea de arrojar luz sobre la cadena de errores que permitió al copiloto omaní del vuelo FZ1073 de Flydubai, Hamam al-Hammami, subir al mismo avión con destino Tel Aviv que después trataría de estrellar con 180 pasajeros a bordo, casi todos israelíes.

Bibi busca ofrecer en la antesala de las elecciones del 27 de octubre una versión coherente y que al mismo tiempo no le salpique sobre cuáles fueron los fallos de seguridad que estuvieron a punto de permitir otro atentado en suelo israelí. Un atentado inspirado en el 11-S que sólo evitó la heroicidad del capitán, el ciudadano indio Smit Machchhar, y otros cuatro pasajeros.

Netanyahu intentó capitalizar el incidente reuniéndose con el fontanero Yaniv Hayun y los demás héroes del vuelo en cuanto pusieron el primer pie en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, sabedor de que el suceso era gasolina para la oposición. No dudó en abrazar a los pasajeros que evitaron la masacre, todavía manchados de sangre.

Sin embargo, el mensaje que el bloque anti-Netanyahu pretende trasladar a la opinión pública es que el primer ministro todavía no ha tomado nota de los errores que desembocaron en el 7 de octubre y sigue viéndolas venir. Un mensaje que abonó este mismo lunes el exdirector del Consejo de Seguridad Nacional, Eyal Hulata, en declaraciones a la Radio del Ejército.

Hulata afirmó que la investigación dirigida por Ben Ezra no sería más que un intento de encubrir la responsabilidad del primer ministro, y la suya propia, puesto que el Consejo de Seguridad Nacional es el órgano llamado a prevenir este tipo de incidentes, en estrecha colaboración con el Ministerio de Transporte, el Shin Bet y el Mosad.

Tanto, que Hulata consideró que el organismo llamado a investigar debe ser el primer investigado. "Hay un ritual aquí", explicó. "El primer ministro le dice al presidente del Consejo de Seguridad Nacional que nombre un panel de revisión y básicamente aleja el asunto de su proceso de toma de decisiones como jefe de la pirámide y del CSN como su equipo de trabajo".

"En el momento en que el primer ministro o el CSN en su nombre emiten una advertencia, ¿qué ocurre después? ¿Quién asume la responsabilidad ahora para garantizar que estas cosas se resuelvan?", se preguntó el exfuncionario, antes de responderse a sí mismo: "La persona que asume la responsabilidad es el primer ministro, porque para eso es el primer ministro".

Naftali Bennet y Yair Lapid comparecen para anunciar una coalición para ganar las próxmias elecciones en Israel. Gideon Markowicz Reuters

Hulata confirmó, asimismo, que el Ministerio de Transporte llevaba años sin realizar los controles de seguridad pertinentes en los vuelos extranjeros, como había adelantado la víspera el diario Haaretz. En condiciones normales, un perfil como el de Al-Hammami hubiera hecho saltar todas las alarmas. Había sido despedido de dos aerolíneas por su radicalismo.

"Si un ministro, un ministerio o una agencia no está haciendo lo que debe, su trabajo es asegurarse de que esas cosas sucedan y utilizar toda su autoridad —no debe entenderse de otra manera— para hacer lo necesario para que el Gobierno funcione por el bien de los ciudadanos", insistió Hulata.

Las palabras del exdirector del Consejo de Seguridad Nacional apuntalaron las palabras del líder de la oposición, Yair Lapid, que había acusado a Netanyahu de eludir una investigación independiente del suceso, un modus operandi que aplicó con el atentado de Hamás ocurrido hace casi tres años.

"¿Una cadena de fallos previos al incidente pudo haber resultado en un desastre de proporciones históricas, y así es como responde el primer ministro de Israel?", escribió Lapid en la red social X. "Al igual que Netanyahu evadió una investigación sobre la masacre del 7 de octubre, está evadiendo la responsabilidad ahora".

El principal adversario de Netanyahu, Gadi Eisenkot, pidió su dimisión y la de su ministra de Transporte, Miri Regev, otro peso pesado del Likud. "En un país normal, la ministra de Transporte habría dimitido ayer. En un país normal, el primer ministro la habría despedido y habría ordenado la creación de una comisión de investigación", escribió el líder de Yashar en X.

El ex primer ministro Naftali Bennett también pidió la cabeza de la titular de Transporte, y lamentó que, "en lugar de investigar y aprender lecciones para evitar el próximo desastre, Netanyahu y Miri Regev celebran el fallo ocurrido bajo su mandato".

"Existe una línea directa entre el fallo del avión y la masacre del 7 de octubre. La arrogancia de Netanyahu y sus ministros los deja dormidos al volante, abandonándonos", denunció a continuación el líder colono, un argumento que también utilizó el presidente del nacionalista Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman.

La antigua mano derecha de Bibi, que acabó enemistado con el primer ministro, recordó, en este sentido, que "todas las aerolíneas que operan en Israel, sus esquemas de seguridad, los organismos relacionados con la aviación y los vuelos que entran y salen de Israel están bajo la responsabilidad del Shin Bet".

"El jefe del Shin Bet debe sacar las conclusiones necesarias e irse a casa. Si yo fuera primer ministro, no le dejaría mucha opción. Pero como Netanyahu nunca se ha hecho responsable de nada, no espero que actúe de forma diferente en este caso", remató.

El líder opositor israelí Yair Golan. Eyal Warshavsky Reuters

Fue el líder de Los Demócratas, Yair Golan, quien utilizó las palabras más gruesas contra el primer ministro. "Netanyahu y sus ministros abandonaron las vidas de los ciudadanos israelíes en aras de pactos políticos baratos, un amateurismo criminal y el nombramiento de allegados no cualificados. Así es exactamente como se ve un colapso sistémico", apuntó en X.

Hasta el excomandante del Ejército Ofer Winter, fundador de Amcha Yisrael (Pueblo de Israel, en español), un nuevo partido de derechas que no esconde su interés en investir a Netanyahu como primer ministro para evitar su dependencia de los partidos ultraortodoxos y llamar a filas a los haredim, cargó las tintas contra el líder del Likud.

"Detrás de mí se encuentra el Aeropuerto Ben Gurión. Justo aquí, un vuelo repleto de israelíes y otros ciudadanos podría haberse estrellado en el aeródromo. Estuvimos a un pelo del mayor ataque terrorista en la historia del país, el 11 de septiembre de Israel", manifestó Winter este mismo lunes.

"Tres años después de la horrible masacre, parece que el Estado de Israel se niega a aprender la lección", añadió el militar en la reserva. "Cualquiera que no quiera investigar tampoco querrá arreglar las cosas. Cualquiera que no asuma la responsabilidad no aportará una solución".

Winter, que tampoco oculta su aspiración de tomar el relevo de Israel Katz al frente del Ministerio de Defensa, prometió una nueva doctrina de seguridad basada en "agachar la cabeza de nuestros enemigos antes de que la levanten" y garantizar que los soldados "siempre estén por encima de los civiles enemigos y de cualquier otra consideración irrelevante".

Casualidad o no, las encuestas reflejan que, por primera vez desde que se lanzó en agosto a la arena electoral, su partido obtendría menos del 3,25 % necesario para entrar en la Knéset. Quizá Winter haya llegado a la conclusión de que necesita despegarse de Netanyahu para mantener sus opciones.