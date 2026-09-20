Ataúdes con imágenes del presidente estadounidense Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una marcha militar esta semana en Teherán. Reuters

Irán amenaza a Trump con "devastadores bombardeos" contra bases de EEUU si reanuda sus ataques masivos

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Las claves Generado con IA Irán advierte a Estados Unidos que responderá a cualquier ataque con bombardeos devastadores contra bases e intereses estadounidenses en la región. El Estado Mayor iraní afirma tener información sobre una posible reanudación de operaciones de combate de EE.UU. apoyada por países de Oriente Próximo. Irán considera que cualquier país regional que apoye una agresión estadounidense será tratado como cómplice y enfrentará represalias. La guerra entre Irán y EE.UU. lleva casi siete meses en un punto muerto, tras ataques esporádicos a petroleros en el estrecho de Ormuz.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán advirtió este domingo a Estados Unidos de que responderá a cualquier ataque con “devastadores bombardeos” contra sus bases en la región, tras supuestamente recibir información de que Washington va a reanudar las operaciones de combate con el apoyo de países de Oriente Próximo.

“Advertimos de que cualquier ataque de Estados Unidos contra Irán provocará bombardeos continuados y devastadores contra todas las bases e intereses estadounidenses en toda la región, sin excepción”, indicó el Ejército iraní en un comunicado.

El Estado Mayor iraní sostuvo que tiene información que apunta que Estados Unidos va a “reanudar las acciones contra la República Islámica” tras recibir "el visto bueno” de países regionales en una reunión en Europa.

“Si los países de la región se alinean con la agresión del Gran Satán (EEUU) contra un Irán poderoso y soberano, todos ellos serán considerados cómplices de este mal y ya no podrán esperar ninguna moderación ni indulgencia por parte de las poderosas fuerzas armadas de Irán”, aseguraron las Fuerzas Armadas iraníes.

La guerra entre Irán y Estados Unidos se encuentra en punto muerto casi siete meses después de su comienzo con ataques ocasionales a petroleros en el estrecho de Ormuz y sin que se atisbe una salida al conflicto.

A principios de agosto, el presidente de EE.UU., Donald Trump, pospuso la reanudación de operaciones de combate a gran escala después de que Arabia Saudí y Catar expresaran su temor a que Irán bombardeara instalaciones petroleras y de gas en la zona en represalia.

Esta semana, Trump afirmó que aún no sabe si reanudar o no los ataques masivos para intentar poner fin al conflicto o acabar con la República Islámica, según declaró a Axios.