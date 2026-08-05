El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que el objetivo de las negociaciones en curso con Irán es "abrir Ormuz literalmente para mañana". Además, el mandatario asegura que las conversaciones con Irán "van a ir rápido de una forma u otra".
Trump asegura que "lo quiera admitir Irán o no, estamos, de hecho, hablando de una solución a un problema que ellos han causado durante décadas".
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Irán considera positivas las negociaciones con Omán sobre la navegación de Ormuz
Irán ha asegurado que las negociaciones que mantiene con Omán sobre el futuro de la navegación en el estrecho de Ormuz avanzan de manera positiva a nivel técnico y político.
Además, Teherán ha asegurado que ambos países trabajan en un nuevo mecanismo para gestionar el tránsito marítimo por esa estratégica vía.
"Las negociaciones han sido evaluadas positivamente tanto a nivel técnico como político", ha explicado el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei.
Además ha explicado que las conversaciones se centran en definir rutas seguras de entrada y salida para los buques que garanticen tanto los derechos soberanos como las necesidades de seguridad nacional de Irán y Omán.
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Trump asegura que Irán "va a sufrir un golpe muy duro" porque "no pueden tener un arma nuclear"
Después de que Teherán negara estar negociando con Estados Unidos un acuerdo de paz, el presidente Donald Trump ha advertido que Irán sufrirá "un golpe muy duro" si vuelve a retirarse de las negociaciones para alcanzar un acuerdo que impida que Teherán desarrolle armas nucleares.
"Si vuelven a echarse atrás, van a sufrir un golpe muy duro. Lo saben; lo entienden. No tengo otra opción. No pueden tener un arma nuclear. Es muy sencillo", afirma Trump.
Así, ha asegurado que estos contactos son la "última oportunidad" para que Irán firme un "buen" acuerdo, aunque fuentes diplomáticas iraníes han negado que haya negociaciones con Washington y han señalado que los contactos actuales están centrados en Omán en las garantías para la seguridad del tránsito por Ormuz.