El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado este sábado haber pospuesto "un ataque" contra Irán tras "alcanzar las bases de un acuerdo" que incluye la "apertura inmediata y completa" del estrecho de Ormuz.



"Irán y otros países de Oriente Medio nos han pedido que pospongamos cualquier ataque, dado que se han acordado las bases de un acuerdo. Esto incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear de Irán", ha indicado Trump en su cuenta de Truth Social.



Las embajadas estadounidenses en Oriente Medio instaron este domingo a sus ciudadanos a considerar abandonar la región debido a la inestable situación en Oriente Medio por los ataques cruzados, el bloqueo naval estadounidense sobre puertos y buques iraníes y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.



"Atendiendo a esta petición, y en aras del beneficio futuro del MUNDO —así como de la supervivencia de un Irán próspero y exitoso—, (Trump) accedió a cancelar el ataque, siempre y cuando se logre cerrar un ACUERDO rápidamente. Israel se suma a este compromiso. ¡Manos a la obra y a conseguirlo!", ha declarado el presidente estadounidense.