La parálisis en Irán exaspera a Trump y evidencia el caos interno que Netanyahu intenta explotar para escalar la ofensiva

Las tensiones entre miembros clave del gobierno estadounidense y el primer ministro israelí revelan fracturas en la alianza y un contexto político complejo previo a elecciones en ambos países.

Benjamin Netanyahu intenta aprovechar el caos interno estadounidense para escalar la ofensiva contra Irán y busca reducir la dependencia militar de Israel respecto a EEUU en la próxima década.

El conflicto con Irán se prolonga y ha generado discrepancias en la administración estadounidense sobre los objetivos: detener el programa nuclear, proteger el tráfico marítimo o degradar el arsenal de misiles iraní.

Donald Trump está frustrado por la falta de avances y la división interna en su equipo sobre la estrategia a seguir en Irán.

Según publicó la cadena NBC News este miércoles y replicaron después medios como The Independent, Donald Trump habría explotado durante una reunión celebrada la semana pasada ante varios de sus principales responsables de seguridad nacional por la falta de avances en Irán.

La cadena cita a un alto funcionario estadounidense y a personas familiarizadas con la discusión, y apunta a un diagnóstico claro: "Después de todo este tiempo, no hay unidad", en palabras de la fuente mencionada. "Hemos tenido una serie de victorias tácticas, pero nos enfrentamos a una derrota estratégica sin una orientación política clara ni una decisión sobre hacia dónde va esto".

Una persona próxima al presidente añadió: "Está exasperado. No creo que pensara que iba a ser tan difícil conseguir que los iraníes aceptaran un acuerdo", aunque, como es lógico, la Casa Blanca niega que el estallido se produjera y sostiene que el equipo permanece unido.

No estamos tan solo ante una discrepancia sobre tácticas, sino sobre finalidades.

Según la misma información, los responsables de la administración siguen divididos sobre si la prioridad debe ser detener el programa nuclear iraní, proteger el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz o degradar el arsenal de misiles y drones de Teherán; es decir, sobre qué se podría considerar exactamente una victoria.

El contexto político doméstico tampoco ayuda. Trump prometió en la campaña presidencial de 2024 que no embarcaría a Estados Unidos en nuevas "guerras eternas" y describió esta como una "operación a corto plazo". Lo cierto es que el conflicto, iniciado el 28 de febrero, entra en su sexto mes y les ha costado la vida a dieciocho militares estadounidenses.

Por si eso fuera poco, el incumplimiento de una promesa socava también los cimientos de otra más "práctica": según la Oficina de Estadísticas Laborales, la inflación interanual quedó en junio en el 3,5%, por encima del 3,0% de enero de 2025, cuando Joe Biden dejó la Casa Blanca, y tras haber tocado el 4,2% en mayo, su nivel más alto desde abril de 2023 por el impacto energético de la guerra.

Sobre el terreno, las últimas cuarenta y ocho horas ilustran la citada falta de rumbo. El viernes 24 de julio, Trump suspendió la campaña de bombardeos tras trece noches consecutivas, abriendo una ventana para la diplomacia.

Varias personas se congregan junto a una pancarta con imágenes del fallecido líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini, del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei. Majid Asgaripour Reuters

El martes por la noche, sin embargo, la Guardia Revolucionaria lanzó cinco misiles balísticos contra fuerzas estadounidenses desplegadas en Jordania y un dron alcanzó un buque transportador de gas de propiedad estadounidense en el puerto egipcio de Damietta.

Visto lo visto, el miércoles, en el Despacho Oval, Trump tuvo que volver al punto de partida: "Vamos a golpearles muy fuerte, porque nos toca a nosotros".

Un Kissinger que no existe

El primer factor de la parálisis es la propia arquitectura que el presidente ha construido. Marco Rubio es a la vez secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, una acumulación de poder que ningún estadounidense había reunido desde Henry Kissinger en 1969.

La comparación termina ahí. Rubio es una sombra en la política exterior estadounidense: no acudió a las negociaciones con Irán en Islamabad ni a las reuniones de Doha y Ginebra, no ha viajado a Oriente Medio desde octubre y no ha desempeñado un papel directo en las negociaciones sobre Ucrania ni sobre Gaza.

Colin Dueck, especialista en política exterior republicana de la Universidad George Mason, ofrece una explicación coherente: "Si estuviera sentado a la mesa de negociación con los iraníes, sería sin duda el más inflexible"… y Trump no quiere halcones negociando directamente con Teherán, mucho menos con Vladímir Putin.

El hueco lo han ocupado dos negociadores sin carrera diplomática previa. Steve Witkoff, promotor inmobiliario y amigo personal del presidente, y Jared Kushner, su yerno, dirigieron durante meses los contactos discretos que desembocaron en el memorando de entendimiento de catorce puntos firmado el 17 de junio, hoy inservible.

Según una investigación de la CNN publicada el 9 de julio, los términos del documento eran vagos y abiertos a interpretación, lo que generó inquietud en Washington sobre qué había firmado exactamente el presidente y qué concesiones se habían hecho a Teherán; ambos se mueven, además, en un círculo muy cerrado, apoyándose en cargos de designación política antes que en diplomáticos de carrera.

Aparte, la posición del Pentágono también es ambigua: el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respaldan un mayor uso de la fuerza militar contra, mientras que el vicepresidente J. D. Vance y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, no tienen claro qué se lograría con ello.

Caine habría advertido al presidente del posible agotamiento de los arsenales estadounidenses de munición, y el comandante del Mando Central, el almirante Brad Cooper, habría recomendado, según Axios, poner fin a la campaña en torno a Ormuz al considerar que, en lo esencial, ya había alcanzado sus objetivos.

Con todo, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, sostiene que Hegseth, Cooper y Caine "están completamente alineados y unidos en misión, estrategia y determinación". En eso consiste su trabajo.

Vance, en guerra en dos frentes

Como ejemplo, la agenda del martes en Washington permite seguir las líneas de fractura casi con un cronómetro. A las nueve y media de la mañana, Trump recibió a Volodímir Zelenski en el Despacho Oval.

El vicepresidente, J. D. Vance no asistió, según informó el New York Post, porque se había desplazado al Capitolio para la ceremonia en homenaje al senador Lindsey Graham, en la que intervino pese a la mala relación política que les unía.

A las once, ya de vuelta en la Casa Blanca, sí participó en la reunión con Netanyahu, junto al secretario de Estado, Rubio, el director de la CIA, John Ratcliffe, y el enviado Witkoff. Con el ucraniano, el precedente es conocido. Con el israelí, el enfrentamiento es más reciente y más ácido.

En junio, Vance reprendió a los cargos israelíes que criticaban el acuerdo con Irán sugiriéndoles que no deberían "atacar al único aliado poderoso" que le queda a Israel "en el mundo entero", a lo que Netanyahu respondió que su país "tiene muchos amigos".

JD Vance acompaña en el Despacho Oval a Donald Trump durante un encuentro con Benjamin Netanyahu. Elizabeth Frantz Reuters

El 15 de julio, en un episodio del pódcast de Joe Rogan, el vicepresidente fue más lejos: "Creo firmemente que estamos ante una campaña muy discreta y extremadamente bien financiada para intentar descarrilar la negociación y descarrilar el acuerdo", afirmó, en referencia a elementos del gobierno israelí.

En esa misma conversación, llegó a especular sobre supuestos vínculos de la inteligencia israelí con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El martes por la noche, ambos se vieron a solas en Blair House. Según reveló Axios este jueves, citando a responsables israelíes y estadounidenses, Netanyahu abordó directamente las críticas del vicepresidente y la posición de Israel dentro del Partido Republicano.

Un alto cargo israelí calificó el encuentro de "conversación franca y sincera" y uno estadounidense confirmó que "la conversación fue directa". Preciosos eufemismos. El mismo medio apunta que Vance creía que Netanyahu estaba utilizando a sus aliados en los medios afines, en Israel y en Estados Unidos, para desgastarlo a él políticamente.

Al día siguiente, preguntado en ABC News Live Prime por la periodista Linsey Davis sobre esa acusación, la versión pública del primer ministro fue de lo más diplomática: "Bueno, en realidad no estamos financiando ninguna campaña. Tuve una conversación muy buena con el vicepresidente esta mañana y creo que lo aclaramos, porque no es así. Esa no es nuestra política".

Para Israel es más que una guerra

Sea como fuere, hay una asimetría de fondo que explica la insistencia de Netanyahu. Estados Unidos puede salir de este conflicto asumiendo un coste diplomático y militar; para Israel y para los Estados del Golfo, que llevan meses absorbiendo la mayor parte de los golpes iraníes, el cálculo es de otra naturaleza.

Por eso, Netanyahu va con pies de plomo cuando habla públicamente de Trump. "La verdad es que somos socios. Somos aliados. Él es el socio principal, es Estados Unidos de América, no lo olvidemos. Y yo soy el socio menor. Pero soy el primer ministro de Israel, y cuando tengo que defender el interés y la seguridad de mi país, lo hago".

Dentro del habitual tono impostadamente elogioso, Bibi describió su reunión con Trump como "una de las mejores conversaciones" que han mantenido, y un alto cargo israelí llegó a decir a los periodistas que ambos están tan unidos como "un matrimonio".

En paralelo, y según recoge el Times of Israel, el primer ministro planteó a Vance y a Witkoff su intención de desvincular gradualmente a Israel de la ayuda estadounidense en un plazo de diez años: "Quiero pasar de la ayuda a la asociación".

El memorando vigente concede a Israel 3.800 millones de dólares anuales y expira en 2028, unos meses antes del final del segundo mandato de Trump; a partir de ahí, Netanyahu contempla ir reduciendo esa cifra a cero.

El calendario aporta el último elemento del cálculo. La Knéset ratificó a mediados de julio que las elecciones se celebrarán el 27 de octubre, con lo que la coalición de Netanyahu se convertirá en la primera en medio siglo en completar un mandato íntegro de cuatro años.

El primer ministro, de 76 años, confirmó en junio que se presentará; su principal rival es el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, cuyo partido, Yashar, aparecía por delante del Likud por escaso margen en un sondeo del Canal 13 publicado este mes.

Netanyahu afronta además un juicio por corrupción que podría acarrearle hasta diez años de prisión.

El respaldo estadounidense, durante décadas su principal activo electoral, se ha vuelto un terreno incierto en el peor momento: según una encuesta difundida esta semana, casi la mitad de los estadounidenses respaldaría su detención por crímenes de guerra durante su visita —un 68% entre demócratas, frente a un 24% entre republicanos—.

En ese escenario, Netanyahu necesita una gran victoria militar… y si Vance se pone en su camino, hace bien el vicepresidente en andarse con cuidado.