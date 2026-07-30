Irán pasa a la ofensiva en todos los frentes: reanuda los ataques contra EEUU y rechaza el plan de Omán para repartirse Ormuz

Irán rechazó la propuesta de Omán para gestionar conjuntamente el estrecho de Ormuz, insistiendo en mantener el control exclusivo de la ruta marítima.

Estados Unidos y Arabia Saudí respondieron con una operación conjunta contra milicias proiraníes en Irak, causando al menos una veintena de muertos.

La Guardia Revolucionaria lidera la estrategia iraní, imponiéndose sobre los líderes civiles que apostaban por la vía diplomática con Estados Unidos.

Irán lanzó ataques aéreos contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz y una base militar estadounidense en Jordania, intensificando las tensiones con EEUU.

Irán pasa a la ofensiva en todos los frentes. La Guardia Revolucionaria lanzó en la noche del martes un ataque aéreo "sorpresa" contra varias embarcaciones que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz por una vía no autorizada y otro contra la base militar estadounidense de Muwaffaq Salti, en el desierto de Jordania.

Las defensas aéreas interceptaron los cinco misiles iraníes, pero el golpe pilló desprevenido a un Donald Trump que había ordenado detener los ataques contra Irán para dejar la puerta abierta a la diplomacia. El inquilino de la Casa Blanca prometió después en declaraciones a la cadena Fox News que le daría "una paliza de muerte" a la República Islámica. "Los golpearemos duro", insistió.

"Vamos a golpearles muy duro porque es nuestro turno de golpearles. Saben que se avecina. Nos están pidiendo que no lo hagamos. Es nuestro turno", añadió unas horas después desde el Despacho Oval.

Era la primera vez que Irán atacaba sin recibir un golpe previo por parte de Israel o Estados Unidos. "El liderazgo iraní busca dictar el ritmo del enfrentamiento y no sólo responder a las decisiones que se toman en Washington", explica el analista Danny Citrinowicz. "Desde su punto de vista, es una forma de demostrar que aún mantiene la iniciativa estratégica".

El especialista Esfandyar Batmanghelidj reconoce que los últimos ataques "podrían parecer indicios de que el pensamiento de la 'línea dura' está dominando la estrategia", pero contempla otros escenarios: "La toma de decisiones está cada vez más condicionada por un profundo pesimismo sobre lo que la diplomacia con Estados Unidos puede alcanzar".

Explica Batmanghelidj que "la mayoría de las figuras de alto nivel, ya sean pragmáticos o de la línea dura, sencillamente no creen que un acuerdo sea posible. Este pesimismo ha empeorado desde que se firmó el memorando de entendimiento".

Donald Trump, durante el funeral de Lindsey Graham. Evelyn Hockstein Reuters

En el ataque contra la base de Muwaffaq Salti, Irán empleó los misiles Emad de combustible líquido en lugar de los misiles Kheybar Shekan de combustible sólido. Estos últimos, de nueva generación, hubieran sido mucho más difíciles de interceptar.

El analista Hesham Alghannam, académico del Carnegie Middle East, un think tank con sede en Riad, subraya en conversación con este periódico que la división del régimen iraní "es institucional y se está resolviendo en contra de la vía diplomática en tiempo real".

"Han surgido dos centros de poder enfrentados: los líderes civiles —Masud Pezeshkian, Abás Araqchi, Mohamed Baqer Qalibaf—, que intentan preservar la vía diplomática, y la Guardia Revolucionaria, que se decanta por la confrontación continua, con Mojtaba Jamenei ausente de la luz pública y sin arbitrar la disputa", añade Alghannam.

"El argumento de la vía civil es que el desgaste en la cadena de suministro de la Guardia Revolucionaria acabará obligando a los sectores duros a ceder", apunta el analista. "Eso podría demostrarse acertado con el tiempo, pero ahora la Guardia Revolucionaria dirige las operaciones y está ganando el debate interno por defecto".

Alghannam recuerda, en este sentido, que "el momento más revelador fue una interrupción en una emisión. El 30 de junio, Qalibaf estaba en directo en la televisión estatal confirmando negociaciones secretas con Estados Unidos cuando la señal se cortó a mitad de frase para dar paso a un antiguo discurso de Jamenei".

"Posteriormente —prosigue—, la Guardia Revolucionaria reafirmó el cierre de Ormuz y provocó el colapso del marco del memorando de entendimiento que la dirección civil había construido. En la ceremonia de sucesión del 14 de julio en Teherán, la multitud estalló en cánticos de 'Muerte al conciliador', una fractura visible que un régimen que proyecta unidad no pudo contener".

EEUU y Arabia Saudí responden

Después del ataque del miércoles, Arabia Saudí y Estados Unidos lanzaron una operación conjunta contra "múltiples instalaciones logísticas y de armas" vinculadas a las Fuerzas de Movilización Popular, una de las milicias proiraníes que operan desde territorio iraquí al margen del Gobierno que Ali al Zaidi lidera desde mayo.

De hecho, el primer ministro iraquí planeaba reunirse con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán este mismo jueves en Riad, pero la visita quedó cancelada. El joven empresario, elogiado por Trump hace apenas unos días en la Casa Blanca, condenó la "agresión inaceptable" contra su soberanía.

El ataque en territorio iraquí causó al menos una veintena de muertos, según el Consejo de Seguridad Nacional de Irak. Entre las víctimas figuraban seis instructores iraníes, según adelantó la agencia Associated Press y confirmó el diario iraní Hamshahrí.

Era la primera vez que Riad confirma su implicación directa en la guerra. El reino wahabí decidió intervenir después de que las milicias proiraníes llevaran sus drones a principios de semana contra sus infraestructuras energéticas. Un ataque cuya autoría, sin embargo, no reivindicaron.

"El reino confirma que no busca la escalada, pero que responderá a cualquier agresión", se limitó a decir en rueda de prensa el general de brigada Turki al-Malki, portavoz del Ministerio de Defensa saudí.

Alghannam, sin embargo, recuerda en conversación con este periódico que "los ataques en Irak no son un primer paso, sino un momento visible dentro de una campaña que ya estaba muy avanzada".

"Hubo múltiples informes de que la Real Fuerza Aérea Saudí llevó a cabo numerosos ataques que no trascendieron contra instalaciones de drones y misiles iraníes a finales de marzo, lo cual fue confirmado por Reuters citando a dos funcionarios occidentales y dos iraníes", subraya.

El académico del Carnegie Middle East recuerda, además, que el reino wahabí "también atacó a milicias respaldadas por Irán en Irak en abril, semanas antes de la operación conjunta pública del 28 de julio. Los ataques iraníes contra el reino cayeron de más de 105 incidentes por semana a aproximadamente 25 tras esos ataques encubiertos".

Y añade, en esta línea, que Riad ya está llevando a cabo "operaciones ofensivas en tres escenarios mientras mantiene la postura pública de un estado que prefiere la diplomacia. La lógica operacional es deliberada: imponer costes, señalar determinación y negar a Irán un pretexto legal o político para una escalada simétrica".

Para el analista saudí, se trata de "una disuasión calibrada con una vía de salida gestionada, no de una desescalada ni de una guerra total. El umbral para ir más allá de esa postura es político, no militar".

En paralelo, Irán también rechazó una propuesta formal de Omán para gestionar de forma conjunta el estrecho de Ormuz. El viceministro iraní de Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabadi, explicó en la televisión estatal que el plan contemplaba dividir en dos rutas el corredor marítimo estratégico para permitir a cada una el tránsito del 50% del tráfico.

Su aliado omaní incluyó, además, la posibilidad de cobrar tarifas de servicio voluntarias. El problema es que Teherán quiere el control exclusivo sobre la ruta de entrada y el control parcial sobre la ruta de salida. No quiere renunciar a nada.