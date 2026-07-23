Trump condiciona el acuerdo nuclear con Arabia Saudí a la normalización de sus relaciones con Israel

El príncipe heredero y primer ministro saudí Mohammed bin Salman toma de la mano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Evelyn Hockstein Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Trump condiciona el acuerdo nuclear civil entre Estados Unidos y Arabia Saudí a que Riad normalice relaciones diplomáticas con Israel. El acuerdo, negociado entre el Departamento de Energía de EE.UU. y Arabia Saudí, solo permitirá el uso nuclear civil y prohíbe el enriquecimiento de material. Si se aprueba, el pacto facilitará a Arabia Saudí acceso a empresas estadounidenses y supone una asociación estratégica de décadas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó la posible normalización como un avance histórico para la paz en Oriente Medio, mientras que Arabia Saudí aún no ha respondido públicamente.

Estados Unidos firmó ayer un acuerdo con Arabia Saudí para desarrollar el programa nuclear del reino wahabí. Hoy, Donald Trump puntualizó que dicho pacto, cuyo contenido no ha trascendido, "está totalmente sujeto a que Arabia Saudí se sume a los muy respetados y exitosos Acuerdos de Abraham".

Es decir, que dependerá de que el príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán normalice sus relaciones diplomáticas con Israel, un paso arriesgado con profundas ramificaciones políticas en el mundo árabe-musulmán que otros países de la región como los Emiratos Árabes Unidos o Baréin dieron en 2020.

"El Acuerdo Nuclear Civil (¡no habrá enriquecimiento de material!) que se está negociando entre el Departamento de Energía de los Estados Unidos y Arabia Saudí, que se refiere únicamente al uso no militar como los que ya tienen Irán y los Emiratos Árabes Unidos (y otros), será aprobado", garantizó el inquilino de la Casa Blanca a través de Truth Social.

En la misma publicación, Trump aclaró que "Estados Unidos no se opone a las instalaciones nucleares civiles (no enriquecidas)", una respuesta a las voces que habían criticado que hiciera público el acuerdo con Riad cuando está inmerso en una guerra para evitar que el régimen iraní desarrolle su propio programa nuclear.

Trump no avanzó hasta este miércoles que la condición de establecer relaciones diplomáticas con el Estado hebreo estaba incluida en el acuerdo, que, en caso de recibir el visto bueno del Congreso, facilitará a Arabia Saudí "un gran acceso a las empresas estadounidenses en el programa de energía nuclear saudí".

"Juntos, estos dos acuerdos sientan las bases legales para una asociación de varias décadas y miles de millones de dólares que impulsa varios objetivos económicos y estratégicos prioritarios, incluida la no proliferación nuclear", recoge el comunicado del Departamento de Energía de Estados Unidos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reconoció este miércoles a través de un comunicado que el paso del reino wahabí "representaría un avance histórico para la paz en Oriente Medio", pero Riad guarda silencio.