El Ejército israelí construye una gran barrera de tierra en Gaza: temor a una anexión de la mitad de la Franja pese al acuerdo

Las claves

Las claves Generado con IA El ejército israelí está construyendo una barrera de tierra que divide Gaza en dos, según imágenes satelitales y fuentes militares. La barrera consiste en terraplenes inconexos y zonas de seguridad con tecnología e inteligencia militar, extendiéndose ya varios kilómetros. El avance de estas obras y la construcción de nuevas carreteras y bases militares generan temor a una posible anexión de parte de la Franja. Desde el alto el fuego, Israel ha matado a más de 1.100 palestinos y ambas partes se acusan de violar el acuerdo de paz.

Las Fuerzas Armas israelíes están construyendo una barrera de tierra que dividiría Gaza en dos siguiendo el discurso de la línea amarilla, el límite al que se retiraron las tropas tras el alto el fuego con Hamás como primer paso para abandonar totalmente la Franja.

Según informa la agencia Associated Press, las imágenes satelitales muestran una serie de montículos de tierra cercando la zona occidental de Gaza, lo cual ha sido confirmado por el Ejército israelí.

La barrera consiste por el momento en una red de terraplenes inconexos a lo largo de todo el territorio ocupado. Según apunta AP, en algunos tramos parecen incluso rebasar la línea amarilla de separación. La fuente militar que ha confirmado el proyecto no ha detallado su extensión y ha apuntado únicamente a razones de seguridad para su construcción.

Las labores parecen avanzar rápidamente, pasando de los 500 metros de longitud a primeros de julio a casi dos kilómetros y medio a mediados del mismo mes en un muro de tierra en el sur. Este va desde las ruinas de Rafah, controlada por Israel, a Muwasi, donde se concentran gran parte de los campamentos de refugiados palestinos.

Este terraplén podría llegar a conectarse con otro tramo de unos 17 kilómetros de largo que se extiende desde la ciudad de Jan Yunis a Ciudad de Gaza. En el norte se encuentran más tramos inconexos de este muro de tierra en las inmediaciones de Beit Lahia.

Restos de Deir Al-Balah tras un ataque israelí. Reuters

Además, la agencia informa de que las tropas han establecido "zonas de seguridad" alrededor de la línea amarilla con tecnología y recursos de inteligencia para la protección de sus tropas y la prevención de "infiltraciones".

En paralelo, se están construyendo carreteras sobre los restos de las comunidades palestinas arrasadas. En los últimos meses el nuevo trazado construido asciende a más de 23 kilómetros. Además de nuevas bases militares.

Uno de los puntos acordados en el Plan de Paz de 2025 restringía la actividad militar israelí al lado este de la línea y anticipaba la salida de sus tropas del territorio y la entrada de un cuerpo de seguridad internacional, lo cual parece peligrar con las recientes actividades en la Franja.

Ningún organismo que supervisa la tregua entre Israel y Hamás, acordada con la intervención de Estados Unidos, ha realizado declaraciones sobre las actuaciones, mientras se extiende el temor de que esta barrera terrestre se convierta en una nueva frontera que reduzca aún más el territorio gazatí donde viven dos millones de palestinos.

Violaciones del acuerdo

El acuerdo en octubre de 2025 entre Hamás e Israel para el alto el fuego dividió la Franja en dos mitades poco precisas. Las fuerzas israelíes han matado a los palestinos que se han acercado o la han cruzado, con el pretexto de considerarlos una amenaza para la seguridad de las tropas israelíes, pese a tratarse de niños en algunos casos.

En contraposición a lo acordado, Israel ha arrasado las ciudades bajo su control mediante explosivos y excavadoras y ha matado a más de 1.100 palestinos desde que se acordara la tregua que pretendía poner fin a las hostilidades iniciadas en octubre de 2023.

La aplicación del acuerdo está estancada. Ambas partes se acusan de violarlo. Tel Aviv denuncia que Hamás no haya depuesto las armas y el grupo anuncia que no lo hará hasta que salga de la Franja. Asimismo, comunicaron la cesión del poder en Gaza a un comité de tecnócratas palestinos, como se contemplaba en el Plan de Paz.