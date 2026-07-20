Teherán y Washington encadenan nueve jornadas de ataques mutuos desde la ruptura de la tregua. Estados Unidos ha bombardeado el país tras comunicar la tercera baja entre las filas de su ejército. Por su parte, Irán continúa atacando posiciones militares estadounidenses en naciones vecinas y ha hecho explotar dos cargueros en el estrecho de Ormuz.
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El barril de petróleo supera los 91 dólares como consecuencia del fuego cruzado entre Irán y EEUU
El precio del barril de crudo de calidad Brent, de referencia para Europa, llegaba este lunes a superar el umbral de los 91 dólares, lo cual no sucedía desde la segunda semana de junio.
Ocurre como consecuencia de los ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos y la inestabilidad en la región del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.
El coste del barril llegaba a revalorizarse hasta un 3,8% para cotizar en los 91,43 dólares, su precio más alto desde el pasado 11 de junio y un 18% por encima del de hace una semana, aunque antes de la apertura europea moderaba su escalada al 2,5%, consolidándose por encima de 90 dólares.
En el caso del crudo WTI, el precio del barril llegaba a encarecerse hasta superar la barrera de los 84 dólares, cotizando así en máximos desde el pasado 11 de junio, cuando parecía que las conversaciones para un alto el fuego entre EEUU e Irán podrían desembocar en un acuerdo.
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Kuwait y Baréin vuelven a denunciar ataques aéreos iraníes
El Ejército de Kuwait ha informado de que sus defensas aéreas están haciendo frente a nuevos ataques con drones iraníes, mientras Baréin activó por tercera vez las sirenas de alerta aérea en lo que va de jornada.
En un comunicado, la institución castrense kuwaití ha señalado que "las defensas aéreas kuwaitíes están haciendo frente en estos momentos a ataques con drones hostiles como consecuencia de la agresión iraní", sin especificar la zona afectada.
El Estado Mayor del Ejército ha señalado que "si se escuchan explosiones, estas son el resultado de la interceptación por parte de los sistemas de defensa antiaérea de los ataques enemigos".
🇺🇸🇰🇼🇮🇷⚡ Iran struck Kuwait’s Saad Al-Abdullah Academy for Security Sciences on July 18 — another brutal example of their aggression against U.S. allies in the Gulf.— Louis Montoya (@montoyalouis1) July 20, 2026
This official Kuwaiti state institution trains police and internal security forces. Videos show massive fires and… pic.twitter.com/JiZv65AexB
Por su parte, el Ministerio del Interior bareiní ha alertado en redes sociales de que se activaron tres veces las sirenas de alerta en el país.
Anteriormente, la Embajada de EEUU en Manama había asegurado en un comunicado que tenía "información que sugiere que Irán podría intentar atacar ubicaciones no especificadas en el centro" de la capital de Baréin.
Ambos países no han informado, de momento, de si ha habido víctimas o daños materiales en los ataques.
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El primer ministro iraquí visitará Irán tras los ataques en el norte de su país
El primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, visitará Irán a finales de la semana que viene para "fortalecer las relaciones bilaterales", después de que visitara Washington en medio de la escalada bélica en Oriente Medio, ha informado el Ministerio de Exteriores.
El departamento iraquí ha explicado que el subsecretario de Exteriores para Relaciones Bilaterales, Mohamed Husein, recibió al embajador iraní en Bagdad, Kazem al Sadegh, "la agenda de la próxima visita del primer ministro a Teherán a finales de esta semana".
Asimismo, debatieron los "preparativos en curso" de la visita, que incluirá la firma de "varios" memorandos de entendimiento en áreas de cooperación conjunta que "fortalecerán las relaciones bilaterales y beneficiarán los intereses comunes de ambos países".
Al Zaidi viajará a Teherán pocos días después de regresar de Washington, donde firmó 48 acuerdos y memorandos de entendimiento con empresas estadounidenses.
La visita del iraquí a Teherán también está marcada por la escalada bélica en Oriente Medio y los ataques de represalia iraníes contra diferentes países del golfo Pérsico y Jordania, unas acciones que Bagdad ha condenado en apoyo de sus vecinos árabes.
Además, se produce tras días de ataques contra grupos opositores kurdoiraníes en la región semiautónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, que han causado alrededor de una decena de muertos y heridos.
Al Zaidi también ha condenado ataques con drones, como el que fue interceptado hace unos días antes de alcanzar el consulado de EEUU en Erbil y la base de la coalición internacional capitaneada por Washington en el aeropuerto de la capital kurdoiraquí.
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Dos buques explotan en Ormuz por transitar "una ruta sur insegura"
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha comunicado que dos petroleros explotaron y quedaron inmovilizados después de intentar transitar por "una ruta sur insegura" a través del estrecho de Ormuz, alegando que el ejército estadounidense los había alentado a utilizar ese paso.
El comunicado no proporcionó detalles sobre los nombres de los buques, sus banderas, tripulaciones ni si hubo víctimas.
El cuerpo militar ha defendido que la vía fluvial seguiría siendo insegura mientras continúe la "agresión" estadounidense en la región, advirtiendo que "este paso no será seguro para el tránsito de productos petroquímicos, ni siquiera para una sola gota de petróleo y gas".
Han advertido a los militares estadounidenses de que se prepararan para una "operación punitiva".
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Estados Unidos confirma el tercer militar muerto desde el fin de la tregua
Un militar estadounidense murió y otro resultó herido en el norte de Irak durante la detonación controlada de un explosivo iraní, según ha informado el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom).
La muerte sucedió el sábado 18 de julio, poco después de que fallecieran dos militares estadounidenses más en Jordania en un ataque iraní, que también dejó un uniformado desaparecido.
Según el comunicado, el Ejército de EEUU ha encontrado restos sin identificar de una persona en el mismo sitio del ataque de Jordania, que todavía está verificando. Son las primeras bajas estadounidenses desde que se rompiera el alto el fuego.
De acuerdo con The New York Times, el militar fallecido en Irak durante la neutralización de un dron iraní no era un técnico en desactivación de explosivos, sino otro soldado alcanzado por escombros o fragmentos al detonarse el aparato.
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Washington emprende la novena noche de ataques tras comunicar la muerte de otro soldado estadounidense
El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) anunció el inicio de nuevos bombardeos aéreos contra objetivos de Irán por novena jornada consecutiva.
En un comunicado en X, el Ejército estadounidense informó de que se daba comienzo a una nueva ofensiva militar que "seguirán degradando las capacidades militares de Irán usadas para atacar barcos comerciales y marineros civiles" en Ormuz.
CENTCOM began conducting a new wave of strikes against Iran at 7 p.m. ET today for the ninth consecutive night. The strikes will continue degrading Iranian military capabilities used to attack commercial vessels and civilian mariners transiting the Strait of Hormuz.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026
El anuncio llega horas después de que el mismo Centcom hiciera pública la muerte de un tercer soldado estadounidense, esta vez en el norte de Irak, que se suma a las dos muertes de otros uniformados en Jordania, además de la desaparición de otro.
Estas han sido las primeras bajas estadounidenses registradas en el conflicto desde que la semana pasada se rompiera el alto el fuego entre Teherán y Washington.
En total, 16 militares estadounidenses han perecido hasta el momento en la guerra contra Irán, que arrancó el pasado 28 de febrero.
Teherán ha amenazado con mayores represalias ante la "barbarie" estadounidense si la Casa Blanca no cesa los ataques.