El precio del barril de crudo de calidad Brent, de referencia para Europa, llegaba este lunes a superar el umbral de los 91 dólares, lo cual no sucedía desde la segunda semana de junio.

Ocurre como consecuencia de los ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos y la inestabilidad en la región del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

El coste del barril llegaba a revalorizarse hasta un 3,8% para cotizar en los 91,43 dólares, su precio más alto desde el pasado 11 de junio y un 18% por encima del de hace una semana, aunque antes de la apertura europea moderaba su escalada al 2,5%, consolidándose por encima de 90 dólares.

En el caso del crudo WTI, el precio del barril llegaba a encarecerse hasta superar la barrera de los 84 dólares, cotizando así en máximos desde el pasado 11 de junio, cuando parecía que las conversaciones para un alto el fuego entre EEUU e Irán podrían desembocar en un acuerdo.