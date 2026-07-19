Los ataques entre Estados Unidos e Irán se intensificaron en el sexto día consecutivo de esta nueva oleada ofensiva, con la destrucción por parte de EE.UU. de una torre de vigilancia que Irán usaba para atacar a buques en el estrecho de Ormuz y con la denuncia de Irán ante la ONU por ataques a sus infraestructuras.
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EEUU lanza nuevos bombardeos aéreos contra Irán por octava jornada consecutiva
El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) anunció este sábado el inicio de bombardeos aéreos contra objetivos de Irán por octava jornada consecutiva después de que Washington diera por reiniciado el conflicto la semana pasada.
El Centcom explicó que los ataques se reiniciaron a las 18.00 hora local de Washington (22.00 GMT) por orden del presidente, Donald Trump.
"Estas acciones tienen como objetivo mermar aún más la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y castigar con rapidez a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania la noche pasada", añade el texto.