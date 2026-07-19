EEUU lanza nuevos bombardeos aéreos contra Irán por octava jornada consecutiva

Una mujer camina junto a un mural que representa a Donald Trump en un ataúd, en Teherán, Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Estados Unidos ha lanzado bombardeos aéreos contra objetivos de Irán por octavo día consecutivo, ordenados por el presidente Donald Trump. El objetivo de los ataques es reducir la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y responder a agresiones recientes. Los bombardeos se producen tras la muerte de dos militares estadounidenses y la desaparición de un tercero en Jordania, tras un ataque iraní con misiles y drones. Desde el reinicio del conflicto el 28 de febrero, han muerto 16 militares estadounidenses en la guerra contra Irán.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) anunció este sábado el inicio de bombardeos aéreos contra objetivos de Irán por octava jornada consecutiva después de que Washington diera por reiniciado el conflicto la semana pasada.

El Centcom explicó que los ataques se reiniciaron a las 18.00 hora local de Washington (22.00 GMT) por orden del presidente, Donald Trump.

"Estas acciones tienen como objetivo mermar aún más la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y castigar con rapidez a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania la noche pasada", añade el texto.

El anuncio llega horas después de que el Centcom anunciara que dos militares estadounidenses murieron y un tercero se encuentra desaparecido en Jordania tras los mencionados ataques con misiles balísticos y drones perpetrados por Irán.

Estas han sido las primeras bajas estadounidenses registradas en el conflicto desde que la semana pasada se rompiera el alto el fuego entre Teherán y Washington.

El ataque dejó además cuatro soldados estadounidenses heridos que tuvieron que ser evacuados de emergencia a hospitales jordanos, aunque el Centcom precisó que todos ellos ya se han recuperado y han sido dados de alta.

En total, 16 militares estadounidenses han perecido hasta el momento en la guerra contra Irán, que arrancó el pasado 28 de febrero.