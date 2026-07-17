Trump presume de que Irán ha liberado a una ciudadana de EEUU en plena escalada bélica aunque Teherán lo niega

La presunta liberación ocurre en plena escalada militar entre Estados Unidos e Irán, marcada por ataques cruzados y amenazas sobre el control marítimo del Estrecho de Ormuz.

Las autoridades iraníes niegan cualquier liberación de presos estadounidenses y aseguran que no se ha producido ningún intercambio.

Trump presume de la liberación de una estadounidense en plena escalada con Irán y Teherán lo desmiente

La ciudadana estadounidense de origen iraní Dena Karari ha sido liberada por las autoridades de Teherán tras casi dos años retenida en el país. Así lo anunció este miércoles en la red X el abogado de derechos humanos Jared Genser, apodado El Extractor por su largo historial de éxitos en este tipo de operaciones.

Para Genser, que lograse salir de Irán en mitad de un conflicto armado roza el "milagro". No sólo por el contexto bélico, sino por su propio cuadro clínico. Según relató a la CNN, la mujer de 53 años acababa de sufrir un grave infarto, lo que mantenía en vilo a su entorno ante la fragilidad de su estado de salud y un pronóstico del todo incierto.

El abogado agradeció al presidente Donald Trump "por los esfuerzos extraordinarios y persistentes" para la liberación de Karari. "Dena ahora está a salvo y viajando de regreso a los Estados Unidos", añadió.

Trump escribió en Truth Social que apreciaba "el gesto de buena voluntad" de las autoridades iraníes. Mientras, continúa por quinto día consecutivo la escalada de agresiones entre Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, el poder judicial iraní desmintió esta liberación. "Ninguna persona acusada de espiar para Estados Unidos que coincidiera con la descripción de Trump, ni ningún otro detenido estadounidense ha sido liberado de prisiones iraníes o intercambiado", señaló el poder judicial en los medios estatales iraníes.

El poder judicial afirmó que las comprobaciones no mostraron que ningún preso estadounidense condenado, ninguna persona acusada de espiar para Estados Unidos que coincidiera con la descripción de Trump, ni ningún otro detenido estadounidense hubiera sido liberado de prisiones iraníes o intercambiado.

Dena Karari, de 53 años, residía en California, donde trabajaba en Palo Alto Networks, una empresa del sector tecnológico. Karari había fundado la ONG Children of Mehr Foundation, dedicada a apoyar a niños en situación de pobreza en zonas rurales de Irán.

En diciembre de 2024, viajó para visitar a su familia en la ciudad de Shiraz y ocuparse de las actividades de su organización benéfica. Cuando se disponía a regresar a California, las autoridades le confiscaron el pasaporte y le impidieron salir del país.

Aunque nunca llegó a ingresar en prisión, fue interrogada en reiteradas ocasiones por funcionarios del Ministerio de Inteligencia de Irán. Su abogado explicó que la acusaron de colaborar con un Estado hostil y la sometieron a una "prohibición de salida coercitiva".

Las sospechas sobre ella crecieron a raíz de los ataques librados por Israel y Estados Unidos en junio de 2025. El espionaje está tipificado como delito en la República Islámica y puede acarrear largas penas de cárcel e, incluso, la pena capital.

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران نے ایک امریکی خاتون کو رہا کر دیا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق خاتون ایران میں ڈیڑھ سال سے قید تھیں اور انہیں جو بائیڈن کے دورِ صدارت میں گرفتار کیا گیا تھا۔#iran #americanwoman🇺🇸 #denakarari #YeniSafakUrdu #news pic.twitter.com/BQHorOYbIq — Yeni Şafak Urdu (@yenisafakur) July 16, 2026

Según su abogado, la retención de Karari formó parte de una conocida práctica iraní consistente en capturar ciudadanos de doble nacionalidad para negociar luego su liberación.

En 2023, la Administración Biden negoció la repatriación de cinco presos estadounidenses en el marco de un pacto que incluyó el desbloqueo de 6.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados.

El pasado mes de abril, caducó la vigencia de la prohibición de salida. Karari recuperó su pasaporte, pero las autoridades impidieron su viaje una vez más. Según la CNN, su abogado informó de que la detenida había sufrido un infarto grave a primeros de julio. Se desconoce si este extremo ha acelerado el proceso de liberación.

Tampoco está claro si Washington ha puesto sobre la mesa su situación y la de otros estadounidenses detenidos en el país islámico durante las recientes conversaciones de paz con Teherán. La oficina del enviado especial Steve Witkoff, que ha participado en las negociaciones con el régimen iraní, guarda silencio.

Según informa la ONG Hostage Aid Worldwide, hay al menos otros tres ciudadanos estadounidenses que siguen retenidos por Irán. Entre ellos, una mujer cuya identidad no ha sido revelada estaría detenida en la prisión de Evin, al norte de Teherán.

Los otros dos son el periodista Reza Valizadeh, condenado a 10 años por colaborar con una potencia enemiga, y el joyero judío de 70 años, Kamran Hekmati, sentenciado a dos años de prisión por acudir a Israel a visitar a su hijo.

El Departamento de Estado declaró hace tiempo que no proporcionaría información de casos individuales por razones de seguridad y privacidad. Para Neda Sharghi, hermana de un estadounidense detenido y liberado gracias a la negociación de la Administración Biden en 2023, el presidente Trump "cumplirá su promesa de traerlos de vuelta a casa".

Todo esto sucede mientras las armas siguen hablando en el Golfo Pérsico. La familia de la liberada y su abogado consideran que su regreso a casa es poco menos que un milagro, teniendo en cuenta las circunstancias actuales de la relación entre Irán y Estados Unidos.

Imágenes de satélite muestran daños en la torre de control del puerto de Chabahar tras los ataques aéreos de EEUU. PLANET LABS PBC. Reuters.

La crónica de los últimos cinco días es repetitiva: el Pentágono golpea objetivos militares iraníes y la Guardia Revolucionaria responde lanzando misiles y drones contra los intereses estadounidenses en Kuwait, Baréin y Jordania. Otros incidentes se registraron en Catar, Omán, Irak y los Emiratos Árabes Unidos.

El alto el fuego saltó por los aires a primeros de julio cuando Irán atacó a tres buques de carga en el estrecho de Ormuz. Estaba en juego el control del tráfico marítimo en la zona. A raíz del incidente, EEUU revocó las exenciones que permitían a Irán vender su crudo.

El 13 de julio, Trump declaró oficialmente "terminado" el alto el fuego y ordenó el bloqueo de los puertos iraníes. También anunció una medida sorprendente: EEUU cobraría un 20 % del valor de la carga a los barcos que atravesaran el Estrecho. Dijo que asumiría el papel de "ángel guardián del Estrecho" y que el peaje cubriría los gastos de escolta y protección.

La medida tuvo poco recorrido: solo 24 horas después, la retiraba para anunciar acuerdos masivos con los Estados 'afectados' que todavía no se han materializado. Mientras tanto, la aviación estadounidense, los misiles disparados desde embarcaciones y los nuevos drones navales no dejan de fustigar las instalaciones militares iraníes.

Gracias a la absoluta superioridad en el aire, la aviación estadounidense ha destruido cientos de objetivos militares en los últimos días. El propio Mando Central (CENTCOM) declaró el día 14 de julio que se habían alcanzado más de 300. En su mayoría son estaciones de radar, centros de mando o pequeñas embarcaciones rápidas.

El objetivo es mermar la capacidad iraní de atacar a los buques mercantes en el Estrecho. Mientras Teherán siga disponiendo de recursos para 'controlar' el tráfico marítimo, tendrá en sus manos la llave para influir en la economía mundial. Ese es el escenario que Trump no quiere ver.

La República Islámica es consciente de que cada día que pasa sin que Trump resuelva el conflicto a su favor, se acerca más a las elecciones de medio término. Cuanto más cerca estén, más pesará la resistencia iraní. Ganar tiempo es el valor más preciado que pueden obtener.

Las declaraciones del presidente Trump de los últimos días reflejan cierto nerviosismo. "La próxima semana se pone realmente mal para ellos, porque la próxima semana vienen las centrales eléctricas" aseguró este martes. "Vamos a destruir todas sus plantas de energía. Vamos a destruir todos sus puentes a menos que se sienten a la mesa y negocien", añadió.

Trump pretende volver a sentar a los negociadores. Se encuentra más cómodo en un escenario de conversaciones, por tensas que sean, que a los mandos de una ofensiva interminable. Pakistán ha intervenido haciendo un llamamiento a las partes para que dialoguen de nuevo.

El problema de continuar con la escalada bélica es que no sabe dónde puede estar el límite. No es evidente que pueda atacar las centrales energéticas y los puentes, como declaró en su amenaza, sin afectar a la población civil.

De hecho, las últimas incursiones de este miércoles han resultado en decenas de muertos. Las víctimas civiles iraníes también serán una carga en el ámbito de su popularidad doméstica.

El presidente iraní, Pezeshkian, a la izquierda, habla con el presidente del Parlamento, Qalibaf en el funeral de Jamaneí. Majid Asgaripour. WANA vía Reurers.

A pesar de los centenares de objetivos militares alcanzados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Teherán no da muestras de flaqueza. Mohammad Baqer Qalibaf, líder del equipo negociador iraní, declaró este miércoles que Irán no tiene motivos para adherirse a los acuerdos firmados si estos no suponen ningún beneficio para su país.

Para Qalibaf, la seguridad nacional iraní depende de mantener lo que se acordó sobre el control de Ormuz. En la red Telegram declaró que cualquier negociación orientada a acabar con la guerra "debe basarse en el interés y la seguridad nacionales y en una perspectiva a largo plazo".

El punto quinto del acuerdo de junio establecía que el tráfico de buques comerciales por el lado iraní estaría libre de cargos durante 60 días. Después, la República Islámica debería acordar con Omán y sus vecinos cómo regular el tránsito por la zona.

Parece que la redacción deja abierta una ventana de control a favor de Irán que, una vez aceptado el alto el fuego, EEUU no ha estado en disposición de mantener. En cualquier caso, es evidente que este es el punto crítico alrededor del cual pivota el fracaso del acuerdo.

De momento, Estados Unidos sigue atacando posiciones iraníes. La República Islámica responde con efecto limitado, pero no se sienta a negociar. Trump amenaza con la escalada, pero no es probable que sus soldados pisen suelo iraní a corto plazo. No se conocen modelos de predicción que sean capaces de anticipar cómo será el final de esta historia.