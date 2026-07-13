Trump promete restablecer el bloqueo iraní en Ormuz e imponer un peaje del 20% a todos los barcos que lo crucen

Donald Trump comparece ante los medios tras la cumbre de la OTAN en Ankara. Umit Bektas Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump anunció que el Ejército de EE.UU. restablecerá el bloqueo de los puertos iraníes en Ormuz. Trump propone imponer un peaje del 20% a toda la carga que cruce el estrecho de Ormuz. El peaje se justificaría por los costes de proporcionar seguridad y protección en esta zona estratégica y volátil.

Donald Trump anunció este lunes a través de su plataforma Truth Social que el Ejército de Estados Unidos restablecería "de inmediato" el bloqueo de los puertos iraníes en Ormuz y que, en adelante, cobraría un peaje del 20 % "sobre toda la carga transportada, por todos y cada uno de los costes necesarios para llevar a cabo la tarea de proporcionar seguridad y protección en esta zona del mundo tan volátil".

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