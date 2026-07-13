Estados Unidos ha vuelto a atacar a Irán tras el cierre unilateral del estrecho de Ormuz por parte de la República Islámica. Esta acción se enmarca en una escalada de agresiones contra varias naciones de la región y ataques a buques en tránsito por el paso estratégico. Irán ha contraatacado con la agresión de un barco con bandera chipriota.
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Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y ataca un buque chipriota: EEUU responde con nuevos bombardeos
Las aguas en el estrecho de Ormuz siguen turbulentas. Después de que Irán atacara un buque con la bandera de Chipre que transitaba por el estrecho, los estadounidenses han sido rápidos y han atacado a los iraníes con una oleada de bombardeos.
"Las fuerzas estadounidenses atacaron aproximadamente 140 objetivos militares iraníes con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate (basados en tierra y en el mar), drones y buques navales", detalló el Comando Central de EE. UU. (Centcom) en un comunicado.
Los mandos militares han informado de que los objetivos de EEUU incluían instalaciones de misiles y drones, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera.
Durante la madrugada, varios medios iraníes comenzaron a informar de varias explosiones en la provincia de Bushehr, donde se encuentra una planta nuclear, y en diversas localidades cercanas a Ormuz, aunque todavía no se conoce si ha habido daños o víctimas.
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El intercambio de ataques entre Teherán y Washington afecta a varias naciones de la región
Tras los ataques mutuos entre Washington y Teherán, los cuales han afectado también a países de la región con bases estadounidenses, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico ha comunicado que el estrecho de Ormuz está cerrado.
Por el contrario, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que se encuentra abierto al tráfico en una entrevista en la NBC News. Afirmación que ha sido respaldada por el Comando Central estadounidense (Centcom).
Tras las nuevas agresiones entre ambas naciones, Pakistán, país mediador en las negociaciones de paz, llama a la desescalada inmediata.
Damn, the bombing on Iran tonight in Bandar Abbas is extremely heavy! pic.twitter.com/n3WHMe1ZOj— Ahmed Khalifa (@_A_khalifa) July 12, 2026
El ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, "instó a las partes a seguir el camino de la desescalada y a actuar con contención, tal como se acordó en el Memorando de Entendimiento de Islamabad en junio de 2026", informó en un comunicado ese departamento.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó también en una entrevista con NBC News que Trump quiere lograr un acuerdo con Irán, pero que no duda en recurrir a la fuerza.
"Creo que el presidente Trump quiere agotar todas las posibilidades de alcanzar un acuerdo, especialmente en lo que respecta a la cuestión nuclear, a través de las negociaciones", aseguró Netanyahu.
Las autoridades omaníes denunciaron que su país fue atacado por drones, según la agencia oficial omaní de noticias ONA, que citó a una fuente de seguridad nacional que declaró que "varios sitios en la región de Musandam fueron blanco de ataques con drones".
El Ejército de Jordania, por su parte, informó de que tres misiles iraníes cayeron en varios puntos del país y causaron "daños materiales menores", sin causar víctimas.
El Gobierno de Catar, que también media entre Washington y Teherán, condenó de forma enérgica los "renovados ataques" lanzados por Irán y advirtió de que se reserva "el derecho de responder"
En un comunicado, el ministerio catarí de Exteriores agregó que se reserva también el derecho a "adoptar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía, seguridad, integridad territorial y a sus ciudadanos".
Entretanto, los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, declararon que mantienen su plena sintonía con Teherán y que están coordinando acciones ante la reciente escalada militar.
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Washington responde con más bombardeos al ataque iraní a un barco chipriota en Ormuz
Las fuerzas estadounidenses lanzaron este domingo una nueva ofensiva contra Irán con el fin de “seguir mermando” su capacidad para atacar a buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).
Los ataques fueron ordenados por el presidente de EEUU, Donald Trump, “para hacer rendir cuentas” a las fuerzas iraníes, informó el organismo militar en sus redes sociales.
Estados Unidos lanzó los operativos en represalia por un bombardeo previo iraní contra un buque con la bandera de Chipre que transitaba por el estrecho de Ormuz.
At 5 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching more strikes against Iran to continue degrading their ability to attack civilian mariners and commercial ships freely transiting the Strait of Hormuz. The Commander in Chief has directed the strikes to hold Iranian…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026
En una operación anterior, las fuerzas estadounidenses habían atacado cerca de 140 objetivos militares iraníes con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate (basados en tierra y en el mar), drones y buques navales, de acuerdo a los datos del Centcom.
El mando militar dijo que los objetivos incluían instalaciones de misiles y drones de Irán, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera.
"Anoche los bombardeamos a más no poder. Son gente muy, muy malvada y enferma", ha declarado Trump, que no quiso ahondar en los detalles sobre las conversaciones para alcanzar un acuerdo y un nuevo cese al fuego.
Antes de la ronda de ataques del sábado, Irán anunció el cierre del estrecho "hasta nuevo aviso".