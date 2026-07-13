Tras los ataques mutuos entre Washington y Teherán, los cuales han afectado también a países de la región con bases estadounidenses, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico ha comunicado que el estrecho de Ormuz está cerrado.

Por el contrario, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que se encuentra abierto al tráfico en una entrevista en la NBC News. Afirmación que ha sido respaldada por el Comando Central estadounidense (Centcom).

Tras las nuevas agresiones entre ambas naciones, Pakistán, país mediador en las negociaciones de paz, llama a la desescalada inmediata.

Damn, the bombing on Iran tonight in Bandar Abbas is extremely heavy! pic.twitter.com/n3WHMe1ZOj — Ahmed Khalifa (@_A_khalifa) July 12, 2026

El ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, "instó a las partes a seguir el camino de la desescalada y a actuar con contención, tal como se acordó en el Memorando de Entendimiento de Islamabad en junio de 2026", informó en un comunicado ese departamento.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó también en una entrevista con NBC News que Trump quiere lograr un acuerdo con Irán, pero que no duda en recurrir a la fuerza.

Explosión en Irán Reuters

"Creo que el presidente Trump quiere agotar todas las posibilidades de alcanzar un acuerdo, especialmente en lo que respecta a la cuestión nuclear, a través de las negociaciones", aseguró Netanyahu.

Las autoridades omaníes denunciaron que su país fue atacado por drones, según la agencia oficial omaní de noticias ONA, que citó a una fuente de seguridad nacional que declaró que "varios sitios en la región de Musandam fueron blanco de ataques con drones".

El Ejército de Jordania, por su parte, informó de que tres misiles iraníes cayeron en varios puntos del país y causaron "daños materiales menores", sin causar víctimas.

El Gobierno de Catar, que también media entre Washington y Teherán, condenó de forma enérgica los "renovados ataques" lanzados por Irán y advirtió de que se reserva "el derecho de responder"

En un comunicado, el ministerio catarí de Exteriores agregó que se reserva también el derecho a "adoptar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía, seguridad, integridad territorial y a sus ciudadanos".

Entretanto, los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, declararon que mantienen su plena sintonía con Teherán y que están coordinando acciones ante la reciente escalada militar.